Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

Yazı hazırlandığı sırada 2 önemli isim açıklamalarda bulunuyor ve İran çoktan görüşme iddialarını reddetti. Fitch Ratings savaşın uzamasının ABD şirketleri için talep risklerini artıracağından bahsetti. Stagflasyon artık ciddi bir sorun ve 6 Nisan son tarihi de işe yaramayacak gibi görünüyor.

Beyaz Saray ve Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada süreç boyunca NATO konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Trump da zamanı geldiğinde (birkaç ay sonra) NATO’ya bugünleri hatırlatacağını söylemişti.

“ABD, İran savaşı konusundaki iş birliği konusunda NATO’dan yana hayal kırıklığına uğramıştır. İran savaşından sonra her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. İran’daki savaş, ABD hedeflerine ulaştığında sona erecek.”

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in devam eden açıklamasının satırbaşları şöyle;

“ABD, her saldırıyla İran üzerindeki etkisini artırıyor. Kamuoyuna açıklananlar, bize özel olarak iletilenlerden farklıdır. ABD, İran’ın geri kalan unsurlarının görüşmeye istekli olduğunu görüyor; İran ile görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. İran’ın bize özel olarak söylediği her şey sınanacaktır. (İran’ın yeni rejimi hakkında) Kapalı kapılar ardında daha makul görünüyorlar.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise 19:19’da şunları söyledi;

“İran, ABD’nin görüşme talebiyle ilgili mesajları aracılar aracılığıyla aldı, ancak bu talepleri aşırı ve mantıksız bularak reddetti. İran, savaşla ilgili Pakistan’ın öncülüğündeki toplantılara katılmıyor.”

Açıklamaların piyasa üzerindeki etkisini bildiğiniz üzere petrol grafiğinde izliyoruz. Görüldüğü üzere petrol müzakere oldu/oluyor/olacak/olmadı/olmayacak tarzında açıklamaları çok umursamıyor ve yana hareket ediyor.

Leavitt, Pentagon’un İran savaşı için 4-6 hafta süresine ilişkin tahminini yineledi. Devam eden açıklamaya göre Trump, savaş masraflarının karşılanması için Arap ülkelerinden yardım istemeyi düşünebilir. Körfez ülkeleri hem saldırılarla milyarlarca dolar kaybetti hem de ABD’nin masraflarını ödemek zorunda kalacak bu savaş en çok onların zararına gibi görünüyor.