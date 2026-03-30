American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

Kripto piyasasında faaliyet gösteren American Bitcoin, son açıklamasına göre Bitcoin rezervini 7.000 adede yükselterek dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Donald Trump ailesinin destek verdiği şirket, Eylül 2025’te Nasdaq’ta işlem görmeye başladıktan sonra Bitcoin varlıklarını yaklaşık üç kat artırdı.

Rezervdeki artış ve sıralamadaki yükseliş

American Bitcoin’in toplam rezerv miktarı, şirketi global ölçekte halka açık en büyük Bitcoin hazinesine sahip olanlar arasında 16. sıraya taşıdı. Şirket son yedi ay içinde bu alanda 14 basamak yükselme başarısını gösterdi. Böylece, kısa süre içinde dikkate değer bir konuma yerleşmiş oluyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre, hisse başına düşen satoshi miktarı da artış göstererek 660 seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran, yatırımcıların her bir hisse karşılığında sahip olduğu Bitcoin miktarına işaret ediyor ve doğrudan şirket hissedarlarının Bitcoin fiyatındaki değişimlere olan hassasiyetini artırıyor.

Şirket yönetiminden değerlendirmeler ve piyasa performansı

American Bitcoin’in kurucu ortağı ve strateji sorumlusu olan Eric Trump, şirketin büyüme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada rezerv biriktirme çalışmalarının yüksek tempoyla devam ettiğini, bunun madencilik faaliyetlerinden ve disiplinli alımlardan kaynaklandığını vurguladı.

Eric Trump’ın değerlendirmesine göre, “Rezerv biriktirme makinesi tam kapasite çalışmaya devam ediyor, madencilikte avantajlı koşullardan ve planlı alımlardan faydalanıyoruz. Sıralamalarda daha hızlı yükselen başka bir şirket yok; yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.”

Hızlı rezerv artışı ve sektör sıralamasındaki güçlü ilerlemelere rağmen şirket hisseleri, piyasada beklenen karşılığı bulamadı. Haftanın ilk işlem günü American Bitcoin hisseleri yüzde 2 gerileyerek 0,84 dolara düştü. Son altı ayda ise hisselerde yaklaşık yüzde 88 gerileme yaşandı.

American Bitcoin, kripto varlıklarına dayalı modeli ve kamusal ilgisiyle öne çıkıyor. Şirketin arkasında yer alan Trump ailesi, özellikle Eric Trump’ın yönlendirmeleriyle şirketin stratejisini agresif büyüme hedefi doğrultusunda şekillendiriyor.

Kamuoyunda dikkat çeken bu şirket, kısa sürede hem sahip olduğu Bitcoin miktarını hem de bu varlıkların hisselere dağılımını artırarak sektörde kendine daha geniş bir yer açtı. Şirketin açıklamalarında sahip olunan varlıkların artırılması ve piyasa payının büyütülmesi yönünde kararlılık ifade edildi.