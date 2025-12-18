Kripto Para

Herkesi Şoke Eden Rakamlar Kripto Paraları Yukarı Taşıyor, Fakat 5 Sorunumuz Var

Özet

  • Japonya faiz artırımı yapacak ve bu carry trade tartışmalarını alevlendirirken risk piyasalarını zorlayacak.
  • Kasım 2025'te %2,6'ya gerileyen enflasyon bu yılın en düşük seviyesi olan %2,8’in de altına inerek Mart 2021’den bugüne en düşük seviyesine geldi.
  • Yılın son günlerinde kripto paraların en azından bir süre tepki yükselişi yaşaması mümkün.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Trump enflasyon düşecek dediğinde pek kimsenin umurunda olmamıştı. Gümrük tarifelerin enflasyonist etkisi olmayacak dediğinde de öyle oldu. Ancak Fed üyeleri gümrük tarifelerinin o kadar da enflasyonist olmadığını gördü ve bunu anlarken sınırlı faiz indirimleri yaptılar. Bugün geldiğimiz noktada Trump haklı çıktı ve kripto paralar yükseliyor.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Yükseliyor
2 ABD Enflasyon Raporunun Detayı

Kripto Paralar Yükseliyor

Enflasyon rakamlarının beklenenin çok altında gelmesinin ardından BTC fiyatı 89 bin doların üstüne çıktı. Sevinmek için erken olsa da bu veriler kripto paraların oldukça lehine. Peki sevinmek için neden erken? Öncelikle yarın Japonya faiz artıracağı için risk piyasaları carry trade tartışmalarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Maddeler halinde özetlersek durum şöyle;

  • Japonya faiz artırımı yapacak ve bu carry trade tartışmalarını alevlendirirken risk piyasalarını zorlayacak.
  • BTC halen ayı bayrağının destek noktasının altında ve 94 bin dolardaki aşırı retle 80 bin dolar altında testin teknik olarak önünü açtı.
  • Enflasyon beklentinin epey altında gelse de halen Çekirdek Enflasyon 2025 Mart seviyelerinde yani sadece yükseliş durmuş görünüyor. Üstelik 2021 Ocak ayında enflasyon %1,4 seviyesindeydi ve güncel enflasyon %2’ye yaklaşsa da 4 yıldır %2 hedefinin üzerinde kalıyor.
  • Ocak ayında MSCI kripto para rezerv şirketlerinin hisselerini fon olarak sınıflandıracak ve Strategy, BitMine gibi şirketler için bu berbat bir şey.
  • Ocak ayında Yüksek Mahkeme büyük ihtimalle gümrük vergileriyle ilgili Trump’ın aleyhine karar verecek. Bu durum belirsizlik ve korkuyu alevlendirmekle kalmayıp 2025 boyunca yaşadığımız tüm kaosu boşa yaşamış olmamıza neden olacak.

Üstelik devam eden korku ve riskten kaçış gelecekte yaşanacak negatif gelişmelerin bugünden piyasaları kaplamasıyla ilgili. Fakat yarın sabah 07:30’da gelecek Japonya faiz kararının ardından haber gerçeklemiş olacağından piyasa istihdam ve enflasyon raporlarındaki kripto lehine detayları fiyatlamaya başlayabilir. Yani yılın son günlerine ilerlerken bir ara yükseliş görmemiz şaşırtıcı olmaz.

ABD Enflasyon Raporunun Detayı

Aşağıda son 5 yıllık çekirdek enflasyon raporlarını görüyorsunuz. Hükümet kapanması nedeniyle bir raporumuz eksik ve 2022 yılında %6,6 ile zirve yapan enflasyon nihayet bu yılki en düşük seviyesine ulaştı. Fakat halen 2021 başındaki diplerden ve Fed’in %2 hedefinden uzak.

Kasım 2025’te %2,6’ya gerileyen enflasyon bu yılın en düşük seviyesi olan %2,8’in de altına inerek Mart 2021’den bugüne en düşük seviyesine geldi. Beklentinin %3 olması piyasanın kripto lehine ters köşe olmasına neden oldu. BLS, 43 gün süren hükümet kapanması nedeniyle Ekim 2025 verilerini toplamadı.

“Gıda ve enerji hariç tüm kalemler için mevsimsel olarak düzeltilmiş endeks, Kasım ayında sona eren 2 aylık dönemde %0,2 arttı. Eylül’den Kasım’a kadar barınma endeksi %0,2 arttı. Aynı 2 aylık dönemde enerji endeksi yüzde 1,1, gıda endeksi ise yüzde 0,1 arttı. Kasım ayı ile biten 2 aylık dönemde artış gösteren diğer endeksler arasında ev eşyaları ve işletme, iletişim ve kişisel bakım yer alıyor. Buna karşılık, ev dışında konaklama, eğlence ve giyim endeksleri aynı 2 aylık dönemde düşüş gösterdi. Tüm kalemler endeksi, Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %3,0 artmasının ardından, Kasım ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %2,7 arttı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi, son 12 ayda %2,6 arttı. Enerji endeksi, Kasım ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %4,2 arttı. Gıda endeksi, son bir yılda %2,6 arttı.” – BLS

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı

BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Bloomberg Kripto Para Düşüşünün Sebebini Açıkladı

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yeniden Çakılıyor, 07:30’a Kadar Kriptoda Yükseliş Beklemeyin

Beyaz Saray: Trump Haklıydı ve Daha Fazlası da Olacak, Faizler Düşecek

Kripto Para Kahini: Size Çok Üzülüyorum

Son Dakika: ABD Enflasyon Raporu Açıklandı, Avrupa Faiz Kararı Geldi (Rakamlar Harika)

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD Enflasyon Raporu Açıklandı, Avrupa Faiz Kararı Geldi (Rakamlar Harika)
Bir Sonraki Yazı Ripple 19 Aralık Ortaklık Duyurusu ve XRP Coin
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kripto Para Hukuku
Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!
BITCOIN Haberleri
BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti
Kripto Para
Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!
LITECOIN (LTC)

Lost your password?