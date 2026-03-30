Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin, Yemenli Husilerin çatışmaya dahil olması sonrası yeniden 65.200 dolar desteğine tutundu.
  • Piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, petrol ve emtia fiyatlarında ani yükselişe yol açtı.
  • Teknik göstergeler, Bitcoin’in kritik destek hattında kalıcılığı konusunda belirsizlik yaratıyor.
Bitcoin, haftanın ilk günü 65.112 dolarla şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanarak 67.402 dolara çıktı. Bu düşüş, İran destekli Yemenli Husilerin bölgedeki çatışmaya doğrudan katılım göstermesiyle gelen ani jeopolitik risk artışına bağlanıyor. Kripto para piyasasında oluşan bu atmosfer, Bitcoin için 65.200 dolar seviyesinin kritik bir destek olarak öne çıkmasına yol açtı.

İçindekiler
1 Jeopolitik gelişmeler ve piyasa etkileri
2 Teknik görünüm ve Bitcoin’in kritik destek seviyesi

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa etkileri

Yemen’deki Husiler, İran’ın uzun süredir müttefiki olarak biliniyor. Bölgedeki gerilimin büyümesiyle birlikte Husi güçleri, ABD-İsrail hattı dışında çatışmaya yeni bir cephe açarak uluslararası piyasalarda tedirginlik yarattı. Husilerin çok önemli bir deniz geçidi olan Bab el-Mandeb Boğazı üzerindeki etkisi, ticaret yollarında belirsizliği artırdı.

Gece saatlerinde yaşanan gelişmelerin ardından yalnızca Husilerin katılımı değil, aynı zamanda bölgeye ek Amerikan birliklerinin sevk edilmesi ve ABD’nin çeşitli askeri seçenekleri değerlendirdiği haberleri de tansiyonu yükseltti. Bu atmosferde, İran iki ayrı alüminyum üretim tesisine yönelik saldırılar düzenleyerek endüstriyel zincirleri de etkiledi. Söz konusu adım sonrası alüminyum fiyatı yüzde 6 yükseldi, Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 2,5 artarak 115 dolara ulaştı. Asya piyasalarında ise Güney Kore’nin referans endeksi yüzde 3,2, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 3,4 geriledi.

Bu güçlü dalgalanma ortamında Bitcoin’in 65.000–67.000 dolar bandında tutunması dikkat çekti. Kripto piyasalarında belirgin bir korku hissi oluşurken, bazı büyük yatırımcıların bu seviyelerde alım yaptığı gözlendi.

Teknik görünüm ve Bitcoin’in kritik destek seviyesi

65.000 dolar seviyesi, şubat sonundaki ABD-İsrail operasyonlarından bu yana Bitcoin’in iki kez test ettiği kritik bir destek hattını oluşturuyor. O dönemde yaşanan sert satış, piyasada büyük çaplı tasfiyelere neden olmuştu. Son beş haftada ise Bitcoin kademeli olarak 64.000’den 70.500 dolara kadar yükseliş göstermiş, ancak son gerilimle birlikte bu denge kırıldı.

Teknik tarafta, 50 günlük hareketli ortalamanın 67.000 dolarda direnç haline gelmesi yükselişi sınırlayan bir unsur oldu. Göreceli güç endeksinin de aşırı satıma yakın seyretmesi, piyasadaki momentumun zayıf olduğu izlenimi oluşturdu. Ayrıca yüksek kaldıraçla pozisyon açan yatırımcıların tasfiye edilmesiyle fonlama oranları kısa süreliğine negatife döndü. Buna rağmen, korku ve açgözlülük endeksi düşük seviyede kalıyor ve piyasa duygusunun zayıf olduğu bir zemine işaret ediyor.

Şu an için piyasada temel soru, 65.000 dolar seviyesinin jeopolitik baskı altında kalıcı bir taban oluşturup oluşturamayacağı ya da bu seviyedeki direncin sadece geçici bir toparlanmaya yol açıp açmayacağı oldu. Kurumsal yatırımcıların bu seviyeden alım yapmaya devam edip etmeyecekleri önümüzdeki günlerin seyrini şekillendirecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

Square satıcılarına Bitcoin ödemeleri varsayılan olarak açıldı

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

Bitcoin fiyatlarındaki düşüş uzun vadeli yatırımcıları zarara sürükledi

Spot Bitcoin ETF’lerinden güçlü çıkışlar risk iştahının azalmasıyla hızlandı

Japonya Merkez Bankası’nın faiz beklentileri kripto piyasalarını etkileyebilir

Bitcoin’de yatay seyir, opsiyon işlemleriyle desteklendi

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Basın Bülteni
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Ekonomi Kripto Para
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
RIPPLE (XRP)
SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu
Kripto Para
Lost your password?