2026 Yılında Kripto Paralar Bir Müjdeyle Daha Yükselecek

Özet

  • JPMorgan spot ve türev trade dahil birçok ürün türünü gündemine almış durumda. İçeriden kaynaklara göre banka 2026'da kripto para hizmetlerini başlatabilir.
  • Ocak ayında beklenen gümrük vergisi mahkeme kararı 2 ayı aşkın süredir fiyatlanıyor ve kripto paralar için bir haberi sat vakasına dönüşebilir.
  • Bitcoin halen dört yıllık döngü hikayesinin motive ettiği satışları haklı bulacak türden düşüş yaşamadı. Ocak ayında da ayakta kalırsa satıcılar alıcıya dönüşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Şimdiden Ocak ayının negatifliği piyasaları kaplasa da uzun süre gündem olan olumsuz gelişmeler fiyatlara yansır. Yani Ocak ayındaki 2 büyük negatif gelişme grafiklerde önemli ölçüde kendini göstermiş olabilir. Bu da korkulan ölçüde düşüş olmayabileceği hatta yükseliş görebileceğimiz anlamına gelir. Üstelik yeni yılda bir sürpriz daha bizi bekliyor.

İçindekiler
1 En Büyük Banka Kripto İşinde
2 Ocak 2026 Tahminleri

En Büyük Banka Kripto İşinde

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan’ın CEO’su kriptodan nefret ettiğini direkt veya dolaylı yollarla yıllar içinde hep söyledi. Ancak en büyük BTC ETF ihraççılarıyla birlikte çalışıyorlar. Üstelik kripto para alanında çok büyük adımlar yaptılar ve banka kripto paraları sevmese de ondan elde edeceği kazancı seviyor.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan rapor JPMorgan’ın kripto para işini büyüteceğini söylüyor. Yeni ürün kurumsal yatırımcıları hedefliyor ve kripto para hizmeti isteyen yeterli müşteri olduğuna ikna olurlarsa kripto trade hizmetleri başlatacaklar. Bu iyi haber çünkü müşterilerini kripto paralara ilgili bulacaklar. Hali hazırda neredeyse tüm büyük varlık yöneticileri, bankalar kripto hizmetleri veriyor çünkü kurumsal müşterileri bunu istiyor.

Jamie Dimon

JPMorgan spot ve türev trade dahil birçok ürün türünü gündemine almış durumda. Hedge fonlarından emeklilik fonu yöneticilerine kadar çok fazla müşteri potansiyeline sahipler. Uyum ve saklama süreçlerine dair endişeler sebebiyle borsaların hizmetlerinden yararlanıp kriptoya girmeyi riskli gören kurumsallar JPM gibi ABD’nin en büyük bankası tarafından bu hizmetin sunulmasından memnun olacaktır. JPMorgan’ın avantajı da bu.

Fidelity Digital Assets gibi hizmetler var ve yıllardır bu işten para kazanıyorlar. Trilyon dolarlık varlık yöneticisinin kazanç elde ettiği bu iş JPMorgan gibi devlerin de ağzını sulandırıyor. Özellikle Trump’ın göreve gelmesiyle değişen hava en büyük sorunlardan olan “regülasyon endişelerinin” JPM gibi devler için sorun olmaktan çıkmasını sağladı. Önümüzdeki yıl kripto para yasaları için daha fazla adım göreceğiz ve bugünler halen kriptoya erken giriş yapmak isteyen bankalar için fırsat dönemleri.

Ocak 2026 Tahminleri

Gümrük vergileri konusunda Yüksek Mahkeme %70’in üzerinde ihtimalle Trump aleyhine karar verecek. Kasım ayındaki duruşma düşüşe neden olmuştu ve ilk izlenim mahkemenin net biçimde Trump’ın aleyhine karar açıklayacağı yönündeydi. Beyaz Saray kararın Ocak ayında çıkmasını bekliyor ve alternatif yollar için hazırlık yapıldığının mesajı verildi. Kripto paralar son 2 aydı bu negatifliği fiyatlıyor ve oluşacak kaos, belirsizlik piyasaları tepe taklak etmesin diye Trump’ın ekibi kötü habere hazırlanıyor.

Yani Ocak ayı bu noktada sandığımız kadar kötü geçmeyebilir. Trump seçim yılında ekonomiyi böylesine berbat edip ara seçimlerde meclis çoğunluklarını kaybetmek istemeyecektir. Bu yüzden hızlı parasal gevşeme, kaostan uzak ve belirsizliğin bertaraf edildiği bir ortam görmeliyiz. Bu da kripto paralar için yükseliş anlamına gelir.

15 Ocak günü gelecek MSCI delist kararı da hem MSTR hem kripto para grafiklerinde fiyatlanıyor. Bunun da bir haberi sat vakasına dönüşmesi mümkün. İyi haberler gerçekleşmeden hemen önce fiyatlanır ve sonra haber gerçekleştiğinde satış oluyor. Kötü haberlerde de önce düşüş olur yani fiyatlanır sonra da olay gerçekleştiğinde haberi sat vakası alım olarak tetiklenir. Bakalım yine aynısı olacak mı?

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
