ABD Piyasa Açılışı ve Kripto Paralarda 22 Aralık

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Yeni haftada 90 bin doları korumak için çabalayan Bitcoin $87,392.89 tatil döneminde daha iyi durumda. Noel rallisi beklentisi %5’lik kazanç getirebilir ancak tarihsel veriler her zaman tekrar etmek zorunda değil. Peki ABD piyasaları açılırken kripto paralarda güncel durum ne yönde?

ABD Piyasaları Son Durum

Nasdaq 100 vadeli işlemleri teknoloji hisselerine ilgi yeniden canlandığı için hareketlendi. Piyasa açılışı öncesinde Aralık kayıplarının telafi edilebileceği yönünde bir görünüm var. Altın, gümüş ve bakır rekor seviyelere ulaşırken yılı güçlü biçimde kapatmaya hazırlanıyorlar. Spot altın %1,6’nın üzerinde yükselerek Ekim ayında kırılan 4.381 dolarlık önceki tepesini aştı. Gümüş ve bakır ATH seviyesini yukarı taşıdığı sırada platin de üst üste yedinci seansa yükselişle devam ediyor.

Oracle ve Micron, piyasa öncesi işlemlerde %2’nin üzerinde arttı ve en büyük 7 teknoloji şirketi iyi durumda. Teknoloji ve madencilik hisseleri Avrupa’da iyi performans gösteriyor. Güney Kore’de yapay zeka talebini yansıtan hisselerde yükseliş var ve bu durum risk iştahı için güzel sinyaller.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ambargoyu genişletmesi petrol fiyatını jeopolitik riskler nedeniyle yükseltti. Trump enflasyon düşüşünde benzin fiyatlarının önemini biliyor ve gerilimi artırmak veya enflasyonu dizginlemek konusunda karar vermesi gerek.

Kripto Paralarda Beklentiler

Hisselerdeki toparlanma muhtemelen ABD piyasalarının alıcılı açılmasına yardımcı olacak. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına dakikalar kalmıştı. Trump, ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Phelan ile 00:30’da açıklama yapacak. Tam da gerilimin arttığı günlerde bu açıklama risk iştahını baltalayabilir.

BTC son yükselişle ayı bayrağı desteğini geri almak üzere. Daha önce birçok kez burada ret gördük ve altında günlerce kapanışlar yaşandı. Eğer destek kazanılırsa önümüzdeki günlerde fiyatın 96 bin dolara kadar ulaştığını görebiliriz. Altcoinlerin neredeyse tamamı aşırı satılmış durumda ve bu durum yatırımcıları yıprattı.

Ocak ayında çok fazla sorun bizi beklediğinden biraz da yukarıdaki likideyi hedefleyen büyük oyuncuların BTC’yi 96 bin dolara itmesi şaşırtıcı olmaz. Cuma günü yılın en büyük opsiyon kapanışı olacak ve bu hafta sürprizlerle dolu.