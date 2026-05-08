ABD piyasaları ve kripto paralar 8 Mayıs son durum

Bitcoin 80.400 doların hemen altında alıcı bulmaya devam ediyor ve dakikalar için beklenen ABD istihdam rakamları gelecek. Miran bir saat önce yaptığı açıklamasında faiz indirimlerine tekrar başlanması gerektiğini söyledi. İran cephesi de yeniden hareketlendi ancak ateşkes devam ediyor.

ABD piyasaları ve İran

Küresel hisse senetlerinin en büyük göstergesi olan MSCI All Country World Endeksi, ABD ile İran arasındaki çatışmaların Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırması ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi baltalayacağına dair endişeleri körüklemesi üzerine %0,3 düştü. ABD güçleri, Boğaz’dan geçen ABD gemilerine yönelik saldırılardan sorumlu oldukları iddiasıyla İran’daki füze ve insansız hava aracı fırlatma tesislerinin yanı sıra diğer askeri varlıklara da saldırdı. Yine de Trump’ın ilan ettiği tek taraflı ateşkes devam ediyor.

Bugün İran, Ocean Koi petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı ve devlet televizyonu bunu teyit etti. BAE ise halen hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füzeleri engellemeye çalıştığını söylüyor. İran hafta boyunda BAE’ye yapılan saldırıları reddetti.

Bugünün en önemli olayı aylık istihdam raporu ve yatırımcılar teknoloji şirketlerindeki yükseliş endeksi desteklediği için durumdan memnun. Vadeli işlemlerin sırasıyla %0,4 ve %0,6 artmasının ardından S&P 500 ve Nasdaq 100 yeni zirvelere hazırlanıyor. Avrupa ve Asya’daki endeksler keskin bir düşüş yaşadı. Brent, varil başına 100 doların biraz üzerinde sabitlenmeden önce %2,9’a kadar yükseldi. Nisan ayı istihdam raporu öncesinde Hazine tahvilleri yükseldi; iki yıllık getiri 2 baz puan düşüşle %3,89’a geriledi.

Kripto paralar

Dakikalar sonra İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Kazançlar gelecek. Tarım dışı istihdamın önceki ay gelen 178K’ya göre 65 bin seviyesine gerilemesi bekleniyor. İşsizlik oranı beklentisi %4,3 ile sabit. Ortalama kazançlarda %3,5’ten %3,8’e artış bekleniyor. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi öncü rakamları da 17:00’da açıklanacak.

18:00’da Fed’den Goolsbee CNBC’de konuşacak. 19:00’da Trump’ın açıklamalarını takip edeceğiz.

BTC şimdilik 80.400 dolardaki önceki kanal desteğini direnç olarak koruyor olsa da buradan çok uzaklaşmadı. Aynı zamanda son 24 saatteki satışlarda 79 bin doların altına inilmemesi olumlu. Hafta sonu kötü haberler gelirse 78 bin dolar aşağı kırılabilir ancak iyimser senaryoda İran ile sürecin ilerlemesi halinde 83 bin dolar tekrar test edilebilir.