XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat

  • Kripto para borsalarından birkaç gün içinde 4.000'den fazla çıkış işlemi kaydedildi; bazı zirve noktalarda ise tek bir günde 6.000'e yakın işlem gerçekleşti.
  • 1.000 ile 100.000 XRP arasında varlığa sahip yatırımcılar birikime hız verirken geçen hafta ETF kanalında da 15,8 milyon dolarlık giriş gördü.
  • Morecryptoonl ve wicktator düşüşün sonunda olabileceğimizi düşünüyor. İkisi de 5 dolar üzerinde seviyeleri hedefliyor.
Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olan XRP Coin 1,33 dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. İran bugün gecikmeden ABD’nin müzakere iddiasını reddetti ve 6 Nisan’a ilerlerken müzakere masasının bile kurulamaması risk piyasaları için endişe verici. Peki XRP Coin neden pozitif ayrışıyor?

Ripple alıcıları sahnede

Bugün ETF tarafındaki pozitif ayrışmadan bahsetmiştik. Borsa cephesinde de XRP Coin alıcıları sahnede. Kripto para borsalarından birkaç gün içinde 4.000’den fazla çıkış işlemi kaydedildi; bazı zirve noktalarda ise tek bir günde 6.000’e yakın işlem gerçekleşti. Darkfost’un CryptoQuant raporu alıcıların yeniden iştahlandığını söylüyor.

XRP Coin’in gösterdiği dirence dikkat çeken analist 1,30 ile 1,50 aralığında sıkışan fiyattan memnun.

“Varlık, son tüm zamanların en yüksek seviyesinin %60’ın altında işlem görmeye devam etse de, bazı yatırımcılar bu konsolidasyon aşamasından yararlanarak kademeli olarak birikim yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu durum, özellikle Şubat sonundan bu yana on-chain aktivitede belirgin bir canlanma görülen Binance borsasında gözlemlenebilir.”

1.000 ile 100.000 XRP arasında varlığa sahip yatırımcıların gerçekleştirdiği bu çıkışlar orta ölçekli yatırımcıların kaosa rağmen inançlı kaldığını ayrıca iştahlandığını gösteriyor. Borsalardan çekilen varlıklar ağırlıklı olarak soğuk cüzdanlara taşınır. XRP Coin özelinde DeFi faaliyeti zayıf olduğundan bunun neredeyse tümünün birikim olduğunu varsayabiliriz.

ETF kanalında birikim gören tek büyük altcoin XRP. SOL Coin bile büyük satışlara ev sahipliği yaparken 15,8 milyon dolarlık net giriş çekmek basit bir iş değil. Ripple ürünlerinin aktif büyüklüğü 2,269 milyar dolara ulaştı.

XRP Coin grafiği yorum

Bugünkü analizinde @Morecryptoonl ilk çeyrekte beklenen daha derin dibin XRP Coin için gerçekleşmediğini ve 1,2 doların korunduğunu söylüyor. Ona göre bir sonraki aşamada artık 5,67 doları aşan yeni ATH için toparlanma evresi. Kaosun tetikleyeceği kripto kışı senaryosunda 0,5 dolar destek olarak korunabilir.

@wicktator Elliott Dalga Teorisini uyguladığı grafiği paylaştı. XRP’nin şu an “4. Dalga” (Wave 4) denilen bir geri çekilme/düzeltme aşamasında olduğu belirten analist ideal alım seviyesine ilerlediğimizi söylüyor.

Grafikte gri kutuyla gösterilen alan, fiyatın düşebileceği ama buradan destek alıp yükselmesinin beklendiği “ideal alım” noktasıdır. Analiste göre bu düzeltme bittikten sonra XRP, “5. Dalga” denilen büyük ve son bir yükseliş hareketine başlayacak. 2 kar alma bölgesi var 3,5 ve 5 dolar seviyeleri.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
