Beyaz Saray: Kripto Paralar İçin Rüya Takımını Kurduk

ABD yönetimi özellikle Biden döneminde kripto paralardan nefretini yaptığı şeylerle de çok net biçimde gösteriyordu. Yüzlerce kripto para soruşturması milyarlarca dolarlık ceza iflas eden projeler derken Trump göreve geldi ve şimdi Beyaz Saray kripto regülasyonları için rüya takımını kurduklarını açıklıyor.

Kripto Para Rüya Takımı

Donald Trump’ın yapay zeka ve kripto danışmanı David yönetimin kripto para politikalarını yönetiyor. Şimdi yeni CFTC Başkanı da asaleten atandığı için tüm parçalar tamamlanmış oldu. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanlığına Michael Selig atandı ve bugün David Sacks X hesabından yaptığı paylaşımda rüya takımını kurduklarını söyledi.

“Kripto varlıklar için kritik bir dönemeçte @MichaelSelig’in CFTC Başkanı olarak liderlik etmesinden dolayı son derece heyecanlıyız. SEC Başkanı @SECPaulSAtkins ile birlikte, Başkan Trump 21. yüzyıl için net düzenleme kuralları belirlemek üzere bir rüya takım oluşturdu.” – X

Selig ise birkaç saat önce başkanlığının onaylanmasının ardından teşekkür mesajında şunları yazdı;

“Bugün CFTC için yeni bir sayfa açılıyor. Çok çeşitli yeni teknolojiler, ürünler ve platformlar ortaya çıkarken, emtia piyasalarında bireysel katılımın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ve Kongre’nin ABD’yi dünyanın kripto başkenti olarak konumlandıracak dijital varlık piyasası yapısı yasasını Başkan’ın masasına göndermek üzere olduğu bu dönemde, benzersiz bir anı yaşıyoruz. Bu hızlı dönüşüm döneminde Amerika’nın emtia türev piyasalarının istikrarını ve güvenliğini denetlemek gibi hayati bir sorumluluğu üstlenmekten memnuniyet duyuyorum. Amerika’nın Altın Çağı’nın yeni finans piyasaları için sağduyulu kurallar belirlemeye öncülük etmek için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan daha uygun bir kurum yoktur. Benim liderliğimde CFTC bu büyük sınırları aşacak ve yarının yeniliklerinin Amerika’da üretilmesini sağlayacaktır.” – X

CLARITY Yasası

GENIUS onaylandı ve yasalaştı. Sıradaki kripto para yasası ise CLARITY ancak henüz ilerlemiyor. Senato’da ele alınan Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası olarak tanımlanan CLARITY kripto para pazarına netlik vadediyor. Tatil sezonu araya girdiği için bu yıla yetişmedi ve Senato Bankacılık Komitesi’nin Ocak ayında oylama öncesi değerlendirmesini yapması bekleniyor.

DeFi ile ilgili endişeler şimdilik Senatörlerin ağırdan almasına neden oluyor. Ancak Trump yasanın geçmesini istiyor ve Mart ayına kadar Senato bunu onaylarsa birkaç ay içinde Temsilciler Meclisindeki benzer yasanın CLARITY ile metinleri birleştirilip tek bir yasaya dönüşmesi gerekecek. Ardından son versiyonlar Haziran ayına kadar onaylanacak ve Temmuz-Ağustos aylarından önce yasa Trump’ın önüne gidecek.

Takvimin normalden hızlı ilerlediği senaryoda 2026 ara seçimlerinden önce CLARITY yasalaşabilir. Ancak ara seçimler sonrasına kalırsa Trump’ın Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybettiği ortamda yasa sonsuza kadar rafa kaldırılabilir veya daha berbat bir versiyonu regülasyon yerine kısıtlama amaçlı onaylanır. Trump’ın kripto regülasyonu işini ne kadar ciddiye aldığını CLARITY takvimi hakkında yaptıklarıyla göreceğiz.