BITCOIN (BTC)

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde beş gün sonra ilk kez 277,5 milyon dolar çıkış yaşandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Spot Bitcoin ETF'lerinde 277,5 milyon dolarlık ilk günlük çıkış kaydedildi.
  • Fidelity ve BlackRock fonlarında büyük varlık azalışı yaşanırken, $BTC’de fiyat 80 bin doların altını gördü.
  • 📉 Morgan Stanley fonunda çıkış yaşanmazken, yeni Canton Network ETF’si Nasdaq açılışında hafif değer kaybetti.
  • 😓 En önemli nokta: Endişe göstergesi olan Crypto Fear & Greed Index “Korku”ya döndü ve piyasada dalgalanma arttı.
ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, beş gün süren net girişlerin ardından ciddi bir çıkışla karşılaştı. Yatırımcıların son haftada fonlara yaklaşık 1,7 milyar dolar aktardığı görülürken, perşembe günü gerçekleşen çıkış 277,5 milyon doları buldu. Böylece Mayıs ayında ilk kez günde toplamda net çıkış yaşandı.

İçindekiler
1 Fidelity ve BlackRock fonlarından sert çıkış
2 Morgan Stanley fonunda çıkış yaşanmadı
3 Canton Network ETF ilk gününde değer kaybetti

Fidelity ve BlackRock fonlarından sert çıkış

Düzenli girişlerle dikkat çeken Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, perşembe günü 129 milyon dolarlık varlık kaybıyla en çok çıkış yaşanan fon oldu. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’i de bu çıkış rüzgarından etkilendi ve 98 milyon dolar azaldı. Son haftalarda işlem hacmi yükselen bu iki büyük fonun beklenmedik gerileme yaşaması, piyasada kısa süreli dalgalanmaları tetikledi.

Bitcoin fiyatı çarşamba günü 82 bin doların üstüne yükseldikten sonra ertesi gün kritik 80 bin dolar seviyesinin altına indi. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’deki bu ani değer kaybı, yatırımcıların kısa vadeli hareket etmelerine neden oldu. Fonlardaki çıkışın, fiyatlardaki bu dalgalanma ile doğrudan bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre, son günlerde yükselen oynaklık ve kâr realizasyonları, ETF piyasasında dengeleri değiştirmeye başladı. Spot ETF’lere yönelik artan ilginin ardından tek günlük bu gerileme, kısa vadeli yatırımcının faaliyetlerine işaret etti.

Morgan Stanley fonunda çıkış yaşanmadı

ABD bankaları arasında spot Bitcoin ETF’i piyasaya süren ilk kurum olan Morgan Stanley, piyasadaki genel çıkışlara rağmen istikrarlı şekilde büyümeyi sürdürüyor. Şirketin yönettiği Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF, perşembe günü 7,3 milyon dolar giriş elde etti. Kurumun kendi verilerine göre, fon 8 Nisan 2026’daki açılışından bu yana hiç negatif net akış yaşamadı.

Morgan Stanley fonu şu ana kadar müşterileri için 2.920 Bitcoin biriktirerek toplamda 232,6 milyon dolarlık varlığa ulaştı. Bu rakam, fonun faaliyete geçtiği günden bu yana varlıkların yüzde 557 büyümesini sağladı.

Aynı gün Grayscale’in düşük maliyetli yeni ürünü Bitcoin Mini Trust ETF de giriş kaydeden az sayıdaki fonlardan biri olurken, geleneksel Grayscale Bitcoin Trust’ta net hareket gözlenmedi.

Canton Network ETF ilk gününde değer kaybetti

ETF piyasasındaki büyük hareketlilik, Nasdaq’ta ilk kez işlem görmeye başlayan 21Shares Canton Network ETF’nin açılışına da denk geldi. Canton Network’ün yerel kripto parası Canton Coin’e doğrudan erişim sağlayan bu ilk ABD ETF’si, ilk seansta 24,76 dolardan açıldı ve günü 24,66 dolarda sonlandırdı. CoinGecko verilerine göre, Canton Coin de gün içinde yüzde 1,7 düşerek 0,145 dolara geriledi.

Genel kripto para piyasasında yaşanan baskı, yatırımcıların risk iştahını etkiledi. Bu gelişmelerle birlikte, yatırımcı duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Index, cuma günü 38 seviyesine düşerek “korku” bölgesine geçti. Endeks, nisan ayı ortalaması olan 17’nin oldukça üzerinde seyretse de, son 30 günde Bitcoin’in yaklaşık yüzde 11 yükseldiği görülüyor.

Sektör yorumcuları, piyasadaki genel havanın volatilite ve kısa vadeli dalgalanmalarla şekillendiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde, yatırımcı ilgisinin ve fiyat hareketlerinin yeniden denge bulup bulmayacağı izleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

