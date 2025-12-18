Herkesi Şoke Eden Rakamlar Kripto Paraları Yukarı Taşıyor, Fakat 5 Sorunumuz Var



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Trump enflasyon düşecek dediğinde pek kimsenin umurunda olmamıştı. Gümrük tarifelerin enflasyonist etkisi olmayacak dediğinde de öyle oldu. Ancak Fed üyeleri gümrük tarifelerinin o kadar da enflasyonist olmadığını gördü ve bunu anlarken sınırlı faiz indirimleri yaptılar. Bugün geldiğimiz noktada Trump haklı çıktı ve kripto paralar yükseliyor.

Kripto Paralar Yükseliyor

Enflasyon rakamlarının beklenenin çok altında gelmesinin ardından BTC fiyatı 89 bin doların üstüne çıktı. Sevinmek için erken olsa da bu veriler kripto paraların oldukça lehine. Peki sevinmek için neden erken? Öncelikle yarın Japonya faiz artıracağı için risk piyasaları carry trade tartışmalarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Maddeler halinde özetlersek durum şöyle;

Japonya faiz artırımı yapacak ve bu carry trade tartışmalarını alevlendirirken risk piyasalarını zorlayacak.

artırımı yapacak ve bu carry trade tartışmalarını alevlendirirken risk piyasalarını zorlayacak. BTC halen ayı bayrağının destek noktasının altında ve 94 bin dolardaki aşırı retle 80 bin dolar altında testin teknik olarak önünü açtı.

Enflasyon beklentinin epey altında gelse de halen Çekirdek Enflasyon 2025 Mart seviyelerinde yani sadece yükseliş durmuş görünüyor. Üstelik 2021 Ocak ayında enflasyon %1,4 seviyesindeydi ve güncel enflasyon %2’ye yaklaşsa da 4 yıldır %2 hedefinin üzerinde kalıyor.

beklentinin epey altında gelse de halen Çekirdek Enflasyon 2025 Mart seviyelerinde yani sadece yükseliş durmuş görünüyor. Üstelik 2021 Ocak ayında enflasyon %1,4 seviyesindeydi ve güncel enflasyon %2’ye yaklaşsa da 4 yıldır %2 hedefinin üzerinde kalıyor. Ocak ayında MSCI kripto para rezerv şirketlerinin hisselerini fon olarak sınıflandıracak ve Strategy, BitMine gibi şirketler için bu berbat bir şey.

Ocak ayında Yüksek Mahkeme büyük ihtimalle gümrük vergileriyle ilgili Trump’ın aleyhine karar verecek. Bu durum belirsizlik ve korkuyu alevlendirmekle kalmayıp 2025 boyunca yaşadığımız tüm kaosu boşa yaşamış olmamıza neden olacak.

Üstelik devam eden korku ve riskten kaçış gelecekte yaşanacak negatif gelişmelerin bugünden piyasaları kaplamasıyla ilgili. Fakat yarın sabah 07:30’da gelecek Japonya faiz kararının ardından haber gerçeklemiş olacağından piyasa istihdam ve enflasyon raporlarındaki kripto lehine detayları fiyatlamaya başlayabilir. Yani yılın son günlerine ilerlerken bir ara yükseliş görmemiz şaşırtıcı olmaz.

ABD Enflasyon Raporunun Detayı

Aşağıda son 5 yıllık çekirdek enflasyon raporlarını görüyorsunuz. Hükümet kapanması nedeniyle bir raporumuz eksik ve 2022 yılında %6,6 ile zirve yapan enflasyon nihayet bu yılki en düşük seviyesine ulaştı. Fakat halen 2021 başındaki diplerden ve Fed’in %2 hedefinden uzak.

Kasım 2025’te %2,6’ya gerileyen enflasyon bu yılın en düşük seviyesi olan %2,8’in de altına inerek Mart 2021’den bugüne en düşük seviyesine geldi. Beklentinin %3 olması piyasanın kripto lehine ters köşe olmasına neden oldu. BLS, 43 gün süren hükümet kapanması nedeniyle Ekim 2025 verilerini toplamadı.

“Gıda ve enerji hariç tüm kalemler için mevsimsel olarak düzeltilmiş endeks, Kasım ayında sona eren 2 aylık dönemde %0,2 arttı. Eylül’den Kasım’a kadar barınma endeksi %0,2 arttı. Aynı 2 aylık dönemde enerji endeksi yüzde 1,1, gıda endeksi ise yüzde 0,1 arttı. Kasım ayı ile biten 2 aylık dönemde artış gösteren diğer endeksler arasında ev eşyaları ve işletme, iletişim ve kişisel bakım yer alıyor. Buna karşılık, ev dışında konaklama, eğlence ve giyim endeksleri aynı 2 aylık dönemde düşüş gösterdi. Tüm kalemler endeksi, Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %3,0 artmasının ardından, Kasım ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %2,7 arttı. Gıda ve enerji hariç tüm kalemler endeksi, son 12 ayda %2,6 arttı. Enerji endeksi, Kasım ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde %4,2 arttı. Gıda endeksi, son bir yılda %2,6 arttı.” – BLS