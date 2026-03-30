Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Dışişleri Bakanı: İran savaşından sonra her şeyin (NATO) yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. İran'daki savaş, ABD hedeflerine ulaştığında sona erecek.
  • Beyaz Saray Sözcüsü: ABD, İran'ın geri kalan unsurlarının görüşmeye istekli olduğunu görüyor. (İran'ın yeni rejimi hakkında) Kapalı kapılar ardında daha makul görünüyorlar.
  • İran Dışişleri Bakanlığı: İran, ABD'nin görüşme talebiyle ilgili mesajları aracılar aracılığıyla aldı, ancak bu talepleri aşırı ve mantıksız bularak reddetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada 2 önemli isim açıklamalarda bulunuyor ve İran çoktan görüşme iddialarını reddetti. Fitch Ratings savaşın uzamasının ABD şirketleri için talep risklerini artıracağından bahsetti. Stagflasyon artık ciddi bir sorun ve 6 Nisan son tarihi de işe yaramayacak gibi görünüyor.

Beyaz Saray ve Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada süreç boyunca NATO konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Trump da zamanı geldiğinde (birkaç ay sonra) NATO’ya bugünleri hatırlatacağını söylemişti.

“ABD, İran savaşı konusundaki iş birliği konusunda NATO’dan yana hayal kırıklığına uğramıştır.

İran savaşından sonra her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. İran’daki savaş, ABD hedeflerine ulaştığında sona erecek.”

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in devam eden açıklamasının satırbaşları şöyle;

“ABD, her saldırıyla İran üzerindeki etkisini artırıyor. Kamuoyuna açıklananlar, bize özel olarak iletilenlerden farklıdır. ABD, İran’ın geri kalan unsurlarının görüşmeye istekli olduğunu görüyor; İran ile görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. İran’ın bize özel olarak söylediği her şey sınanacaktır.

(İran’ın yeni rejimi hakkında) Kapalı kapılar ardında daha makul görünüyorlar.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise 19:19’da şunları söyledi;

“İran, ABD’nin görüşme talebiyle ilgili mesajları aracılar aracılığıyla aldı, ancak bu talepleri aşırı ve mantıksız bularak reddetti. İran, savaşla ilgili Pakistan’ın öncülüğündeki toplantılara katılmıyor.”

Açıklamaların piyasa üzerindeki etkisini bildiğiniz üzere petrol grafiğinde izliyoruz. Görüldüğü üzere petrol müzakere oldu/oluyor/olacak/olmadı/olmayacak tarzında açıklamaları çok umursamıyor ve yana hareket ediyor.

Leavitt, Pentagon’un İran savaşı için 4-6 hafta süresine ilişkin tahminini yineledi. Devam eden açıklamaya göre Trump, savaş masraflarının karşılanması için Arap ülkelerinden yardım istemeyi düşünebilir. Körfez ülkeleri hem saldırılarla milyarlarca dolar kaybetti hem de ABD’nin masraflarını ödemek zorunda kalacak bu savaş en çok onların zararına gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
