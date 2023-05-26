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2021 yılındaki boğa sezonu ayıda alım yapmaya cesaret edenler için etkileyici kazançlar getirmişti. SOL Coin bunlardan biriydi ve ağ büyümesi herkesi etkiledi. En fazla işlem yapılan blockchain olma yönüyle ününü hızlı biçimde artırdı. Bugünkü kadar rakibi de olmadığı için büyük talep gördü. Heyecan verici günlerdi.

Solana (SOL)

Tek haneli fiyattan SOL Coin alıp 250 doların üstünde satış yapmak az sayıda yatırımcının yakaladığı bir imkandı. O günlerde 500 doların üstünde fiyatlar hedeflenirken FTX çöküşüyle Solana en büyük destekçisini kaybetti. Bu onun için ölüm anlamına gelebilirdi fakat ayakta kalmayı başardı. Ancak eski ihtişamlı günlerinden pek eser yok.

Solana‘nın düşüş eğilimli piyasa yapısı, satıcıların avantajını genişletmek için fiyatların dizi düşük tepe yapmasıyla devam etti. Piyasa koşulları ve 20 dolarlık desteğin kaybedilmesi SOL Coin için yatırımcı iştahını daha da artırdı. Fiyat 27 dolar direncini aşamadığı için bir süredir artan satış baskısıyla karşı karşıya.

SOL Coin Yorumları

Dört saatlik zaman dilimine bakıldığında, fiyatın son iki gün içinde 18,86 dolarlık destek bölgesinden kısa bir süre sıçradığını gösterdi. SOL’un tarihsel fiyat hareketine dayanarak, bu düşüş momentumu devam etmeden önce kısa bir mola olabilir. Solana için bir yükseliş rallisi, Bitcoin‘in tekrar 30 bin dolara doğru yükselmesiyle tetiklenebilir. Aksi takdirde, boğaların önemli bir geri dönüş sağlamak için fiyatın bir sonraki ana destek seviyesine ulaşması gerekecek. Bu durumda 16,66 dolar seviyesi mümkün olabilir.

Coinalyze’deki Açık Faiz (OI) verileri, Solana’nın kısa vadede daha fazla satış baskısı yaşayabileceğini gösterdi. Dört saatlik zaman diliminde 12 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında OI’ye bakıldığında 205,5 milyon dolardan 246,5 milyon dolara yükseldiği görüldü. Bu da vadeli işlemler tarafındaki negatifliğin sürdüğüne işaret ediyor.

SOL Coin yatırımcıları için hiç mi umut yok? Elbette var, Bitcoin volatilitesi tarihi dip seviyelerde ve daha az alımla BTC’nin çok daha yüksek seviyelere çıktığını görebiliriz. Önümüzdeki 3 gün içinde tamamlanması beklenen borç tavanı anlaşması bu hareket için iyi bir fiyat katalizörü olabilir.