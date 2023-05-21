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  •   Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?

Ne Luna Ne XRP! Herkes Elinde Bu Altcoin’in Binlercesini Tutuyor! Peki Fiyatı Yükselecek Mi?

Özet

  • Boğalar 0,711 dolar direnç seviyesini aşarak yukarı yönlü ivmeyi korudu.
  • Kısa pozisyonlar toplam likidasyonların %85,4'ünü temsil etti.
22:30
21 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron (TRX) son 24 saat içinde %2,3 kazançla yükseliş ivmesini genişletti. Bu, altcoinin 0,0711 dolarlık kilit direnç seviyesini geçtiğini gördü. Bu seviye daha önce TRX’in yükseliş momentumunu da kısıtlamıştı.

Bitcoin’in (BTC) de son 24 saat içinde %1 artış kaydebilirse 27.000 doları geri kazanabilir ve bu da Tron için daha fazla yükseliş anlamına gelebilir. BTC’nin daha fazla yükseliş hareketi, alıcıların 0,08200 dolar fiyat bölgesini zorlamaya çalıştığını görebilir.

TRX Coin’in Geleceği

Tron, Nisan ayındaki güçlü yükselişini Mayıs ayına da taşıdı. TRX boğaları Mayıs ayının başında 0,0672 dolarlık direnci desteğe çevirmişti. Bu, alıcıların daha fazla kazanç elde etmeleri için bir olanak sağladı.

Bir sonraki direnç seviyesi olan 0,0711 dolara yönelik ilk girişim, 5 Mayıs’ta ayılar tarafından önemli bir geri itmeyle karşılandı ve fiyatlar 0,0672 dolar destek seviyesine geri çekildi. Boğalar hareketini tekrarladı ve direnç seviyesi için üçüncü bir girişim gerçekleştirdiler. Bu girişim ise 20 Mayıs’ta sonuç verdi. Alıcılar, 0,0711 dolar seviyesini dirençten desteğe çevirmek için dört saatlik önemli bir yükseliş mumuyla seviyeyi aştı.

Grafik üzerindeki göstergeler yükseliş momentumunun devamını destekledi. On Balance Volume (OBV), Tron için artan hacme işaret etmek üzere yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Göreceli Güç Göstergesi (RSI) de nötr 50 seviyesinden aşırı alım bölgesine doğru güçlü bir hamle yaptı ve yazım saati itibariyle 71,8 seviyesindeydi.

Yükselişe geçmek isteyen alıcılar, yeni pozisyonlara girmeden önce yeni 0,0711 dolar destek seviyesinin yeniden test edilmesini bekleyebilir. Alternatif olarak, ayılar Şubat ortasında başarılı bir şekilde yaptıkları gibi bu seviyede boğaları etkisizleştirebilir.

Alıcılar Vadeli İşlemler Piyasasına Hakim

Coinglass’ın yedi günlük likidasyon verilerine bakıldığında vadeli işlemler piyasasında kısa pozisyonların büyük ölçüde zarar gördüğü görülüyor. 101,92 bin dolara karşılık 599.880 dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Kısa pozisyonların tasfiyesi bu dönemdeki toplam tasfiyelerin %85,4’ünü temsil etti. Bu durum, piyasa duyarlılığının büyük ölçüde boğalara yöneldiğini ortaya koydu.

Yükseliş eğilimi, alıcıların %54,2 ile baskın olduğu uzun/kısa oranıyla da teyit edildi. Dolayısıyla, boğalar Tron’un yükseliş trendini devam ettirmek için yeterince hazır durumda.

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