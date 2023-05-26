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Federal Reserve Bank Atlanta Policy Hub’ın “Finansal Hizmetlere Etkileri ile Web3’e Giriş” başlıklı son raporunda XRP’den uluslararası ödeme aracı olarak bahsedilmektedir. Rapor, Ripple’ın iş modelinin, sınır ötesi yerleşim ihtiyaçlarını düşük maliyetle karşılamak için XRPL’yi kullanmasının uygunluğunu yineliyor.

XRP Sınır Ötesi Ödemeleri Kolaylaştırıyor

XRP Ledger, 3-5 saniye hızında 0,0002 dolarlık düşük maliyetli işlemlerle verimli bir kurumsal ve sınır ötesi ödeme aracı olarak çalışmakta. Ağ aynı zamanda saniyede 1500 işlemi tamamlayarak ölçeklenebilir ve karbon-nötr ve enerji tasarruflu operasyonlarından kaynaklanan yeşil niteliklere sahip.

Rapor Web3’ün finansal hizmetler üzerindeki etkisini güçlendirmeye odaklanırken, Atlanta Federal Rezerv Bankası da XRP ve Stellar ağının değer transferlerindeki öneminden bahsetti. Rapora göre, XRP kabaca uluslararası bir ödeme aracı veya toptan ödeme parası olarak öngörülüyor.

Raporda ayrıca XRP ve Stellar blok zincirlerinin, tıpkı kavram kanıtı Project Mariana’da olduğu gibi, uygun maliyetli değer transferlerini nasıl kolaylaştırdığına da değinildi. Project Mariana, Kasım 2022’de Bank for International Settlements (BIS), Bank of France ve diğer Finansal Kurumlar tarafından ortaklaşa tanıtıldı.

Kurumlar, kripto para ve kripto varlık piyasalarını otomatikleştirmek için akıllı sözleşme protokolleri kullanan halka açık blok zincirleri üzerine inşa edilmiş DeFi kullanarak geleneksel finans sisteminde verimli sınır ötesi ödemeler elde etmeyi hedefliyor.

Bu nedenle, döviz ticareti ve mutabakatı için Otomatik Piyasa Yapıcıları (AMM’ler) kullanmayı keşfetmek üzere projeyi başlattılar. BIS geçen yıl yaptığı duyuruda, sonucun 2023’ün ortalarında yayınlanacağını açıkladı. Atlanta Fed banka raporuna göre, Mariana Projesi merkez bankaları gibi kamu kurumlarının Web3 ve blockchain teknolojisini nasıl benimsediğini kanıtlıyor.

XRPL Yorumları Coşku Yarattı

Politika Merkezi XRP’ye odaklanmamış ya da bankanın bunu yerleşim için benimseyeceğini belirtmemiş olsa da, savunucular bundan bahsetmenin kamu kurumlarının iş modelini fark ettiğini gösterdiğine inanıyor.

WrathofKahneman adlı bir kullanıcı XRP’den yalnızca bahsedildiğini vurgulasa da, pek çok meraklı Twitter’da bu tanıma heyecanla tepki gösterdi. Gönderiye yanıt olarak Allthemoney adlı bir Twitter kullanıcısı, uluslararası ödeme aracı konusunda iyi olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı olan Gino Rigitano, Atlanta bankasına XRP’den toptan ödeme parası olarak bahsettiği için teşekkür etti.

Bu arada Ripple, ABD SEC ile devam eden davaya rağmen ayakta kalma çabasını sürdürüyor. Nisan 2023’te Ripple, CBDC’sinin pilot uygulamasını yapmak üzere Karadağ Merkez Bankası ile ortaklık kurdu.

Kripto firması ayrıca hükümetlerin ve finans kurumlarının dijital para birimleri çıkarması için bir CBDC platformu başlattı. Ayrıca Ripple, bir hafta önce tekliflerini genişletmek için İsviçreli bir kripto saklama hizmetleri firması Metaco’yu satın aldı ve birkaç gün önce Panterra’nın Bitstamp’taki hissesini satın aldı.