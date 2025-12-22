En Büyük Altcoin Balinasından 300 Milyon Dolarlık Alım Duyurusu

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Grafikler harika görünmese de uzun vadede kripto paraların geleceğine inananlar halen iştahlı görünüyor. Altcoinler bugün zayıf da olsa kazanç elde etti. BTC fiyatının 90 bin doları aşmasına buna yardımcı oldu ve BitMine yeni ETH alımını duyurdu. Aylardır devam eden düşüşe rağmen şirket yüz milyonlarca dolarlık alımlarını sürdürüyor.

BitMine Ethereum Alımı

BitMine Immersion (BMNR) geride bıraktığımız haftada 98.852 ETH daha aldığını açıkladı. Güncel fiyata göre yaklaşık 300 milyon dolarlık alım yapan şirket toplam varlıklarını 4,07 milyon Ether’e çıkardı. Toplam ETH arzının %3,37’sine ulaşan şirket adım adım %5’lik hedefine yaklaşıyor. Toplam kripto ve nakit varlıkları 13,2 milyar doları aşan şirket Ethereum $2,960.00 arzının %1,63’ü kadar daha alım yapacak. Yani şimdiye kadar aldığının yaklaşık yarısı kadar da alım yaptıklarında hedeflerine ulaşacaklar.

Haziran ayında alıma başlayan şirket yıl bitmeden hedefine neredeyse ulaştı. Yolun yarısından fazlasını tamamladı ve ETH henüz 3 bin dolardayken yeni yaptığı alımlarla maliyetini ciddi anlamda düşürüyor.

Şirket daha önce en fazla işlem gören 40-50 hisse senedi arasındaydı ancak hacmi zayıfladığı için 66’ncı sıraya geriledi. Günlük 1,7 milyar dolar hacimle işlem görüyor.

Hissedar Toplantısı ve Lee’nin Açıklamaları

4.066.062 ETH tutan BitMine daha fazla alım için 1 milyar dolarlık nakde sahip. Şirketin başındaki isim olan Tom Lee The Made in America Validator Network (MAVAN) olarak bilinen staking çözümü ve güncel durumla ilgili şunları söyledi;

“Biz ‘%5’lik simya’ya doğru hızlı ilerleme kaydediyoruz ve önemli ETH varlıklarımızdan doğan sinerjileri şimdiden görüyoruz. Biz, tokenizasyon yoluyla Wall Street’in blockchain’e geçişini sağlayan önemli bir kuruluşuz. Ayrıca, DeFi topluluğunda en son teknolojileri geliştiren önemli kuruluşlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. The Made in America Validator Network (MAVAN) olarak bilinen staking çözümümüzde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Bu, güvenli staking altyapısı sunan ‘sınıfının en iyisi’ çözüm olacak ve 2026 yılının başlarında kullanıma sunulacak.”

Bitmine, yıllık hissedarlar toplantısını 15 Ocak 2026 tarihinde Wynn Las Vegas’ta gerçekleştirecek ve merakla beklenen gündem belli oldu.

8 yeni direktör seçilecek.

Yetkili hisse senedi sayısını artırmak için tüzük değişikliği onaylanacak.

2025 Omnibus Teşvik Planı onaylanacak.

Yönetim kurulu başkanına özel, performansa dayalı ücret düzenlemesini bağlayıcı olmayan bir tavsiye niteliğinde gündeme alacaklar.

MAVAN dışında 2026 için çılgın bir plan olmayacak gibi görünüyor.