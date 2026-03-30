Square satıcılarına Bitcoin ödemeleri varsayılan olarak açıldı

Jack Dorsey’nin liderliğindeki Block, Inc., Square platformunu kullanan uygun işletmeler için Lightning Network üzerinden Bitcoin ile ödeme kabulünü otomatik olarak aktif hale getirdi. ABD genelinde milyonlarca işletmeyi kapsayan bu değişiklik, New York eyaleti hariç geniş bir kullanıcı tabanına ulaşıyor. Daha önce isteğe bağlı olan sistem artık varsayılan olarak açık geliyor ve satıcılar diledikleri an ayarlar üzerinden bu özelliği kapatabiliyor.

Bitcoin ödemeleri varsayılan hale gelirken bilanço seçeneği öne çıktı

Yeni yapı ile müşteriler, ödeme sırasında QR kod aracılığıyla Bitcoin ile ödeme yapabiliyor ve işlemler Lightning Network üzerinden neredeyse anında tamamlanıyor. Sistem varsayılan olarak ödemeleri ABD doları cinsinden sonuçlandırıyor. Bununla birlikte işletmeler isterlerse aldıkları Bitcoin ödemelerinin tamamını ya da belirledikleri bir kısmını Bitcoin olarak tutabiliyor.

Block bünyesinde ödeme çözümleri sunan Square, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında yaygın kullanılan bir POS ve finansal hizmet platformu olarak biliniyor. Şirket, uzun süredir Bitcoin entegrasyonuna yönelik yatırımlarıyla öne çıkarken, bu son adımın şirketlerin bilanço yönetiminde yeni bir seçenek oluşturduğu değerlendiriliyor.

İşletmeler ayrıca günlük kart satışlarının belirli bir yüzdesini otomatik olarak Bitcoin’e çevirebilecek şekilde ayar yapabiliyor. Bu özellik, düzenli ve düşük çabayla Bitcoin biriktirme imkanı sunarak şirketlerin rezerv stratejilerinde alternatif bir yaklaşım geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Düşük işlem maliyeti ve yaygın erişim dikkat çekiyor

Bitcoin ile yapılan ödemelerde 2026 yılı sonuna kadar işlem ücreti alınmayacak, sonrasında ise sabit yüzde 1 oranında ücret uygulanacak. Bu oran, geleneksel kart işlemlerine kıyasla daha düşük bir maliyet anlamına geliyor. Ayrıca geri ödeme riski bulunmaması, işletmeler açısından ek bir avantaj sağlıyor.

Square altyapısının mevcut donanım ve yazılımla uyumlu çalışması, ek bir kurulum gerektirmeden kullanım imkanı sunuyor. Bu durum, hem büyük markalar hem de küçük işletmeler için Bitcoin kabulünü teknik açıdan daha erişilebilir hale getiriyor.

Yaklaşık 4 milyon işletmenin yer aldığı Square ekosisteminde küçük bir kesimin bile Bitcoin tutmayı tercih etmesi, toplamda ciddi bir kurumsal talep oluşturabilir. Örneğin yüzde 5’lik bir benimseme oranı, yaklaşık 200 bin işletmenin bilançolarında Bitcoin bulundurması anlamına geliyor.

Güncellenen kullanım şartlarının 16 Mart 2026 tarihinde revize edildiği ve bu değişikliğin erken aşamada kullanıcılar tarafından fark edildiği ifade ediliyor. Şirket çalışanları da bu durumun topluluk tarafından yapılan incelemeler sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Block’un 2025 sonunda başlattığı kademeli geçiş süreciyle birlikte bu sistemin artık geniş ölçekte devreye alındığı görülüyor. Gelişme, Bitcoin’in yalnızca ödeme aracı değil, aynı zamanda işletmeler için değer saklama aracı olarak kullanımını da destekleyen bir altyapı sunuyor.