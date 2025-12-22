Trump’ın Altcoin Portföyü ve World Liberty Financial (WLFI)

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

ABD Başkanı Donald Trump kripto paralardan ilk başkanlık döneminde nefret ediyordu. Fakat 2024 zaferini kripto sayesinde kazandı ve seçim döneminde kendi DeFi projesini aile üyelerinin eliyle başlattı. WLFI seçim zaferinin ardından Justin Sun gibi isimlerin odağındaydı çünkü bu projeyle iyi ilişkiler geliştirmek Trump ile iş yapmak gibi görülüyordu. Peki WLFI bu yılı nasıl tamamlıyor ve altcoin portföyü ne durumda?

World Liberty Financial (WLFI)

Eylül ayında duyurulan lansman Trump’ın oğullarının liderliğinde yapıldı ve Trump’ın seçimleri kazanacağı belli olana kadar yeterince ilgi duymadı. En büyük artısı kripto para regülasyonlarını Trump ailesi içinde motive etmesiydi ve şimdiden stablecoinler yasal hale gelmiş durumda. Üstelik daha fazlası da bekleniyor.

2025 yükseliş döneminde Trump ailesinin servetini ciddi anlamda desteklese de WLFI son aylardaki genel piyasa hissiyatı değişiminden oldukça etkilendi. 10 Kasım’dan bugüne %20’nin üzerinde düşüş yaşadı yıllık kaybı ise %62’nin üzerinde. Lansmandan uzun süre sonra tokenlerin dolaşıma girmesine izin verildi ve merkezi borsalar onu ancak Eylül ayında listeleyebildi.

İyi haber ön satış fiyatının yakınlarında oyalanan WLFI diğer birçok kripto paraya göre daha az yıpranmış durumda.

Trump’ın Altcoin Portföyü

World Liberty Financial (WLFI) Trump ailesinin girişimi ve bu projenin bir kripto para portföyü de var. Esasen PR çalışması için kripto para ekiplerine kendilerine ulaşabileceklerini ima ettiler ve Trump ile iş yapma zevkine karşılık WLFI Token alan ekipler kendi kripto paralarından verdi. Portföydeki varlıklarıysa WLFI ekibi para harcayıp aldı.

Kripto portföyünün detayları şöyle;

46,6 milyar WLFI yaklaşık 6,32 milyar dolar değerinde.

yaklaşık 6,32 milyar dolar değerinde. 96,38 milyon USD1

94,89 milyon AETHUSDT

39,78 milyon AETHUSDC

979 (ETH) AETHWETH 24,38 milyon dolar değerinde

5,99 milyon Mantle (MNT)

Wrapped Bitcoin $87,392.89 (WBTC), Ether ve Move Coin’de 21,5 milyon dolar dahil olmak üzere çok fazla kripto para aldılar en dikkat çekeni de Mantle.

Bu arada Trump Media (Trump’ın medya şirketi Truth Social vs) bugün 451 BTC daha alarak 11.542 BTC rezerve ulaştı. ABD Başkanı birçok kanaldan kripto paralara yatırım yapıyor ve kazanç elde ediyor.