Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız

Pentagon, xAI ile yapay zeka gücünü genişleteceğini açıkladı ve kripto paralar bugünü de kötü bitiriyor. Bitcoin $87,392.89 88 bin dolara gerilerken ayı bayrağının destek noktası yine kazanılamadı ve Cuma günü sona erecek opsiyonlar öncesinde halen ilgi zayıf. Peki altcoin boğası bekleyenler?

Altcoin Boğası

Benjamin Cowen altcoin boğası için yıl boyu bekleyen ve umutlarını 2026 yılına ertelemek zorunda kalanlara “kendince” acı gerçekleri açıkladı. Bu yıl altcoin boğası diyebileceğimiz bir şey olmadı ve 2024 sonunda kısa süreliğine hızlı bir yükseliş görsek de altcoinler bu hava hızla tersine döndüğü için eridi. 2025 çoğu altcoin için 2024 zirvesinin bile aşılamadığı berbat bir dönem oldu.

“Pek çok insan, altcoin sezonunun belirsiz vaatlerine inanarak, değersiz altcoinleri uzun süre elinde tuttu. Ancak, makro koşullar/para politikası bu döngüde bunun için elverişli değildi. Tüm altcoin sezonu tahminleri 2024/2025’te başarısız olduktan sonra sessizce 2026’ya ertelendi. Unutmayın ki gerçek servet oluşturmanın yolu, iyi varlıklar satın almak ve bunları uzun vadede elinde tutmaktır.”

Hayes’in birkaç gün önce söylediği şeylerin neredeyse birebir aynı ve o HYPE Coin gibi varlıklar öneriyor.

Altcoin Boğası Neden Gelmiyor

Önceki döngülerden farklı birkaç şey yaşadık. Evvela kurumsal sermayenin kripto paralar girmesi onu makro ve jeopolitik gelişmelere çok daha duyarlı hale getirdi. Gümrük vergileri, savaş, gümrük vergileriyle ilgili daha fazla tartışma, Fed’in faiz indirimlerini sürekli ertelemesi ve gümrük vergileriyle ilgili daha fazla tartışma. Yıl boyu sürekli savaş ve gümrük vergileri müzakerelerinin hatta karşılıklı restleşmelerinin olduğunu gördük. AB ile 2 kez, Çin ile en az 3 kez büyük restleşmeye imza atan Trump her seferinde küresel ticaret savaşları manşetlerinin atılmasına sebep oldu.

Nvidia gibi çip üreticilerini gümrük savaşıyla bombalarken AI balonu tartışmaları alevlendi ve elbette Japonya faiz artışıyla bu yıl 3 kez “carry trade bitiyor” manşetlerini gördük. 2025 dolu doluydu ancak kabusla doluydu onlarca olayın her seferinde yatırımcı iştahını baltalaması ve 4 yıllık döngü hikayesine göre son çeyrekte zirve ve ardından dip yolculuğunun başlaması tezini de unutmayın.

Bu yıl kripto paralar dışındaki faktörlerin etkisiyle berbat geçti ve her toparlanma denemesinde grafikler başka bir olayın çekip gibi mumların tepesine vurmasıyla noktalandı. Üstelik tüm bunlar olurken sayısız layer2 pazara girdi her kategoride sayısız altcoin ve milyonlarca işe yaramaz yeni meme coin gördük.

Sonuç ne? HYPE ve ASTER gibi bazı istisnalar iyi kazançlar elde etti ve kısa vadeli coşkulu trendler gördük. Fakat yılın geneli BTC ve ETH ATH seviyesine ulaşsa da hiç boğa yılı gibi değildi. Umalım ki 2026’da gümrük vergileri, enflasyon, AI balonu gibi kripto paralarla alakasız tartışmaların piyasaları bastırmadığı günler yaşayalım. Böylece 4 yıllık döngü hikayesi çöpe atılır ve uzun süredir elde tuttuğunuz altcoinler kazanç elde etmeye başlar.