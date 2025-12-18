Kripto Para

Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum

Özet

  • Roman Trading her yükselişin likidasyon avı oyunu olduğunu ve yatırımcılara üzüldüğünü söylüyor.
  • BTC 94 bin dolar üzerinde ikna edici kapanışlar görmeden yükselişten emin olmak zor.
  • 07:30'daki Japonya kararının ardından önümüzdeki tatil haftasında kısa süreli yükseliş görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $87,270.31 yeniden 88 bin doların üzerinde ancak altcoinler diplerde oyalanmaya devam ediyor. Beklentinin epey altında gelen enflasyon verisi Hanke’nin tahmin ettiği gibi sınırlanan para arzı nedeniyle düşüşte. BTC raporun ardından hızla yükselse de kripto para kahini yatırımcıların çok da heveslenmemesi gerektiğini söyledi.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Düşecek
2 Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Kripto Paralar Düşecek

Roman Trading takma isimli analist 2 çeyrektir düşüşleri bilmesiyle tanınıyor ve 120 bin dolar üzerindeki BTC fiyatına rağmen o günlerde 80 bin dolara düşüş öngörmüştü. Haklı çıktı ve o günden beri 104 bin dolara uzanan büyük bir tepki yükselişi bile görsek BTC’nin 76 bin doların altına ineceğini söylüyor.

Bugünlerde “her yükselişin açığa satış fırsatı olduğunu savunan” analist bugün enflasyon verisiyle tetiklenen tepki yükselişinin kısa vadeli short likidasyonu avından başka bir şey olmadığını söyledi.

“Burada herkesi tasfiye ediyorlar ve artık bunu saklamaya bile çalışmıyorlar.

Bundan ders almaya çalışan yeni yatırımcılara çok üzülüyorum.”

Uzun süredir hem short hem de long likidasyonların yoğunlaştığı seviyelere pinpon topu gibi gidip gelen Bitcoin büyük tasfiyeleri tetikledi. Roman Trading bunun devam edeceğini ve BTC için ana rotanın daha düşük seviyeler olduğunu savunuyor.

Özellikle yüksek kaldıraçlı işlem açan yatırımcılar bu dalgalanmadan yararlanmaya çalışsa da beklenenden hızlı hareket eden fiyat onları da yutuyor. Bu yüzden 83 bin veya 94 bin dolar seviyelerinden biri kırılmadan yönden emin olmak zor.

BTC bu hafta birçok kez 90 bin dolara yakın denemeler yaptı ve sonunda hızlı düşüşler yaşadı. Yüz milyonlarca dolarlık tasfiyenin birkaç saat içinde yaşanması artık yatırımcıları şaşırtmıyor olsa da CME açık pozisyonları önemli ölçüde azaldı.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Gerçekçi olmamız gerekirse enflasyon verisi sürprizdi ve fiyatlanmamış bir olayın daha sağlıklı bir yükseliş tetiklemesine şaşırmamalıyız. Diğer yandan Cuma günü 07:30’da gelecek Japonya faiz kararı eğer beklendiği gibi artış yönünde olursa bir süre negatiflik artabilir. O saate kadar bu negatifliğin endişesiyle yatırımcılar temkinli kalabilir ancak Japonya faiz kararını da atlattıktan sonra kripto paraların yükseliş için zamanı kalacak.

Japonya faiz artışı yapmazsa yarın büyük bir yükseliş görebilir. Faiz artışı olursa önce düşüş ardından zaten karar fiyatlandığı için dengelenme beklenir. Önümüzdeki hafta yatırımcılar büyük ölçüde tatilde olacağı için piyasaların yılın son günlerinde daha iyi performans göstermesi beklenir. Fakat Ocak ayı yaklaşırken defalarda detaylarından bahsettiğimiz gerekçelerin üstümüze kara bulut gibi çökmesiyle yeniden riskten kaçış dalgası başlayacaktır.

Bu yüzden açığa satış fırsatı kollayanlar önümüzdeki hafta yaşanacak yükselişin tahmin ettiklerinden daha yüksek seviyelere devam etme potansiyelini ihmal etmemeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bloomberg Kripto Para Düşüşünün Sebebini Açıkladı

Kabus Gecesi: Bitcoin Dibe Altcoinler Daha Derine İniyor, ETH, SOL, XRP Kaç Dolar Olacak?

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin

Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek

Herkesi Şoke Eden Rakamlar Kripto Paraları Yukarı Taşıyor, Fakat 5 Sorunumuz Var

2,6 Milyar Dolarlık Hareket ve Önemli Kripto Para Sinyali

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ripple 19 Aralık Ortaklık Duyurusu ve XRP Coin
Bir Sonraki Yazı Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kripto Para Hukuku
Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!
BITCOIN Haberleri
BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti
Kripto Para
Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!
LITECOIN (LTC)

Lost your password?