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Ethereum (ETH) Geliştiricileri Can Sıkan Soruna Çözüm Buldu!

Özet

  • Ethereum ağı, perşembe cuma günlerinde iki büyük sorun yaşadı.
  • Ağdaki blokların onaylanmaması, korku yarattı.
  • ETH Foundation ise yayınladığı güncelleme ile bunu çözüme kavuşturdu.
15:40
13 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), son 24 saat içerisinde birçok sorun ile anıldı. Ethereum ağı, bazı blokların tamamlanmasını engelleyen iki ayrı sorun yaşadı. Anonim Ethereum geliştiricisi Terence.eth, cuma günü yayınladığı gönderisinde ağın blok tamamlamaya yeniden başladığını belirtse de bu sorun tekrarladı.

Ethereum Ağı, Sorunu Çözdü

Terence.eth, Ethereum ağına ev sahipliği yapan bazı istemcilerin konu ile ilgili yeni güncellemeler yayınladığını da vurgulamıştı. Her bir istemcinin kesinlikle güncellemeyi alması gerektiğini belirten Terence, her bir istemcinin birbirinin kopyası olmadığını da vurguladı.

Cuma günü başlayan teknik sorun en az 1 saat kadar blokların tamamlanmamasına yol açtı. Proof-of-Work (PoW) tabanlı ağlarda blokların onaylanması kritik önem taşıyor ve bu sayede aslında ağa bağlı olan güven böyle sağlanıyor. Ethereum ağında bir bloğun onaylanması yaklaşık 15 dakika sürüyor ve bunun devamında bir blok değiştirilemiyor veya içerisindeki bilgi silinemiyor. Ethereum bu sorunu iki kere yaşadıktan sonra ise sonunda çözüm bulmayı başardı. Ethereum Foundation ekibi tarafından yapılan açıklamada, Prsysm ve Teku istemcilerine yönelik güncellemelerin de yayınladığı vurgulandı. Sorunun özellikle bu iki istemciden kaynaklandığı belirtiliyordu ve hem perşembe hem de cuma günü yaşanan sorunlar böylece bitirildi.

Ethereum Foundation, Övgü Topladı

Ethereum Foundation tarafından yayınlanan blog gönderisi, ünlü geliştirici Superphiz.eth tarafından da paylaşıldı. Ethereum ekibinin bu zamanında çözümü ise topluluktan övgü topladı. Ünlü blockchain araştırmacısı Arnold Toh, Ethereum topluluğunun bu hareket karşısında güvenli ellerde olduklarını hissedebileceğini açıkladı.

Ethereum’un beacon chain ağında yaşanan bu sorun, ilk başta 25 dakika daha sonra 1 saatlik blok onaylanmama sürelerine zemin hazırlamıştı. ETH fiyatı buna bağlı olarak sert düşüş yaşarken gelen güncelleme sonrası ise çok zayıf bir yükseliş görüldü. ETH, 24 saat içerisinde %2 yükseliş elde etti. ETH fiyatının 7 gün içerisinde ise Bitcoin’in %8,5’luk düşüşüne kıyasla sadece %7 düşüş yaşayarak çok daha iyi ve dirençli bir konumda olduğunu kanıtladığı görülüyor. ETH ağının özellikle ETH 2.0 sonrasında ise bunun gibi sorunlara yönelik daha hızlı tepkiler verdiği görülüyor.

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