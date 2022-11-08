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Lider kripto para birimi Bitcoin 20.100 dolar üzerine, Binance Coin (BNB) 365 dolar üzerine ve FTX token (FTT), 19 dolar üzerine yükseldi. Bu yükseliş Binance’in FTX ile anlaşmaya vardıklarının açıklamalarının hemen ardından geldi.

Binance FTX’i Satın Mı Alıyor?

6 Kasım’da Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), yaptığı bir açıklama ile gündemi alt üst etti ve kripto para birimleri düşüşe geçti. Az önce gelen bir haber ise kripto para birimlerine can suyu oldu ve anlık yükseliş geldi. Yapılan açıklamalarda Binance’in FTX’i satın alacağı ve dolayısıyla iddiaların doğru olduğu ve FTX’in zor durumda olduğu da anlaşılmış oldu. FTX CEO’su Sam Bankman-Fried açıklamasında CZ’ye ve Binance’e teşekkür ederken “CZ, küresel kripto ekosistemini inşa etmek ve daha özgür bir ekonomik dünya yaratmak için inanılmaz bir iş yaptı ve yapmaya devam edecek.” sözlerini kullandı.

CZ ise FTX’ten gelen yardım talebini dile getirerek ciddi bir likidite sıkışıklığı olduğunu ifade etti. Bir anlaşma imzaladıklarını ifade eden CZ, Binance’in istediği zaman anlaşmadan çekilme yetkisine sahip olduğunun da altını çizdi. Bu açıklamalar Bitcoin’in 20.000 dolar üzerini hızlıca görmesini sağladı.

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Kripto Paralarda Yükseliş

Bu durumda en çok dikkat çekenler ve yatırımcıların takip ettiği altcoin’ler tabii ki Binance Coin ve FTX Token oldu. Binance borsasının kripto para birimi olan BNB yazının hazırlandığı sırada %13’ün üzerindeki artış ile 386 dolardan işlem görüyor. FTX borsasının yerel kripto para birimi FTT ise 21 dolar üzerini kadar gördükten sonra yazının kaleme alındığı sırada 18,41 dolardan alınıp satılıyor.

Bu yükselişler ile birlikte toplam kripto para piyasası değeri de yeniden 1 trilyon dolar üzerine yükseldi. Uzman isimler bu gelişmeler ile birlikte ufak çaplı bir rallinin gelebileceğini ifade ediyor. Ancak yatırımcılar her zaman olduğu gibi gelişmeleri yakından takip etmeli ve hype’a kapılmadan işlemlerini devam ettirmeli.