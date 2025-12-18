Ekonomi

Son Dakika: ABD Enflasyon Raporu Açıklandı, Avrupa Faiz Kararı Geldi (Rakamlar Harika)

Özet

  • ABD Enflasyon Açıklanan: %2,7 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)
  • ABD Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %2,6 (Beklenti ve Önceki: %3)
  • Enflasyonun beklenenin aşırı altında gelmesi ve işsizlik oranının bu hafta rekor seviyede açıklanması artık Ocak ayında da faiz indirimi olabileceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto paralar için bugün büyük gündü. İngiltere faizleri indirdi ve Avrupa Merkez Bankası 15 dakika önce beklendiği gibi faizleri sabit bıraktı. Yazı hazırlandığı sıradaysa ABD enflasyon raporu yayınlandı. Ocak ayı faiz kararı öncesinde bu hafta gelen istihdam ve enflasyon rakamları son derece önemliydi.

ABD Verileri Son Dakika

Gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin abartıldığını kabul eden Fed üyeleri 3 toplantıdır faiz indirimi yapıyor. Ancak artık indirimi destekleyen birçok üye bile nötr seviyenin 50-100bp üzerinde olduğumuzu düşünüyor. Bu durum faiz indirimlerinin devamı için kötü çünkü artık enflasyonda ciddi bir düşüş veya istihdamda ciddi sorunlar görmedikleri sürece oranları sabit tutacakları yerdeler.

  • ABD Enflasyon Açıklanan: %2,7 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)
  • ABD Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %2,6 (Beklenti ve Önceki: %3)

Rakam beklenin çok altında geldi ve bu durum kripto paralar için harika. İşsizlik oranı son yılların en yüksek seviyesine ulaşmışken uzun aranın ardından enflasyonun tekrar %2,6’lı seviyelere gerilemesi Ocak ayında da faiz indirimi olabileceğini gösterir. Bugün kesinlikle Trump şiddetli paylaşımlar yapıp Powell’ın daha fazla faiz indirimi yapmadığı için aptal olduğunu söyleyecektir. BTC fiyatı raporun hemen ardından 88 bin doların üzerine sıçradı ve ayı bayrağının destek seviyesine ulaşmak üzere.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Yorum Yazın

