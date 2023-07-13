Santiment’ten alınan verilere göre, birkaç haftalık Ethereum (ETH) analistlerin yatırımlarından kazanç elde etmesinin ardından, alt birimin 1.800 dolar fiyat aralığındaki konsolidasyonu Net Gerçekleşen Kâr/Zarar (NRPL) göstergesinin negatif bölgeye dönmesine neden oldu. ETH’nin NRPL’si, son üç hafta içinde ilk kez 6 Temmuz’da -2166,27 ile negatif bir değer yayınladı.

ETH NRPL’si!

Genel olarak, bir kripto para biriminin NRPL’si negatif olduğunda, bu genellikle gelecekteki pozitif fiyat hareketi olasılığının daha yüksek olduğuna işaret eder. ETH için negatif NRPL, geçmişte ETH satın alan birçok yatırımcının şu anda su altı pozisyonları tuttuğunu gösteriyor. Bu durum, bu yatırımcılar kayıplarını telafi etmeye çalıştıkları için alım baskısı yaratabilir. Sonuç olarak bu durum tarihsel olarak potansiyel fiyat artışıyla ilişkilendirilmiştir.

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre ETH, yazının yazıldığı sırada 1.883 dolardan el değiştirdi. Aynı dönemde değeri %0,25 artarken, işlem hacmi %20’ye yakın geriledi. Alt borsa faaliyetinin zincir üstü değerlendirmesi, satış baskısının azaldığını doğruladı. ETH geçtiğimiz ay ciddi fiyat volatilitesi boğuşurken, döviz rezervleri istikrarlı bir şekilde azaldı. CryptoQuant’ın verilerine göre, yazının kaleme alındığı tarihte borsalarda barındırılan 15.14 milyon ETH ile alt borsa rezervleri geçen ay %4 düştü. Ayrıca şimdiye kadar ay, bilinen borsalarda birkaç ETH uzun pozisyonunun açıldığını gördü.

Santiment Raporları!

Santiment’ten alınan verilere göre, 8 Temmuz’da short ETH pozisyonlarında anlık bir artış olurken, trader’lar fiyat artışının devam etmesi lehine geri döndü. Kripto paranın ağırlıklı duyarlılığı, fiyat volatilitesi yatırımcıların duyguları üzerindeki etkisini vurgulayarak negatif bölgede yer alırken, yazı kaleme alındığı sırada bir yükseliş trendinde konumlandı ve merkez çizgiyi geçmeye hazırdı. Günlük grafikte ETH, Bollinger Bantları göstergesi içinde orta bir pozisyon aldı. Kripto paranın fiyatı Bollinger Bantlarının ortasında durduğunda, fiyat hareketli ortalama çizgisi etrafında işlem görüyor.