XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden olan XRP Coin 1,33 dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. İran bugün gecikmeden ABD’nin müzakere iddiasını reddetti ve 6 Nisan’a ilerlerken müzakere masasının bile kurulamaması risk piyasaları için endişe verici. Peki XRP Coin neden pozitif ayrışıyor?

Ripple alıcıları sahnede

Bugün ETF tarafındaki pozitif ayrışmadan bahsetmiştik. Borsa cephesinde de XRP Coin alıcıları sahnede. Kripto para borsalarından birkaç gün içinde 4.000’den fazla çıkış işlemi kaydedildi; bazı zirve noktalarda ise tek bir günde 6.000’e yakın işlem gerçekleşti. Darkfost’un CryptoQuant raporu alıcıların yeniden iştahlandığını söylüyor.

XRP Coin’in gösterdiği dirence dikkat çeken analist 1,30 ile 1,50 aralığında sıkışan fiyattan memnun.

“Varlık, son tüm zamanların en yüksek seviyesinin %60’ın altında işlem görmeye devam etse de, bazı yatırımcılar bu konsolidasyon aşamasından yararlanarak kademeli olarak birikim yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu durum, özellikle Şubat sonundan bu yana on-chain aktivitede belirgin bir canlanma görülen Binance borsasında gözlemlenebilir.”

1.000 ile 100.000 XRP arasında varlığa sahip yatırımcıların gerçekleştirdiği bu çıkışlar orta ölçekli yatırımcıların kaosa rağmen inançlı kaldığını ayrıca iştahlandığını gösteriyor. Borsalardan çekilen varlıklar ağırlıklı olarak soğuk cüzdanlara taşınır. XRP Coin özelinde DeFi faaliyeti zayıf olduğundan bunun neredeyse tümünün birikim olduğunu varsayabiliriz.

ETF kanalında birikim gören tek büyük altcoin XRP. SOL Coin bile büyük satışlara ev sahipliği yaparken 15,8 milyon dolarlık net giriş çekmek basit bir iş değil. Ripple ürünlerinin aktif büyüklüğü 2,269 milyar dolara ulaştı.

XRP Coin grafiği yorum

Bugünkü analizinde @Morecryptoonl ilk çeyrekte beklenen daha derin dibin XRP Coin için gerçekleşmediğini ve 1,2 doların korunduğunu söylüyor. Ona göre bir sonraki aşamada artık 5,67 doları aşan yeni ATH için toparlanma evresi. Kaosun tetikleyeceği kripto kışı senaryosunda 0,5 dolar destek olarak korunabilir.

@wicktator Elliott Dalga Teorisini uyguladığı grafiği paylaştı. XRP’nin şu an “4. Dalga” (Wave 4) denilen bir geri çekilme/düzeltme aşamasında olduğu belirten analist ideal alım seviyesine ilerlediğimizi söylüyor.

Grafikte gri kutuyla gösterilen alan, fiyatın düşebileceği ama buradan destek alıp yükselmesinin beklendiği “ideal alım” noktasıdır. Analiste göre bu düzeltme bittikten sonra XRP, “5. Dalga” denilen büyük ve son bir yükseliş hareketine başlayacak. 2 kar alma bölgesi var 3,5 ve 5 dolar seviyeleri.