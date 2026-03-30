SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • Hukukçular, SEC rehberindeki bazı temel ölçütlerin hâlâ netleşmediğini belirtti.
  • Howey Testi ve Ripple emsaline ilişkin yaklaşım tartışmaları canlı tutabilir.
  • Sektör katkısının daha kalıcı düzenleyici standartlar için önemli olacağı vurgulandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun dijital varlıklara yönelik son rehberinde bazı iyileştirmeler yapılmasına rağmen, temel standartların hâlâ netleşmediği yönünde eleştiriler gündeme geldi.

İçindekiler
1 Howey Testi tartışması öne çıktı
2 Token sınıflandırmasına ilişkin belirsizlik sürüyor

Howey Testi tartışması öne çıktı

Gibson Dunn & Crutcher hukuk bürosundaki avukatlar, kaleme aldıkları değerlendirme mektubunda SEC’in yatırım sözleşmesini belirlemede kullanılan Howey Testi kapsamında sözleşmesel yükümlülük şartını netleştirmediğini belirtti.

Aynı değerlendirmede, kurumun hâlâ olgulara ve koşullara dayalı incelemelere yaslandığı, ayrıca ikincil piyasa işlemleri açısından Ripple emsalini açık şekilde yansıtmadığı da vurgulandı.

Token sınıflandırmasına ilişkin belirsizlik sürüyor

Avukatlar, bu yaklaşımın token’ların menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı konusundaki kafa karışıklığını uzatabileceği uyarısında bulundu.

Mektupta ayrıca açık ve kalıcı düzenleyici standartların oluşturulabilmesi için sektörün daha aktif katkı sunması gerektiği belirtildi.

Tartışmanın odağında, SEC’in son rehberindeki iyileştirmelere rağmen piyasanın ihtiyaç duyduğu net çerçevenin henüz ortaya konulamamış olması yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
