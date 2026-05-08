Tether son 30 günde Tron ve Ethereum’da 514 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu

Tether, son otuz gün içinde Ethereum ve Tron blokzincirlerinde toplamda 514 milyon dolardan fazla USDT’yi dondurdu. BlockSec’in USDT Freeze Tracker adlı aracıyla elde edilen veriler, dünyanın en büyük stablecoin’inin kanun uygulama faaliyetlerindeki rolünün giderek arttığını ortaya koyuyor.

Adresler ve Ağlara Göre Dondurma Detayı

Söz konusu dönemde 370 ayrı adres kara listeye alındı. Bunların 328’i Tron, 42’si ise Ethereum ağında yer aldı. Toplamda Tron’da 505,9 milyon dolar, Ethereum’da ise 8,73 milyon dolar değerindeki USDT varlığı donduruldu. Rakamlara bakıldığında son zamanlarda dondurma işlemlerinin çoğunlukla Tron ağında yoğunlaştığı dikkat çekiyor.

Tether’in, yüksek riskli veya resmi soruşturmalarla bağlantılı olarak tespit edilen fonları hızla tespit ettiği ve müdahalede bulunduğu görülüyor. Şirket, teknik açıdan bakıldığında kara listeye alınmış adresleri ve dondurulan fonları ağ üzerinde merkezi şekilde yönetebiliyor.

Yıllık Veriler ve Karşılaştırmalar

BlockSec’in 2025 yılı analizine göre, Tether yıl başından bu yana hem Ethereum hem Tron üzerinde toplam 4.163 farklı adresi kara listeye aldı ve 1,26 milyar dolarlık USDT’yi dondurdu. Güncel dondurma hızı, yıl sonunda bu tutarın geçilebileceğine işaret ediyor.

2025’te dondurulan 1,26 milyar doların yarısından fazlası, “destroyBlackFunds” fonksiyonu ile sistemden çıkarıldı. Sadece yüzde 3,6 oranındaki adresler sonradan kara listeden çıkarıldı; bu da dondurma uygulamasının çoğunlukla kalıcı olduğunu gösteriyor.

2023-2025 yıllarını kapsayan başka bir çalışmada ise Tether’in üç yıl içinde toplamda 7.268 adreste yaklaşık 3,3 milyar dolarlık stablecoin’i kullanılmaz hale getirdiği; bu rakamın, benzer işlev gören rakibi Circle’dan çok daha yüksek olduğu belirtildi.

Tether’in Operasyonları ve İş Birliği

Tether, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, üç yıl içinde yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 4,2 milyar dolarlık token’ı dondurduğunu ve bu miktarın 3,5 milyar dolarının 2023’ten itibaren bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer kripto suçlarıyla mücadeleyi artırırken, Tether de otoritelerle koordineli olarak bu işlemleri yürüttü.

Nisan ayında şirket, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve kolluk kuvvetleriyle birlikte İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen iki Tron adresinde 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurduğunu, şubat ayında ise “pig butchering” dolandırıcılıklarına ilişkin 61 milyon doları aşan tutarı yetkililerle birlikte ele geçirdiğini bildirdi.

Veriler, Tether’in stablecoin ihraç eden şirketler arasında en fazla kara liste dondurma işlemini gerçekleştirdiğini ve ABD’li makamlarla giderek daha sıkı iş birliği yaptığını gösteriyor.

Bu tür dondurma ve el koyma işlemlerinin artması, kripto para dünyasında stablecoin ihraç edenlerin ve protokollerin riskli gördükleri işlemleri ne ölçüde engellemesi gerektiği yönünde geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Örneğin merkeziyetsiz finans alanında bazı projeler, büyük çaplı açıklar yaşandığında yükseltilebilir sözleşmeleri ve yönetici kontrollerini kullanarak varlık transferlerini durdurabiliyor ya da geri alabiliyor. Bu durum ise, dondurma gibi güçlü müdahalelerde yetki sınırlarının kimde olacağına dair soru işaretlerine zemin hazırlıyor.

Tether ve Tron ağından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.