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Elon Musk Sunumu Paylaştı! Twitter 2.0 ve Kripto Paralar!

Artık kesinleşti, Twitter platformuna ödeme sistemi geliyor. Musk gizemi paylaşımıyla ne yapmaya çalışıyor?
10:33
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Herkes heyecanlar Elon Musk’ın kripto paraları platforma entegre edeceği günü bekliyor ve Musk sunumunu paylaştı. Twitter’ı satın aldıktan sonra önceki açıklamaları nedeniyle DOGE fiyatının hızla arttığını görmüştük. Bugün ise 2 saat önce Musk, Twitter’daki sunumuna dair bazı ekran görüntüleri paylaştı. Son bölüm oldukça önemli.

Twitter 2.0 ve Kripto Paralar

Dogecoin sevdalısı olan ve kendini DogeFather olarak tanımlayan Elon Musk yaklaşık 2 saat önce oldukça önemli bir paylaşımda bulundu. Musk Twitter’ın geleceği olan Twitter 2.0 sunumundan kareler paylaştığında kripto yatırımcıları sadece son slayt sayfasına odaklanmıştı. Ödemeler, evet Twitter’ın daha önce ödeme sistemleri lisansı için bir başvuruda bulunduğunu son dakika olarak duyurmuştuk. Musk’ın paylaşımı da bunu doğrulamış oldu.

Elon Musk aşağıdaki paylaşımı yaparak Twitter içi ödemelerin yakında geleceğini resmen ilan etti. İlginç olansa ödemelerle alakalı bir ipucu vermemiş olması. Belki de ilerleyen günlerde açıklayacağı sürprizin daha toplulukta daha fazla heyecan uyandırması için böyle bir adım atmıştır.

Elon Musk’ın Twitter’ı yeniden satın almaya karar verdiği dönemde ekip Twitter için kripto cüzdanı geliştirmeye başladı. İçeriden kaynaklara dayandırılan haber tüm bu varsayımları destekliyor. Elon Musk yakında kripto paraları da içine alan Twitter ödeme sisteminin detaylarını paylaşabilir.

Twitter 2.0

Sunumun kripto para yatırımcıları için ilgi çekmeyen diğer sayfalarında ise farklı detaylar var. Bunlardan ilki Twitter özel mesajlarının şifrelenmesiyle ilgili, bu konuda Signal ile çalışılacak ve bu gelişme şirketin hisselerinin çift haneli artmasına neden oldu. Diğer detaylar ise şunlar.

  • Harf kısıtı olmayan daha uzun paylaşımlar yapılabileceğiz.
  • Twitter Blue, Mavi Tik yeniden başlatılacak.
  • Reklamlar daha eğlenceli ve ilgili hale getirilecek.
  • Video konusunda büyük yenilikler gelecek.

Sunumda ayrıca aktif Twitter kullanıcı sayısının önemli ölçüde arttığına ve nefret söyleminin azaldığına da dikkat çekiliyor. Yeni kullanıcı kayıtları ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son olarak kullanıcıların platformda aktif olduğu sürenin de ATH seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

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