BITCOIN (BTC)Kripto Para

American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

Bilmeniz Gerekenler

  • American Bitcoin’in rezervleri kısa sürede önemli ölçüde artış gösterdi.
  • Şirket, halka açık Bitcoin hazinesi sıralamasında üst sıralara yükseldi.
  • Açıklanan verilere rağmen, hisse fiyatlarında son dönemde sert düşüşler yaşandı.
Kripto piyasasında faaliyet gösteren American Bitcoin, son açıklamasına göre Bitcoin rezervini 7.000 adede yükselterek dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Donald Trump ailesinin destek verdiği şirket, Eylül 2025’te Nasdaq’ta işlem görmeye başladıktan sonra Bitcoin varlıklarını yaklaşık üç kat artırdı.

İçindekiler
1 Rezervdeki artış ve sıralamadaki yükseliş
2 Şirket yönetiminden değerlendirmeler ve piyasa performansı

Rezervdeki artış ve sıralamadaki yükseliş

American Bitcoin’in toplam rezerv miktarı, şirketi global ölçekte halka açık en büyük Bitcoin hazinesine sahip olanlar arasında 16. sıraya taşıdı. Şirket son yedi ay içinde bu alanda 14 basamak yükselme başarısını gösterdi. Böylece, kısa süre içinde dikkate değer bir konuma yerleşmiş oluyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre, hisse başına düşen satoshi miktarı da artış göstererek 660 seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran, yatırımcıların her bir hisse karşılığında sahip olduğu Bitcoin miktarına işaret ediyor ve doğrudan şirket hissedarlarının Bitcoin fiyatındaki değişimlere olan hassasiyetini artırıyor.

Şirket yönetiminden değerlendirmeler ve piyasa performansı

American Bitcoin’in kurucu ortağı ve strateji sorumlusu olan Eric Trump, şirketin büyüme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada rezerv biriktirme çalışmalarının yüksek tempoyla devam ettiğini, bunun madencilik faaliyetlerinden ve disiplinli alımlardan kaynaklandığını vurguladı.

Eric Trump’ın değerlendirmesine göre, “Rezerv biriktirme makinesi tam kapasite çalışmaya devam ediyor, madencilikte avantajlı koşullardan ve planlı alımlardan faydalanıyoruz. Sıralamalarda daha hızlı yükselen başka bir şirket yok; yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.”

Hızlı rezerv artışı ve sektör sıralamasındaki güçlü ilerlemelere rağmen şirket hisseleri, piyasada beklenen karşılığı bulamadı. Haftanın ilk işlem günü American Bitcoin hisseleri yüzde 2 gerileyerek 0,84 dolara düştü. Son altı ayda ise hisselerde yaklaşık yüzde 88 gerileme yaşandı.

American Bitcoin, kripto varlıklarına dayalı modeli ve kamusal ilgisiyle öne çıkıyor. Şirketin arkasında yer alan Trump ailesi, özellikle Eric Trump’ın yönlendirmeleriyle şirketin stratejisini agresif büyüme hedefi doğrultusunda şekillendiriyor.

Kamuoyunda dikkat çeken bu şirket, kısa sürede hem sahip olduğu Bitcoin miktarını hem de bu varlıkların hisselere dağılımını artırarak sektörde kendine daha geniş bir yer açtı. Şirketin açıklamalarında sahip olunan varlıkların artırılması ve piyasa payının büyütülmesi yönünde kararlılık ifade edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi

SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

Square satıcılarına Bitcoin ödemeleri varsayılan olarak açıldı

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı

BYDFi İncelemesi 2026: Ücretler, Özellikler ve Güvenlik

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu
