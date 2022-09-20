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Yatırımcılar Dikkat! Bu Metaverse Coinleri İçin Kırılım Yaklaştı!

Kripto para piyasasının öncü metaverse coin'lerinde gelinen son noktada kırılım bölgesi yaklaşmış gibi görünüyor. Neler olabileceğini inceleyelim.
21:30
20 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hem The Sandbox (SAND) hem de Decentraland (MANA) kısa vadeli yükseliş formasyonları içinde işlem görüyor ve yaklaşan bir kırılmanın da belirtilerine sahiplermiş gibi görünüyor. SAND, kullanıcılarının metaverse evreninde dijital varlıklar yaratmasına, satın almasına ve satmasına olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir sanal dünya olan The Sandbox’ın yerel token’ı olarak biliniyor.

Yakın zamanda yapılan bir açıklamayla birlikte bir oyun metaverse’i olan Dubaiverse’u başlatacağını, eğlence, oyun ve emlak sektöründeki işletmelerle yerel işbirlikleri yoluna gideceğini duyurdu. Bu son derece olumlu bir gelişme olarak görülüyor ve bu yıl ulaştığı en düşük seviyelerine çok yakın olan SAND fiyatında potansiyel olarak rahatlamaya neden olabilir.

İçerik Rehberi

SAND

SAND, 14 Ağustos’ta 1,42 dolara ulaştığından beri alçalan bir takoz formasyonu içinde düşüyor. Alçalan takoz bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir, yani formasyon incelendiğinde genel olarak nihai bir kırılımla sonuçlanır.

Şu anda SAND, direnç ve destek arasında sürekli olarak hareket ediyor ve bu na bağlı olarak yakın bir zamanda belirleyici bir hareketin gerçekleşmesi beklenilebilir.  Teknik göstergelerden gelen incelemeler ve fiyat hareketi, net bir biçimde oluşan takozda bir kırılım beklendiğini gösteriyor olabilir.

İlk olarak, fiyat Haziran ayında görülen dip noktası olan 0,80 dolarlık yatay destek alanının içinde işlem görüyor. İkinci olarak, günlük RSI geçtiğimiz ay boyunca yükseliş sapması yaratmış durumda (yeşil çizgi).  Eğer bir kırılma gerçekleşirse, ilk direnç alanı 1,23 dolarda olabilir. Bu, 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve aynı zamanda yatay bir direnç alanı olarak dikkat çekiyor.

MANA

MANA’nın fiyat hareketi ve incelemeleri ürkütücü bir şekilde SAND’ınkilere benziyor. Fiyat 12 Ağustos’tan bu yana alçalan bir takozun içinde düşüyor ve neredeyse formasyonun öngörülen son noktasına ulaştı.

Ayrıca MANA, Mayıs ayında görülen dip noktası olan 0,70 dolarlık destek alanında bir sıçrama yaptı. Buna ek olarak, günlük RSI yükseliş sapması yaratarak bir kırılma olasılığını destekledi.  Bir kırılma gerçekleşirse, en yakın direnç alanı 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi ve yatay bir direnç alanı tarafından oluşturulan 0,85 dolarda olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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