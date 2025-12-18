EkonomiKripto Para

Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek

Özet

  • Beyaz Saray: Trump gümrük vergilerinin enflasyona neden olmayacağını ve faizlerin düşmesi gerektiğini söylüyordu. Haklı çıktı.
  • 2026 seçim yılı ve Trump seçimleri kazanmak için seçim ekonomisini başlatmalı. Aralık enflasyon raporu bugünkü verileri teyit ederse kripto paralar hızla yükselebilir.
  • Beyaz Saray: Son iki ayın hızı devam ederse, enflasyon %1,2 seviyelerine kadar düşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Parasal genişleme kripto paraların bu yıl ihtiyacı olan şeydi ancak Fed likiditeyi artırmadı. Üstelik parasal sıkılaşma önlemleri Aralık itibariyle rafa kalkmış olsa da henüz QE de başlamadı. Ve dünyadaki neredeyse tüm merkez bankaları gevşerken Fed sıkı kaldı. Yani 2025 kripto paralar için harika geçebilirdi fakat bunu Fed engelledi. Beyaz Saray bugün kutlama havasında, çünkü Trump haklı çıktı.

İçindekiler
1 Beyaz Saray Açıklaması
2 Faizler Düşecek Kripto Yükselecek

Beyaz Saray Açıklaması

Trump gümrük vergilerinin enflasyona neden olmayacağını ve faizlerin düşmesi gerektiğini söylüyordu. Yıl boyunca aynı şeyi söyledi ve bunu yaparken çoğu zaman Powell’a “aptal, bunak” gibi hakaretler de savurdu. Hatta onu görevden almaya çalıştı ve devamında Fed’in şahin üyelerinden Cook’u görevden alsa da mahkeme onu göreve iade etti.

Bugün geldiğimiz noktada Trump haklı çıktı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt şunları söyledi;

“Tıpkı Başkan Trump’ın dün gece Amerikalılara söylediği gibi: enflasyon düşmeye devam ediyor, ücretler artmaya devam ediyor ve Amerika tarihi bir ekonomik patlama eğilimi gösteriyor. Bugünün raporu, enflasyonun piyasa beklentilerinin çok altında olduğunu gösteriyor — Joe Biden’ın neden olduğu rekor düzeydeki %9’luk enflasyon kriziyle keskin bir tezat oluşturuyor. Gıda, ilaç, benzin, uçak bileti, araba kiralama ve otel fiyatları düşmeye devam ederken, çekirdek enflasyon yeni çok yıllık dip seviyeye ulaştı. Amerikalılar, fiyatların düşmesi ve maaşların artması eğiliminin Yeni Yıl’da da devam etmesini bekleyebilirler!”

Faizler Düşecek Kripto Yükselecek

Evet bugünkü enflasyon raporlarının aşıladığı umut buydu. Fakat yine de enflasyon %2 ve altına düşmeden Powell ile Fed’deki şahinler kendilerini başarılı kabul etmeyecek çünkü hep aynı şeyi söylüyorlar. İşsizlik oranının 4 yılın zirvesine ulaşmasını çok az ciddiye alıp “enflasyon 4 yılı aşkın süredir olması gereken seviyenin üzerinde” diyerek faizleri hızlı biçimde indirmenin yanlış olduğunu savunuyorlar.

Fakat 2026 seçim yılı ve Trump seçimleri kazanmak için seçim ekonomisini başlatmalı. Fed buna ayak uydurmalı, parasal genişleme hızla başlarken kripto paraları da içine alan risk varlıkları büyümeli. Son veriler, enflasyon oranının Biden dönemindeki zirveye göre yaklaşık %70 düştüğünü gösteriyor. Aslında, son iki ayın hızı devam ederse, enflasyon %1,2 seviyelerine kadar düşebilir.

Benzin fiyatlarındaki hızlı düşüş ve birçok kalemde yaşanan maliyet gerilemesi enflasyonu olumlu etkiliyor. Üstelik yasadışı göçmenleri kovan Trump barınma enflasyonunun azalacağını söylerken haklı çıktı. Beyaz Saray bugün birçok uzmanın görüşlerini paylaşarak başarıyı kutladı.

  • CNBC’den Steve Liesman: “Bu çok iyi bir rakam.”
  • CNN’den Matt Egan: “Açıkçası, bu doğru yönde atılmış bir başka adım.”
  • Harvard Üniversitesi Ekonomi ve Kamu Politikası Profesörü Ken Rogoff: “Herkesin beklediğinden daha iyi bir rakam… Olumlu bir haber. Başka bir şekilde yorumlamanın yolu yok.”
  • Ekonomist Steve Moore: “İnanılmaz… Bu Wall Street için iyi bir haber; Main Street için de iyi bir haber… Bu rakamla Noel’den hemen önce yüzümde büyük bir gülümseme belirdi.”
  • Strategic Wealth Partners CEO’su Mark Tepper: “İnanılmaz. Bu arada, gümrük vergilerinin enflasyonu artıracağını düşünüyordum, ama enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Başkan Trump’ın gözetiminde, satın alınabilirlik farkı her geçen gün kapanıyor. Reel ücret artışının pozitif olduğunu, enflasyonun yavaşladığını gördük — bu Amerika için harika bir şey.”
  • The Washington Examiner’dan Tiana Lowe Doescher: “Bu temel [enflasyon] rakamına bakmak inanılmaz… Biden ekonomiyi ateşe vermeye başladığından beri gördüğümüz en düşük rakam… Buna geri dönüş denir. Donald Trump’ı tebrik ederim!”
  • Bloomberg’den Chris Anstey: “Bloomberg’in 62 ekonomist ile yaptığı anketteki en düşük tahmin, yıllık bazda temel artış için %2,8 idi. (Bu tahmin Citigroup’tan geliyordu.) Ve rakam bunun iki onda biri altında çıktı. Dikkat çekici.”
  • The Washington Post’tan Andrew Ackerman: “Enflasyon Kasım ayında beklenmedik bir şekilde soğudu, hane halkı bütçeleri üzerindeki baskıyı hafifletti ve Beyaz Saray’a hoş bir nefes aldırdı.

Ancak bunların hiçbiri 2026 için faiz indirim beklentisini 2’den 3’e çıkaramadı. Miran ve diğer güvercinlerin son veriler üzerinde tepinmesi ve Aralık ayı enflasyon raporunun önümüzdeki ay faiz kararı öncesinde bugünkü raporu teyit etmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bloomberg Kripto Para Düşüşünün Sebebini Açıkladı

Kabus Gecesi: Bitcoin Dibe Altcoinler Daha Derine İniyor, ETH, SOL, XRP Kaç Dolar Olacak?

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin

Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum

Herkesi Şoke Eden Rakamlar Kripto Paraları Yukarı Taşıyor, Fakat 5 Sorunumuz Var

Son Dakika: ABD Enflasyon Raporu Açıklandı, Avrupa Faiz Kararı Geldi (Rakamlar Harika)

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kripto Para Hukuku
Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!
BITCOIN Haberleri
BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti
Kripto Para
Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!
LITECOIN (LTC)

Lost your password?