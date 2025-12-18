Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum



Bitcoin $87,270.31 yeniden 88 bin doların üzerinde ancak altcoinler diplerde oyalanmaya devam ediyor. Beklentinin epey altında gelen enflasyon verisi Hanke’nin tahmin ettiği gibi sınırlanan para arzı nedeniyle düşüşte. BTC raporun ardından hızla yükselse de kripto para kahini yatırımcıların çok da heveslenmemesi gerektiğini söyledi.

Kripto Paralar Düşecek

Roman Trading takma isimli analist 2 çeyrektir düşüşleri bilmesiyle tanınıyor ve 120 bin dolar üzerindeki BTC fiyatına rağmen o günlerde 80 bin dolara düşüş öngörmüştü. Haklı çıktı ve o günden beri 104 bin dolara uzanan büyük bir tepki yükselişi bile görsek BTC’nin 76 bin doların altına ineceğini söylüyor.

Bugünlerde “her yükselişin açığa satış fırsatı olduğunu savunan” analist bugün enflasyon verisiyle tetiklenen tepki yükselişinin kısa vadeli short likidasyonu avından başka bir şey olmadığını söyledi.

“Burada herkesi tasfiye ediyorlar ve artık bunu saklamaya bile çalışmıyorlar. Bundan ders almaya çalışan yeni yatırımcılara çok üzülüyorum.”

Uzun süredir hem short hem de long likidasyonların yoğunlaştığı seviyelere pinpon topu gibi gidip gelen Bitcoin büyük tasfiyeleri tetikledi. Roman Trading bunun devam edeceğini ve BTC için ana rotanın daha düşük seviyeler olduğunu savunuyor.

Özellikle yüksek kaldıraçlı işlem açan yatırımcılar bu dalgalanmadan yararlanmaya çalışsa da beklenenden hızlı hareket eden fiyat onları da yutuyor. Bu yüzden 83 bin veya 94 bin dolar seviyelerinden biri kırılmadan yönden emin olmak zor.

BTC bu hafta birçok kez 90 bin dolara yakın denemeler yaptı ve sonunda hızlı düşüşler yaşadı. Yüz milyonlarca dolarlık tasfiyenin birkaç saat içinde yaşanması artık yatırımcıları şaşırtmıyor olsa da CME açık pozisyonları önemli ölçüde azaldı.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Gerçekçi olmamız gerekirse enflasyon verisi sürprizdi ve fiyatlanmamış bir olayın daha sağlıklı bir yükseliş tetiklemesine şaşırmamalıyız. Diğer yandan Cuma günü 07:30’da gelecek Japonya faiz kararı eğer beklendiği gibi artış yönünde olursa bir süre negatiflik artabilir. O saate kadar bu negatifliğin endişesiyle yatırımcılar temkinli kalabilir ancak Japonya faiz kararını da atlattıktan sonra kripto paraların yükseliş için zamanı kalacak.

Japonya faiz artışı yapmazsa yarın büyük bir yükseliş görebilir. Faiz artışı olursa önce düşüş ardından zaten karar fiyatlandığı için dengelenme beklenir. Önümüzdeki hafta yatırımcılar büyük ölçüde tatilde olacağı için piyasaların yılın son günlerinde daha iyi performans göstermesi beklenir. Fakat Ocak ayı yaklaşırken defalarda detaylarından bahsettiğimiz gerekçelerin üstümüze kara bulut gibi çökmesiyle yeniden riskten kaçış dalgası başlayacaktır.

Bu yüzden açığa satış fırsatı kollayanlar önümüzdeki hafta yaşanacak yükselişin tahmin ettiklerinden daha yüksek seviyelere devam etme potansiyelini ihmal etmemeli.