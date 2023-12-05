Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor? Analist Yorumları ve BTC Grafiğinde Dikkat Çeken Seviyeler

Bitcoin fiyatı FED başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta faiz oranları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından güç toplamaya devam ediyor. Özellikle spot Bitcoin ETF başvurularına yönelik olumlu beklentilerin artması da Bitcoin fiyatını olumlu etkilemeye devam ediyor. Peki yazının yazıldığı sırada 42.205 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için sırada neler var? Birlikte inceliyoruz.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatı 17 ay sonra ilk kez 41.400 doların üzerine çıkarak yeni haftaya adım attı. Bununla birlikte Bitcoin fiyatını 1 Aralık’ta yeni bir rekor seviyeye yükselen altın takip etti. Özellikle faiz indirimi beklentileri bu hafta Bitcoin ve altın fiyatlarındaki yükselişin ortak noktasını oluşturmuş olabilir. Jerome Powell‘ın 2 Aralık’taki konuşmasından sonra yatırımcılar Federal Rezerv’in faiz oranlarını değiştireceği konusunda daha emin hale geldi.

Fed Başkanı, faiz oranlarını enflasyonla tam olarak mücadele edebilecek kadar yükselttiklerini açıklamıştı. Ancak sıkılaştırma politikasının ne zaman gevşeyeceği konusunda spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu vurgulayan Powell’ın bu sözlerini piyasalar açıkça göz ardı etti.

Faiz indirimlerinin son yıllarda Bitcoin için yükseliş anlamına geldiği sıkça gözlemlendi. Aynı zamanda düşük faiz oranları yatırımcıların altın, Bitcoin ve hisse senetleri gibi daha riskli ve getirisi olmayan varlıklara olan iştahını artırıyor. Bitcoin fiyatı, ABD’de devam eden spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) başvuru sürecinin Ocak 2024’e kadar onaylanma ihtimalinin artmasıyla da ivme kazanmaya devam ediyor.

Bitcoin Grafiğinde Son Durum

Bitcoin’in son aylarda gerçekleştiği fiyat yükselişi, günlük göreceli güç endeksi (RSI) ile geniş bir sapmaya neden oldu ve bu da satın alma momentumunun Bitcoin fiyatına yönelik en yüksek seviyelerinde yavaşladığını gösteriyor. Teknik açıdan bakıldığında ise aşağı yönlü bir ayrışma satış baskısını artırabilir.

Bitcoin’de görülen satış riskleri destekten direnç seviyesine dönüşen 42.000 dolar bölgesindeki 0,5 Fib çizgisinin yakınında daha da artıyor. Bu düşüş sinyallerinin birleşimi sonucunda ise Bitcoin fiyatının Aralık ayı sonuna kadar 35.780 dolar seviyesine düşme ihtimali oldukça yüksek. Aşağı yönlü hedef Bitcoin’in 0,382 Fib seviyesi ve 50 günlük üstel hareketli ortalaması (kırmızı dalga) ile kesişiyor.