Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin'in işlem gücünde altı yıl sonra ilk kez çeyreklik bazda düşüş tespit edildi.
  • Azalan kârlar nedeniyle bazı madenciler yapay zeka gibi yeni alanlara yatırım yapmaya başladı.
  • Küresel ağda merkeziyetin azalabileceği, dağılımın farklı bölgelere kayabileceği değerlendiriliyor.
Bitcoin ağını güvence altına alan toplam işlem gücü olarak bilinen “hashrate”, altı yıldır ilk kez bu yılın ilk çeyreğinde gerileme gösterdi. Şu anda hashrate yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 kayıpla, 1 zettahash/saniye civarında seyrediyor.

İçindekiler
Bitcoin madenciliğinde ekonomik koşullar değişiyor

Son beş yılda Bitcoin hashrate’i yaklaşık 100 exahash/saniye seviyesinden bugüne 10 kat artış gösterdi. Tarihsel olarak, her yılın ilk çeyreğinde artış görülürken yıllık toplamda ise yüzde 10’u aşan büyümeler kaydedilmişti. 2022’deki yükseliş, yıl boyunca neredeyse ikiye katlanarak dikkat çekmişti.

Ancak 2026 yılı itibarıyla sektörde ekonomik dinamiklerin değiştiği görülüyor. Şu anda Bitcoin üretim maliyetinin 90 bin dolara yaklaştığı ve piyasa fiyatının ise bunun hayli altında, 67 bin dolar civarında bulunduğu hesaplanıyor. Bu durum madencilerin kar marjlarında ciddi daralmaya yol açmış durumda.

Madenciler yeni alanlara yöneliyor

Kârın azalması nedeniyle, özellikle halka açık büyük madencilik firmaları strateji değişikliğine gidiyor. Yapay zeka uygulamaları ve yüksek performanslı hesaplama hizmetlerine yönelerek, bu alanlarda daha istikrarlı ve yüksek getiri elde etmeyi hedefliyorlar. Madencilikten bu dönüşüm, şirketler tarafından borçlanma ve Bitcoin satışları yoluyla finanse ediliyor. Bu da Bitcoin madenciliğine yapılan yeniden yatırımların azalmasına neden oluyor.

Sektördeki bu değişiklik, hashrate’in Bitcoin fiyatına daha duyarlı hale gelmesine yol açıyor. Fiyatların baskı altında kalmaya devam etmesi durumunda, küçük ölçekli madencilerin faaliyetlerden ayrılabileceği aktarılıyor. Böylece hashrate’teki gerilemenin devam etmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

Hashrate’in düşüşü zaman zaman ağ güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini artırsa da, sektörde başka bir bakış açısı da dikkat çekiyor. Ağın yalnızca toplam büyüklüğü değil, aynı zamanda farklı coğrafyalara dağılımı da önem taşıyor.

Son yıllarda ABD merkezli halka açık madencilik şirketleri küresel hashrate’in yüzde 40’tan fazlasını ellerinde bulunduruyordu. Bu şirketlerin ağırlığının azalmasıyla, hashrate’in daha farklı ülkeler ve şirketlere yayılması bekleniyor. Böyle bir gelişme merkeziyetliliğin azalmasına katkı sunabilir.

Glassnode verilerine göre, son beş yılda hashrate 100 exahash/saniyeden 1 zettahash/saniyeye yükselmişti ve her yılın ilk çeyreğinde artış gözlenmişti. Bu yıl ise ilk kez aynı dönemde gerileme yaşandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı
Bir Sonraki Yazı Square satıcılarına Bitcoin ödemeleri varsayılan olarak açıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Basın Bülteni
Ekonomi Kripto Para
BITCOIN (BTC)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
RIPPLE (XRP)
Lost your password?