SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun dijital varlıklara yönelik son rehberinde bazı iyileştirmeler yapılmasına rağmen, temel standartların hâlâ netleşmediği yönünde eleştiriler gündeme geldi.

Howey Testi tartışması öne çıktı

Gibson Dunn & Crutcher hukuk bürosundaki avukatlar, kaleme aldıkları değerlendirme mektubunda SEC’in yatırım sözleşmesini belirlemede kullanılan Howey Testi kapsamında sözleşmesel yükümlülük şartını netleştirmediğini belirtti.

Aynı değerlendirmede, kurumun hâlâ olgulara ve koşullara dayalı incelemelere yaslandığı, ayrıca ikincil piyasa işlemleri açısından Ripple emsalini açık şekilde yansıtmadığı da vurgulandı.

Token sınıflandırmasına ilişkin belirsizlik sürüyor

Avukatlar, bu yaklaşımın token’ların menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı konusundaki kafa karışıklığını uzatabileceği uyarısında bulundu.

Mektupta ayrıca açık ve kalıcı düzenleyici standartların oluşturulabilmesi için sektörün daha aktif katkı sunması gerektiği belirtildi.

Tartışmanın odağında, SEC’in son rehberindeki iyileştirmelere rağmen piyasanın ihtiyaç duyduğu net çerçevenin henüz ortaya konulamamış olması yer aldı.