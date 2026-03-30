Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

Bitcoin ağını güvence altına alan toplam işlem gücü olarak bilinen “hashrate”, altı yıldır ilk kez bu yılın ilk çeyreğinde gerileme gösterdi. Şu anda hashrate yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 kayıpla, 1 zettahash/saniye civarında seyrediyor.

Bitcoin madenciliğinde ekonomik koşullar değişiyor

Son beş yılda Bitcoin hashrate’i yaklaşık 100 exahash/saniye seviyesinden bugüne 10 kat artış gösterdi. Tarihsel olarak, her yılın ilk çeyreğinde artış görülürken yıllık toplamda ise yüzde 10’u aşan büyümeler kaydedilmişti. 2022’deki yükseliş, yıl boyunca neredeyse ikiye katlanarak dikkat çekmişti.

Ancak 2026 yılı itibarıyla sektörde ekonomik dinamiklerin değiştiği görülüyor. Şu anda Bitcoin üretim maliyetinin 90 bin dolara yaklaştığı ve piyasa fiyatının ise bunun hayli altında, 67 bin dolar civarında bulunduğu hesaplanıyor. Bu durum madencilerin kar marjlarında ciddi daralmaya yol açmış durumda.

Madenciler yeni alanlara yöneliyor

Kârın azalması nedeniyle, özellikle halka açık büyük madencilik firmaları strateji değişikliğine gidiyor. Yapay zeka uygulamaları ve yüksek performanslı hesaplama hizmetlerine yönelerek, bu alanlarda daha istikrarlı ve yüksek getiri elde etmeyi hedefliyorlar. Madencilikten bu dönüşüm, şirketler tarafından borçlanma ve Bitcoin satışları yoluyla finanse ediliyor. Bu da Bitcoin madenciliğine yapılan yeniden yatırımların azalmasına neden oluyor.

Sektördeki bu değişiklik, hashrate’in Bitcoin fiyatına daha duyarlı hale gelmesine yol açıyor. Fiyatların baskı altında kalmaya devam etmesi durumunda, küçük ölçekli madencilerin faaliyetlerden ayrılabileceği aktarılıyor. Böylece hashrate’teki gerilemenin devam etmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

Hashrate’in düşüşü zaman zaman ağ güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini artırsa da, sektörde başka bir bakış açısı da dikkat çekiyor. Ağın yalnızca toplam büyüklüğü değil, aynı zamanda farklı coğrafyalara dağılımı da önem taşıyor.

Son yıllarda ABD merkezli halka açık madencilik şirketleri küresel hashrate’in yüzde 40’tan fazlasını ellerinde bulunduruyordu. Bu şirketlerin ağırlığının azalmasıyla, hashrate’in daha farklı ülkeler ve şirketlere yayılması bekleniyor. Böyle bir gelişme merkeziyetliliğin azalmasına katkı sunabilir.

Glassnode verilerine göre, son beş yılda hashrate 100 exahash/saniyeden 1 zettahash/saniyeye yükselmişti ve her yılın ilk çeyreğinde artış gözlenmişti. Bu yıl ise ilk kez aynı dönemde gerileme yaşandı.