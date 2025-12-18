Ripple 19 Aralık Ortaklık Duyurusu ve XRP Coin



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Haftanın en büyük verileri neredeyse tamamen geldi ve saatler sonra Japonya faiz kararı da açıklandığında yıl sonuna kadar olası tatil yükselişi için umutlanmaya başlayacağız. Ripple $1.93 ise kısa süre önce yeni ortaklığını duyurdu. Şirket kurumsal hizmetlerdeki işini geliştirmek için bu yıl çok fazla şey yaptı. Sonuncusu da bugün ilan edildi.

Ripple ve TJM Ortaklığı

Trump’ın göreve gelmesi ABD merkezli kripto para şirketlerinin önünü açtı. Ripple davadan kurtuldu, 3 büyük şirketi satın aldı ve birçok şirketler ortaklık anlaşması yaptı. Tüm bunlar olurken XRP Coin için beklenen ETF onayları da geldi. Bugünkü duyuru takas hizmetlerini geliştirmek için TJM ile imzalanan ortaklık anlaşmasıyla ilgiliydi.

TJM Institutional Services kurumsal müşterilere takas hizmetler sunuyor ve Chicago merkezli aracı kurumlardan biri. Vadeli işlemler ve OTC konusunda uzmanlaşan şirket TJM Holdings çatısı altında faaliyet gösteriyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri’nde Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Ulusal Vadeli İşlemler Birliği’ne (NFA) üye. Yani bu işlerde Ripple’dan daha tecrübeli olmakla birlikte eldeki lisansları Ripple’ın kurumsal hizmetlerde daha hızlı gelişmesine yardımcı olacak türden.

Ripple bugünkü duyuruya göre TJM’e yatırım yaptı ve Ripple’ın çok varlıklı prime brokerage platformu Ripple Prime ile bu şirket birlikte çalışacak. Ripple Prime Başkanı Noel Kimmel bugünkü duyuruda şunları söyledi;

“TJM ile ortaklığımızı derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, işimizin liderlerinin çeyrek asırdan fazla bir süredir geliştirdikleri ortak vizyonu ve güveni yansıtıyor. TJM’in varlık sınıfları genelinde güçlü işlem deneyimi, Ripple Prime’ın ölçeği ve erişimiyle birleştiğinde, küresel kurumlar için güçlü bir değer önerisi oluşturuyor. TJM’in kripto varlıklara genişlemesi de dahil olmak üzere işinin sürekli büyümesini desteklemeyi ve stratejik bir yatırımcı olarak bu büyümeye katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” – Kaynak

XRP Coin

Ripple bir Solana olmak istemiyor veya Ethereum $2,959.50 gibi uygulama katmanı olma hayali yok. Onun hedefi kurumsal müşterilere blockchain tabanlı finansal hizmetler sunmak. Bunun için Hidden Road’ı satın alıp Ripple Prime markası altında kullanmaya başladı ve aynı amaca hizmet eden 2 şirket daha satın aldı. RLUSD bu yüzden ihraç edildi ve kısıtlı erişime rağmen 1 milyar dolarlık arz eşiği aşıldı.

Spot fiyatta son ortaklığın etkilerini görmüyoruz olsak da bu yıl davanın sona ermesi dahil birçok olayın neticesi olarak fiyatın 3 doları aştığını gördük. Uzun vadede yeni ortaklıklar şirketin kurumsal işini geliştirecek ve eğer Ripple tokenizasyon alanında yeterli büyümeyi gösterip blockchain tabanlı kurumsal hizmetlerini iyi bir noktaya getirebilirse bu XRP Coin için de daha sağlıklı büyümeye kapı aralayacak. Kurumsal yatırımcılar bu potansiyele inandığı için ETF lansmanından bugüne XRP ETF’ine ilgi gösteriyor.

XRP fiyatına gelecek olursak 1,98 dolarlık desteği geri alarak 2,08 dolarlık tabanı kazanması şart. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik onu kısa süreliğine de olsa 1,5 doların altına itmeden bunu yapması gerekiyor.