Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Parasal genişleme kripto paraların bu yıl ihtiyacı olan şeydi ancak Fed likiditeyi artırmadı. Üstelik parasal sıkılaşma önlemleri Aralık itibariyle rafa kalkmış olsa da henüz QE de başlamadı. Ve dünyadaki neredeyse tüm merkez bankaları gevşerken Fed sıkı kaldı. Yani 2025 kripto paralar için harika geçebilirdi fakat bunu Fed engelledi. Beyaz Saray bugün kutlama havasında, çünkü Trump haklı çıktı.

Beyaz Saray Açıklaması

Trump gümrük vergilerinin enflasyona neden olmayacağını ve faizlerin düşmesi gerektiğini söylüyordu. Yıl boyunca aynı şeyi söyledi ve bunu yaparken çoğu zaman Powell’a “aptal, bunak” gibi hakaretler de savurdu. Hatta onu görevden almaya çalıştı ve devamında Fed’in şahin üyelerinden Cook’u görevden alsa da mahkeme onu göreve iade etti.

Bugün geldiğimiz noktada Trump haklı çıktı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt şunları söyledi;

“Tıpkı Başkan Trump’ın dün gece Amerikalılara söylediği gibi: enflasyon düşmeye devam ediyor, ücretler artmaya devam ediyor ve Amerika tarihi bir ekonomik patlama eğilimi gösteriyor. Bugünün raporu, enflasyonun piyasa beklentilerinin çok altında olduğunu gösteriyor — Joe Biden’ın neden olduğu rekor düzeydeki %9’luk enflasyon kriziyle keskin bir tezat oluşturuyor. Gıda, ilaç, benzin, uçak bileti, araba kiralama ve otel fiyatları düşmeye devam ederken, çekirdek enflasyon yeni çok yıllık dip seviyeye ulaştı. Amerikalılar, fiyatların düşmesi ve maaşların artması eğiliminin Yeni Yıl’da da devam etmesini bekleyebilirler!”

Faizler Düşecek Kripto Yükselecek

Evet bugünkü enflasyon raporlarının aşıladığı umut buydu. Fakat yine de enflasyon %2 ve altına düşmeden Powell ile Fed’deki şahinler kendilerini başarılı kabul etmeyecek çünkü hep aynı şeyi söylüyorlar. İşsizlik oranının 4 yılın zirvesine ulaşmasını çok az ciddiye alıp “enflasyon 4 yılı aşkın süredir olması gereken seviyenin üzerinde” diyerek faizleri hızlı biçimde indirmenin yanlış olduğunu savunuyorlar.

Fakat 2026 seçim yılı ve Trump seçimleri kazanmak için seçim ekonomisini başlatmalı. Fed buna ayak uydurmalı, parasal genişleme hızla başlarken kripto paraları da içine alan risk varlıkları büyümeli. Son veriler, enflasyon oranının Biden dönemindeki zirveye göre yaklaşık %70 düştüğünü gösteriyor. Aslında, son iki ayın hızı devam ederse, enflasyon %1,2 seviyelerine kadar düşebilir.

Benzin fiyatlarındaki hızlı düşüş ve birçok kalemde yaşanan maliyet gerilemesi enflasyonu olumlu etkiliyor. Üstelik yasadışı göçmenleri kovan Trump barınma enflasyonunun azalacağını söylerken haklı çıktı. Beyaz Saray bugün birçok uzmanın görüşlerini paylaşarak başarıyı kutladı.

CNBC’den Steve Liesman: “Bu çok iyi bir rakam.”

CNN’den Matt Egan: “Açıkçası, bu doğru yönde atılmış bir başka adım.”

Harvard Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Politikası Profesörü Ken Rogoff: “Herkesin beklediğinden daha iyi bir rakam… Olumlu bir haber. Başka bir şekilde yorumlamanın yolu yok.”

Ekonomist Steve Moore: “İnanılmaz… Bu Wall Street için iyi bir haber; Main Street için de iyi bir haber… Bu rakamla Noel’den hemen önce yüzümde büyük bir gülümseme belirdi.”

Strategic Wealth Partners CEO’su Mark Tepper: “İnanılmaz. Bu arada, gümrük vergilerinin enflasyonu artıracağını düşünüyordum, ama enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Başkan Trump’ın gözetiminde, satın alınabilirlik farkı her geçen gün kapanıyor. Reel ücret artışının pozitif olduğunu, enflasyonun yavaşladığını gördük — bu Amerika için harika bir şey.”

The Washington Examiner’dan Tiana Lowe Doescher: “Bu temel [enflasyon] rakamına bakmak inanılmaz… Biden ekonomiyi ateşe vermeye başladığından beri gördüğümüz en düşük rakam… Buna geri dönüş denir. Donald Trump’ı tebrik ederim!”

Bloomberg’den Chris Anstey: “Bloomberg’in 62 ekonomist ile yaptığı anketteki en düşük tahmin, yıllık bazda temel artış için %2,8 idi. (Bu tahmin Citigroup’tan geliyordu.) Ve rakam bunun iki onda biri altında çıktı. Dikkat çekici.”

The Washington Post’tan Andrew Ackerman: “Enflasyon Kasım ayında beklenmedik bir şekilde soğudu, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı hafifletti ve Beyaz Saray’a hoş bir nefes aldırdı.

Ancak bunların hiçbiri 2026 için faiz indirim beklentisini 2’den 3’e çıkaramadı. Miran ve diğer güvercinlerin son veriler üzerinde tepinmesi ve Aralık ayı enflasyon raporunun önümüzdeki ay faiz kararı öncesinde bugünkü raporu teyit etmesi gerekiyor.