Şimdi Ne Olacak? Kripto Para Yatırımcıları İkiye Bölündü

Bitcoin fiyatının yakın zamanda 36.000 dolarlık direnci aşamadığı günleri hatırlayın şimdi aynısı 38.000 için yaşanıyor. Hacimler 50 milyar doların üzerinde ancak yüksek volatilite döneminde riskini azaltmak isteyen yatırımcılar dirençlerde satışa devam ediyor. Bu da kısa vadeli kazanç peşindekilerin fiyatın baskılanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Peki şimdi ne olacak?

Kripto Paralar Artar Mı?

Bitcoin fiyatı direnci aşamazsa altcoinlerin düşüşe başladığını görebiliriz ve kümülatif değer 1,4 trilyon dolardan 1,25 trilyon bölgesine kadar gerileyebilir. İyimserlerin temel motivasyonu artık ETF onayına bir adım daha yaklaşmış olmamız. Üstelik haftada birkaç kez paylaştığımız üzere ETF dosyalarındaki güncellemeler SEC’in önceki retle sonuçlanan süreçlerinden farklı olarak güçlü iletişimin sürdüğünü söylüyor.

ETF onayının “söylentiyi al, haberi sat” olayını tetikleyeceğini iddia edenler var. Bu yüzden ETF onayı gelse bile piyasalarda parabolik yükseliş beklemiyorlar. Ancak burada büyük bir farklılık var. Bitcoin, Google ile ortaklık açıklayacağı için yükselmiyor ETF onayı bir ortaklık haberinden çok daha fazlası. ETF onayıyla birlikte ilk etapta 50 milyar dolara yakın likiditenin piyasalara akması hedefleniyor. 50 milyar dolarlık taleple trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin soğuk cüzdanların (Coinbase saklama hizmetlerinden destek alacaklar yani oradaki kasaları da diyebiliriz) BTC ile dolarken “haberi sat” mantığı gerçekten çalışabilir mi?

Söylentiyi al ve haberi sat mottosu kriptoda çok işe yarayan bir yaklaşım ancak bu sefer durum farklı. Beklenen ETF onayı haberi zaten neredeyse kesin olarak geldi. Burada beklenen şey resmen onayla birlikte kurumsal taleple piyasalara likiditenin pompalanması. Kurumsallar Bitcoin alırken ve spot ETF’in yapısı gereği borsa arzları daralırken kim satış yapacak? 50 milyar doların kripto için nasıl büyük bir para olduğunu anlamak isteyenler Binance kümülatif rezervinin net 65 milyar dolar olduğunu hatırlamalı.

Uzmanların Kripto Yorumları

Bitcoin Jack isimli analist ETF ve Binance gelişmelerinin piyasayı domine etme noktasında yeterince başarılı olamadığını düşünüyor. Henüz volatiliteyi artıracak bir kırılma göremediğimiz için söylediğinde kısmen haklı olabilir.

“Binance ile ABD arasındaki çözüme ilişkin söylentilerin fiyatların yansıttığından daha fazla yükseliş göstermesini bekliyordum (sebepler: ETF için olumlu, bir çözüm varsa yatırımcılar için daha az belirsizlik), geçen haftalardaki genel yükseliş manşetlerinin üzerine (Kraken hariç, ancak bunların çoğu daha önceki baskı dilinin geri dönüştürülmüş hali)”

Analiste göre yatırımcılar ikiye bölündü ve 42.000 veya 33.000 doları bekleyen iki grup var.