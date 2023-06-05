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  •   Bitcoin (BTC) İçin Korkutan Google İndikatörü: BTC Fiyatı Çakılmaya Devam mı Edecek?

Bitcoin (BTC) İçin Korkutan Google İndikatörü: BTC Fiyatı Çakılmaya Devam mı Edecek?

Özet

  • BTC fiyatı yeniden 27.000 dolar altına çekildi.
  • Fiyat azalırken BTC'ye yönelik ilgi de azaldı.
  • Google üzerindeki BTC aramaları, dip seviyeyi gördü.
18:20
5 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) umut veren bir hafta sonu sonrasında yeniden 27.000 dolar altına çekildi. BTC’nin son 24 saat içerisinde yaklaşık %2 değer kaybetmesi bütün kripto para sektöründe benzer etkilere sebep oldu ve kripto para sektörü düşüşe geçti. Google Trends cephesinden gelen bir veri ise BTC için çok kritik bir duruma işaret ediyor. BTC fiyatı, bu indikatör ışığında düşüşünü sürdürecek mi?

BTC Aranmaları Düşüyor

Aslında boğa döneminin bitmesi ile kripto para birimlerine yönelik ilginin genel olarak düşüş yaşadığı söylenebilir. Dünya çapındaki aranmalar da kripto para sektörüne yönelik ilginin azaldığını gösteriyor. Bitcoin ise çok daha kritik bir konuma çekilmiş. BTC arama verilerine bakıldığında, aranmaların tam olarak dibi gördüğü ortada. Aslında bu durum, BTC’ye yönelik ilginin de dipte olduğunu ve sektöre yeni yatırımcının girmesinin çok zorlaştığını ortaya koyuyor.

BTC Fiyatı ve BTC Aranmaları Döngüsü

Google aramalarında BTC’ye yönelik ilginini dibi görmesi hem kötü hem de iyi sonuçlar doğurabilir. Her zaman kötünün daha da kötüsünün olabileceği unutulmamalı ve bu trendin devam etmesi, BTC için çok daha düşük ilgiye ve daha dip seviyelere inişe yol açabilir. Bu aslında bütün kripto para sektörünü etkisi altına alabilecek bir etmen. Altcoin Sherpa’nın beklediği 25.000 dolar seviyesinin görülmesi, BTC’ye olan ilgiyi daha da az bir seviyeye çekebilir. Buradaki kısır döngü ise fiyat düştükçe ilgi, ilgi azaldıkça fiyatın düşmesi olarak düşünülmeli.

BTC aramalarının dibi görmesinin olası olumlu etkisi ise tünelin sonundaki ışığın görülmesi olarak düşünülebilir. BTC daha önceki mini boğa rallilerinde de aranmalar dipteyken harekete geçtiğini gösterdi. BTC’nin şu an aranmalarda dibi görmesi de aslında dip noktanın gelmiş olabileceğine işaret ediyor. Lider kripto para birimi BTC için belki de 25.000 dolar, bir sıçrama noktası olabilir.

BTC fiyatı için özellikle blok ödülü yarılanması yaklaşırken bunun gibi ilgi azalması görülmesi normal. Daha önceki BTC halving rallilerinde de benzer sıçramalar görülmüş ve ilgi bir anda rekor kırarak yeni boğa başlamıştı. Şu an için ise BTC’nin 25.000 dolar desteğini koruması kritik öneme sahip.

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