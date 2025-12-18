Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin (BTC) $87,270.31 fiyatı enflasyonun beklentinin epey altında gelmesinin ardından yükselişe geçmişti. Çok geçmeden beklendiği gibi düşmeye başladı. Yarın 07:30’a kadar kripto paralarda negatif hissiyat baskın kalacak gibi görünüyor. Peki düşüşün sebebi ne? Yükseliş neden bir türlü kalıcı olmuyor ve 07:30’da ne olacak?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Sabah TSİ 07:30’da Japonya faiz kararı açıklanacak ve muhtemelen artırım olacak. Bu da carry trade endişelerini besleyeceği için kripto paralar üzerinde uzun süredir düşüş baskısına neden oluyor. Bu hafta baskı daha da şiddetlendi ve Pazar günü bunun olacağından ve yatırımcıların neden bu hafta yaşanacak yükselişlere tuzak olarak bakması gerektiğinden bahsetmiştik.

Kısa vadede negatiflik Japonya faiz kararını atlatana kadar devam edecek gibi görünüyor. Bu yüzden beklendiği gibi enflasyon verisi kaynaklı yükseliş kısa sürdü ve işler hızla tersine döndü. BTC 86 bin doların altına gerileyerek 85.481 dolara iğne attı.

Yukarıdaki grafiği incelerseniz ayı bayrağının aşağı kırıldığını ve destek seviyesine uzanan denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığını görürsünüz. Dört gündür kilit bölge geri alınmaya çalışılsa da başarısızlıkla sonuçlanıyor ve her deneme likidite avına dönüyor. Av olanlar da günlük trade peşinde koşan heyecanlı yatırımcılar. Birçok analist ayı bayrağındaki kırılma nedeniyle 76 bin doları hedeflese de sabahki faiz kararının ardından kısa vadeli toparlanma 96 bin dolara kadar kazanç getirebilir. Ancak Ocak ayındaki gümrük vergisi mahkeme kararı ve MSCI delist toplantısı muhtemelen daha derin dipleri beraberinde getirecek.