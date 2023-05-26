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15 Dev Kripto Arasında! Bu Altcoin İçin Yakında Dip Gelebilir!

Özet

  • DOT Coin fiyatı 5,2 dolar desteğine yakın seyrediyor.
  • Elliot dalga sayımına göre 5 dolar dibinden sonra 7 dolar hedeflenebilir.
  • 5 dolar desteği kaybedilirse 4,2 dolar desteği hedeflenecek.
21:15
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 rallisi heyecan vericiydi ve Şubat ortasına kadar altcoinlere yeni zirveler getirdi. Fakat bir sorun var. Sonrasında Mart ve Nisan ayında da BTC yeşil mumlar kapatsa da altcoinler erimeye başladı. Bitcoin 31.000 doları aşarken altcoinler benzer bir taleple karşılaşmadı. Özellikle Mayıs başındaki satışlar altcoin devlerini yeni diplere itti.

Polkadot (DOT) Yorum

Polkadot fiyatı 19 Şubat’ta yılın en yüksek seviyesi olan 7,90 dolara ulaştıktan sonra düşüşe devam etmeden evvel 18 Nisan’da daha düşük bir tepe oluşturdu. 12 Mayıs’ta fiyat 5,20 dolarlık ana desteği kaybedip 5,11 dolara geriledi. Bir süredir bu bölgeye yakın seyrediyor ve muhtemelen 25 Mayıs’ta bir çift dip formasyonu oluşturdu.

Çift dip bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani genellikle yukarı yönlü hareketlere yol açar. Günlük RSI, fiyatın sıçrama yapma olasılığını destekliyor. Bitcoin fiyatının mevcut görünümü de pozitif. Kral kripto para birimi 26.600 dolar üstünde dört saatlik kapanış yapmaya hazırlanıyor.

DOT Coin Grafik ve Tahmin

Kısa vadeli görünüm yukarıdaki yükseliş senaryosunu destekliyor. Altı saatlik grafik bir sıçramanın gerçekleşebileceğini gösteriyor. Teknik analistler, bir trendin yönünü belirlemelerine yardımcı olan tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini tanımlamak için Elliott Dalga teorisini kullanır.

Buradaki dalga sayımı 19 Şubat’tan bu yana yaşanan düşüşün bir A-B-C düzeltici yapı olduğunu gösteriyor. Eğer sayım doğruysa DOT Coin fiyatı 5 dolara yakın bir dip yaptıktan sonra 7 doları hedefleyen bir ralli başlatabilir.

Bu yükseliş DOT fiyat tahminine rağmen, 5 doların altında belirleyici bir kapanış, trendin düşüş eğiliminde olduğu anlamına gelecek. Negatif senaryoda daha derin bir dip gerekeceği için yatırımcılar 4,2 dolara doğru bir düşüş görebilir.

Altcoinlerin önemli bölümü benzer kurulumlarla dikkat çekiyor. Bu tarz birliktelikler genelde piyasanın bir bütün olarak hareket ettiği dönemlerden önce görülüyor. Bitcoin volatilitesindeki tarihi dibin de büyük bir kırılmayı beraberinde getirebileceğini düşünürsek yükseliş umudu var.

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