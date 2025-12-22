ETHZilla Yine Kötü Haber Verdi, 2026’da Altcoin Rezerv Şirketlerinin İşi Zor

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

İlk satış duyurusu geldiğinde ETHZilla’nın kripto para rezerv şirketi balonu için önemli bir sinyal olduğundan bahsetmiştik. Bugünse yeni duyuru geldi ve daha fazla satış yapıyorlar. BTC ise 89 bin dolara geri dönerken ayı bayrağı desteğini kazanamadığı için 80 bin doların altını hedefliyor. ETHZilla neden bu kadar önemli?

ETHZilla Satışları

ETHZilla (ETHZ) şirketi son duyurusuna göre daha fazla dönüştürülebilir tahvil itfa etmek için 24.291 ETH sattı. Daha Haziran ayında Ethereum $2,960.00 rezerv şirketleri doğdu ve ETHZilla çok erken pes etti. Sebebi de düşen hisse senedi fiyatları. ETHZ ekibi düşen hisse fiyatlarını desteklemek ve ödenmemiş borçlarını azalmak için ikinci kez ETH satıyor.

Nasdaq’ta işlem gören şirket piyasa değerine göre en büyük altcoine yatırım yapıyor ve bu gelişme diğer altcoin rezerv şirketleri için de endişe verici. Yaklaşık 75 milyon dolarlık yeni ETH satışı eldeki rezervleri 69.800’e düşürdü. ETHZ hisseleri Ağustos ayında rezerv şirketi balonunun en iyi günlerinde ETH toparlanırken ATH seviyesine ulaşmıştı. Şimdiyse zirvenin %96 altında ve aşırı yükseliş şimdi çöküşe neden oluyor.

Son çeyreğin başında ilk satışını duyuran ETHZilla 40 milyon dolarlık Ether satmıştı ve hisse geri alımı yapmıştı. O günlerde 20 dolar seviyelerinde olan hisse fiyatı şimdi 7 doların altında yani hisseler kan kaybettikçe yaklaşık 200 milyon dolarlık ETH rezervini parça parça eritmeye devam edebilir.

Kripto Para Rezerv Şirketi Balonu

Her balon iyidir ve kripto paraların yükselişi için rezerv şirketi balonunun bu kadar erken hava kaçırmaması gerekiyordu. Ancak ETHZilla örneğinde gördüğümüz şey balonun sönmeye başladığını gösteriyor. Strategy bile mNAV’ını 1’in üzerinde tutmaya çalışıyor ki yazı hazırlandığı sırada bu 1,08’de. Bu rakam 1’in altına indiğinde primli işlem gören hisselere talep zayıflar ve daha fazla borç ihraç edip BTC alamazlar.

Strategy yine de avantajlı çünkü erken ödemeleri için 2 milyar doların üzerinde nakit rezervi oluşturdu ve devasa BTC birikimi tüm borçlarını ödese bile şirketin en büyük BTC hazine şirketi olarak ayakta kalabilmesini sağlayabilir. Maliyeti diğerlerine göre düşük. Strategy’nin stratejisini kopyalayan şirketlerse son birkaç ayda alım yaptılar ve düşen fiyatlar onların hızla zarara girmelerine neden oldu. Eğer kripto paralarda toparlanma görmezsek daha fazla rezerv şirketi Strategy’nin yolunu izlemeyi bırakıp ETHZilla’nın yolunu izleyebilir.