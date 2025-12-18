2,6 Milyar Dolarlık Hareket ve Önemli Kripto Para Sinyali



Belirsizlik ve korku nedeniyle spot piyasalar zorlu günler yaşamaya devam ediyor ancak birileri satarken diğerleri alıyor. Kripto para hazine şirketleri son 7 haftanın en güçlü girişini çekerken bireysel yatırımcı kaçışı daha az endişe verici hale geliyor. Bugün DAT cephesinde neler olduğuna göz atacağız.

Kripto Para Rezerv Şirketleri

DefiLlama verileri bize korkuya rağmen milyar dolarlık giriş olduğunu gösteriyor. Sadece 8-14 Aralık arasında bile 1,36 milyar dolarlık net giriş oldu ve bunun 940 milyon doları Bitcoin $87,270.31 tröstlerineydi. Bitcoin hazine şirketi Strategy 2 kez BTC satın aldı. Üst üste 2 haftada yapılan alımlar sırasıyla 10.645 ve 10.624 BTC seviyesindeydi. Tek başına Strategy bile 2 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

Axis’in kurucu ortağı ve COO’su Jimmy Xue Fed’in faiz indiriminin kurumsal yatırımcıları iştahlandırdığını düşünüyor. Kasım ayı boyunca çok cılız alımlar görmemize rağmen Aralık itibariyle 20 binin üzerinde BTC aldılar.

Tek sorun Strategy dışındaki şirketlerin birkaç aydır sessiz kalması. İkinci en büyük rezerv şirketi XXI en sonra 29 Temmuz tarihinde alım yaptı. Metaplanet 30 Eylül tarihinde 5.268 BTC aldı. Dünya genelindeki kurumsal ve ulusal rezervler ise yukarıdaki gibi. Halen daha ABD, Çin ve Japonya dışında ciddi bir birikim yok. Bu durum BTC rezervlerinin ulaşabileceği potansiyeli yansıtıyor. Tek başına ABD bile kurumsal ve ulusal rezervlerde 1,17 milyon BTC tutuyor. Üstelik bu borsa ve diğer yatırımcı varlıkları dışarıda tutulduğunda oluşan rakam.

Kripto Para ETF

Güçlü günlük net çıkışların ardından BTC ETF’leri Fidelity müşterilerinin heyecan verici talebiyle 17 Aralık günü 457 milyon dolarlık net giriş gördü. IBIT 66,78 milyar dolarlık rezervle birinci sırada, onu 17,59 milyar dolarla Fidelity izliyor. Sadece BTC ETF’lerinin tuttuğu BTC arzı %6,57 seviyesinde.

Ether ETF’leri dün de net çıkış yaşaşdı ancak lansmandan bugüne net girişler 12,6 milyar dolarda ve toplam net varlıklar 17,3 milyar dolara ulaştı. Bu da Ethereum $2,959.50’un piyasa değerinin %5,09’una denk geliyor. BitMine’ın tek başına arzın %3,2’sinden fazlasını tuttuğunu düşünürsek kripto paralardaki yeni döngü mantığını daha iyi anlayabiliriz. Kurumsal talep oldukça güçlü.

XRP Coin ETF’leri henüz yeni olmasına rağmen istikrarlı net girişlerine devam ediyor. Dün yaklaşık 19 milyon dolarlık net giriş oldu ve şimdiden ETF’ler XRP arzının %1’ini elde tutuyor.

Solana (SOL) ETF’leri 11 milyon dolara yakın giriş gördü ve arzın %1,3’u ETF’lerde. Toplam net varlıklar 900 milyon doları aştı.

Dogecoin $0.1318 (DOGE) ETF’leri başarısız lansmanın ardından memecoinlerin bu alanda ilgi görmeyeceğini ispatladı. Belki hype dönemlerinde spekülatif kazanç için talep görebilir ancak lansmandan bugüne sadece 2 milyon dolarlık kümülatif net giriş gördük.

Chainlink $12.95 (LINK) girişleri zayıflasa da toplam net varlıklar 71 milyon dolara dayandı. Rakam küçük görünse de bu LINK Coin piyasa değerinin %0,83’ünü temsil ediyor.

LTC ETF’leri tıpkı DOGE gibi ilgi görmüyor. HBAR ise en son 9 Aralık tarihinde 762 bin dolarlık giriş gördü fakat toplam net varlıkları HBAR piyasa değerinin %1,1’i kadar.