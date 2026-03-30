BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı

Kripto para piyasasında volatilitenin sürdüğü bir dönemde BitMine Immersion Technologies, yılın en büyük haftalık Ethereum alımını gerçekleştirdi. Şirket, bu son operasyonunda 71.179 adet Ethereum ekleyerek alımlarını üst üste dördüncü haftaya taşıdı. Bitcoin ve diğer büyük kripto varlıklara yönelik yatırım faaliyetlerinin yavaşladığı bir süreçte, BitMine’ın bu hamlesi sektörde özellikle dikkat çekiyor.

Şirketin Ethereum birikimi hızla arttı

BitMine Immersion Technologies’in toplam Ethereum rezervi, son satın almanın ardından 4,73 milyon adedin üzerine çıktı. Bu miktar mevcut arzın yaklaşık yüzde 3,92’sine karşılık geliyor. Alım tutarı ise güncel fiyatlarla yaklaşık 143 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda ortalama 45.000 ila 50.000 Ethereum alırken, bu dönemde işlem hacmini belirgin biçimde artırdı.

BitMine’ın bu yükselen alım serisi, dijital varlık rezervine sahip diğer büyük şirketlerin aksine gelişti. Birçok kurumsal yatırımcı düşük seyreden fiyatlar nedeniyle yeni kripto alımlarını sınırlamış ya da satışa yönelmiş durumda. Örneğin, Bitcoin alanında en yüksek rezervlerden birini elinde bulunduran Strategy şirketi, son dönemde aralıksız süren on üç haftalık alım serisini sonlandırarak piyasada benzer bir eğilim izledi.

Yönetim kurulu başkanından piyasa değerlendirmesi

BitMine Immersion Technologies’in yönetim kurulu başkanı Thomas Lee, mevcut kripto piyasasını değerlendirdi. Lee, yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin devam ettiği bu atmosferde, piyasadaki dalgalanmanın son aşamasına gelindiğini savundu.

Thomas Lee, şirketin riskli varlıklara yönelik mevcut baskıya rağmen piyasadaki bu süreci fırsat olarak gördüğünü ifade etti.

BitMine’ın portföyünde Ethereum dışında başka kripto varlıklar ve nakit rezervleri de öne çıkıyor. Son veriler şirketin toplam kripto ve nakit varlıklarının 10,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ethereum dışında elde bulundurulan 197 Bitcoin’in yanı sıra, nakit ve hisse senetleri tarafında 961 milyon dolarlık fon mevcut. Şirket ayrıca 102 milyon dolarlık Eightco Holdings yatırımını da portföyünde tutuyor.

Şirketin özellikle Ethereum biriktirme yönündeki sürekli eğilimi, piyasa gidişatından bağımsız olarak stratejisini sürdürebileceğine işaret ediyor. Şirketin büyüklüğü ve portföy çeşitliliği, sektörün mevcut dinamiklerine rağmen güçlü bir pozisyon alınmasına imkan sağlıyor.