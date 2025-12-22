Kripto Para

ABD Piyasa Açılışı ve Kripto Paralarda 22 Aralık

Özet

  • Nasdaq 100 vadeli işlemleri teknoloji hisselerine ilgi yeniden canlandığı için hareketlendi.
  • Oracle ve Micron, piyasa öncesi işlemlerde %2'nin üzerinde arttı ve en büyük 7 teknoloji şirketi iyi durumda.
  • BTC son yükselişle ayı bayrağı desteğini geri almak üzere. Başarılı olursa 96 bin dolar geri alınabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar
İçeriği yapay zeka ile özetle

Yeni haftada 90 bin doları korumak için çabalayan Bitcoin $87,392.89 tatil döneminde daha iyi durumda. Noel rallisi beklentisi %5’lik kazanç getirebilir ancak tarihsel veriler her zaman tekrar etmek zorunda değil. Peki ABD piyasaları açılırken kripto paralarda güncel durum ne yönde?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları Son Durum
2 Kripto Paralarda Beklentiler

ABD Piyasaları Son Durum

Nasdaq 100 vadeli işlemleri teknoloji hisselerine ilgi yeniden canlandığı için hareketlendi. Piyasa açılışı öncesinde Aralık kayıplarının telafi edilebileceği yönünde bir görünüm var. Altın, gümüş ve bakır rekor seviyelere ulaşırken yılı güçlü biçimde kapatmaya hazırlanıyorlar. Spot altın %1,6’nın üzerinde yükselerek Ekim ayında kırılan 4.381 dolarlık önceki tepesini aştı. Gümüş ve bakır ATH seviyesini yukarı taşıdığı sırada platin de üst üste yedinci seansa yükselişle devam ediyor.

Oracle ve Micron, piyasa öncesi işlemlerde %2’nin üzerinde arttı ve en büyük 7 teknoloji şirketi iyi durumda. Teknoloji ve madencilik hisseleri Avrupa’da iyi performans gösteriyor. Güney Kore’de yapay zeka talebini yansıtan hisselerde yükseliş var ve bu durum risk iştahı için güzel sinyaller.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı ambargoyu genişletmesi petrol fiyatını jeopolitik riskler nedeniyle yükseltti. Trump enflasyon düşüşünde benzin fiyatlarının önemini biliyor ve gerilimi artırmak veya enflasyonu dizginlemek konusunda karar vermesi gerek.

Kripto Paralarda Beklentiler

Hisselerdeki toparlanma muhtemelen ABD piyasalarının alıcılı açılmasına yardımcı olacak. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasa açılışına dakikalar kalmıştı. Trump, ABD Savaş Bakanı Hegseth ve Phelan ile 00:30’da açıklama yapacak. Tam da gerilimin arttığı günlerde bu açıklama risk iştahını baltalayabilir.

BTC son yükselişle ayı bayrağı desteğini geri almak üzere. Daha önce birçok kez burada ret gördük ve altında günlerce kapanışlar yaşandı. Eğer destek kazanılırsa önümüzdeki günlerde fiyatın 96 bin dolara kadar ulaştığını görebiliriz. Altcoinlerin neredeyse tamamı aşırı satılmış durumda ve bu durum yatırımcıları yıprattı.

Ocak ayında çok fazla sorun bizi beklediğinden biraz da yukarıdaki likideyi hedefleyen büyük oyuncuların BTC’yi 96 bin dolara itmesi şaşırtıcı olmaz. Cuma günü yılın en büyük opsiyon kapanışı olacak ve bu hafta sürprizlerle dolu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal

Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi

Bitcoin’i Bitirecek Tehdit Geri Döndü: “Saat İşliyor” Uyarısı

Asıl Olay Litecoin (LTC) Grafiğinde Olabilir

2026 Yılında Kripto Paralar Bir Müjdeyle Daha Yükselecek

Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları

250.000 Dolar Hayali Neden Çöktü? Bitcoin Tahminlerinde 2025 Büyük Sapmayla Kayda Geçti

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları
Bir Sonraki Yazı 2026 Yılında Kripto Paralar Bir Müjdeyle Daha Yükselecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal
BITCOIN (BTC)
Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Solana (SOL)
Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
ALTCOIN
Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi
BITCOIN (BTC)

Lost your password?