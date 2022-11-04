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Şok Karar! Ripple’a (XRP) Tarihinin En Büyük Müjdesi Geldi! Sonunda..!

SEC-Ripple (XRP) davası tüm hızıyla devam ederken, kritik gelişme XRP yatırımcılarında heyecan yarattı. 
14:57
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC-Ripple (XRP) davası tüm hızıyla devam ederken, kritik gelişme XRP yatırımcılarında heyecan yarattı.

Dönüm Noktası: Dev Borsa, XRP’yi Yeniden Listeledi!

Kanada’nın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Newton Crypto, yaklaşık bir yıl önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki yasal mücade başlar başlamaz XRP’yi delist etme kararı almıştı. Borsa yaptığı açıklamada XRP’yi yeniden listelediğini duyurdu. Gelişme,  Newton Crypto’nun kurucu ortağı ve CEO’su Dustin Walper tarafından açıklandı. Yöneticinin sürpriz açıklaması XRP topluluğunda büyük coşkuya neden oldu. Topluluğun çoğunluğu bu gelişmeyi dönüm noktası olarak nitelendirirken, Newton’un cesur bir adım attığını belirttiler.  Newton, yasal ve düzenleyici sorunları gerekçe göstererek 2021 yılının Aralık ayında platformunda XRP ve USDT’yi delist etmişti. Kullanıcılara tüm XRP ve USDT’lerini Newton hesaplarından çekmeleri için 19 Ocak 2022’ye kadar süre verilmişti.

Newton’un XRP’yi delist etme kararı, domino etkisinin bir parçasıydı. 19 Ocak’ta XRP ticaretini askıya alan Amerika’nın en büyük borsası Coinbase de dahil olmak üzere çeşitli borsalar aynı kararı almıştı.  SEC ve Ripple davası sona yaklaşırken, XRP savunucuları çok geçmeden bu kararların gözden geçirilmesini bekliyorlar. Newton Crypto, varlığı yeniden listeleyen ilk borsa oldu ve diğer borsalar da yakında aynı kararı alabilir. Özellikle Coinbase, kısa süre önce bildirdiği gibi, devam eden davada Ripple’ı desteklemek için bir amicus özeti sunmayı talep etti. Coinbase, XRP’yi delist konusunda zor bir karar vermek zorunda kaldığını vurgulamıştı.

Sıra Coinbase’de mi?

Platformun amicus özeti, birkaç destekçi arasında spekülasyon dalgasını hızlandırdı. ‘Borsa yakında XRP‘yi yeniden listeleyecek mi?’ sorusu gündeme oturdu.  Coinbase, XRP’yi yeniden listelemeyi seçerse, borsa ilk kez SEC’in “kayıtsız menkul kıymetler” olduğuna inandığı varlıklara destek veriyor olmayacak. SEC, daha önce Coinbase’de bulunan dokuz kripto para biriminin kayıt dışı menkul kıymetler olduğunu beyan etmişti.

Coinbase, menkul kıymetleri listelemediğini ve platformundaki varlıkların iddia edildiği gibi menkul kıymet olmadığını belirterek SEC’in açıklamasına karşı çıkmıştı. Coinbase, daha önce bildirildiği gibi bir blogda, “Platformumuzda listelenen hiçbir varlık menkul kıymet değildir” açıklamasını yapmıştı.

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