Altcoin Tutanlar İçin Kısa Süreli Heyecan Kapıda Olabilir

Bitcoin $87,270.31 ve altcoinler bu hafta da kötü performans gösterdi ve birçok kripto para destek bölgesine geriledi. XRP Coin gibi örnekler daha derin dipler yaparken BTC 88 bin dolar desteği altında oyalanıyor. Bu hafta yoğun haber akışının sonucu olarak yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi gösterdiği bir dönemdi. Peki tahminler ne yönde?

Altcoinler Yükselecek Mi?

İngiltere Merkez Bankası yazı hazırlandığı sırada 25bp faiz indirimi açıkladı ve ABD enflasyon verilerinden 15 dakika önce Avrupa Merkez Bankasının faizleri sabit bırakması bekleniyor. Yarın da Japonya Merkez Bankası muhtemelen 25bp artırım yapacak. Bu hafta kripto paralar için yoğun veri akışı nedeniyle yatırımcıların risklerini azaltma eğiliminde olduğu bir dönemdi. Pazar günü düşüş hızlanmadan önce muhtemel senaryonun bu olduğundan da bahsetmiştik.

ETHBTC paritesini paylaşan Michael Poppe devam eden keskin satış dalgasına farklı bir pencereden bakıyor. Güçlü desteği seviyesine ulaşmak üzere olan parite önümüzdeki 48 saat içinde kısa süreli de olsa tepki yükselişi görebilir.

Yani eğer yarınki Japonya faiz kararını atlatabilirsek en azından Ocak ayındaki negatif günlere girmeden önce yılın son günlerinde altcoinlerin cılız yükseliş denemeleri yapması muhtemel diyebiliriz. Uzun süredir devam eden negatiflik ciddi short tasfiyesine sebep oldu ve biraz da tam tersi yöndeki likiditenin hedef alınması olası.

Yukarıdaki grafik Jelle takma isimli analist tarafından paylaşıldı ve o zirveden yaşanan %36 düşüşün bir yıkım anlamına gelmediğini düşünüyor. Daha büyük satış serilerinden de kurtulan BTC bu süreci atlatabilir. Ancak en iyi ihtimalle Yüksek Mahkeme tarife kararının getirdiği belirsizlik ortadan kalktıktan sonra bunun olduğunu görebiliriz.

Kripto Paralarda Hızlı Özet

Son 24 saatte birçok önemli gelişme yaşandı. Coinbase kripto paraların ötesine geçecek hisse senedi spot ve vadeli işlemleri ile özel stablecoinleri piyasaya sürüyor. SEC kripto varlık menkul kıymetlerinin broker-dealer saklama hizmetine ilişkin kılavuz yayınlayarak geçici düzenleme netliği sağladı.

Ethereum $2,959.50 borsa arzı 2016 yılının en düşük seviyesine geriledi. World Liberty Financial tarafından başlatılan stablecoin USD1’in benimsenmesi için WLFI hazinesi kullanılacak. Trump ABD’nin büyük bir ekonomik büyüme dalgasına hazırlandığını söylüyor. Trump ulusa seslenişte hane başına yıllık 11.000-20.000 dolar vergi tasarrufu yapabileceğini söyledi.