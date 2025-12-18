5. Kez Ortaya Çıktı! Bitcoin Tarihinin En Güçlü Yükseliş İşaretlerinden Biri Yandı



Bitcoin $87,270.31‘in fiyatı 86.000 dolar bandında yatay seyrederken piyasa temkinli görünümünü koruyor. Yatırımcıların yakından izlediği “Golden Cross” sinyali ise yeniden gündeme geldi. Popüler trader Merlijn The Trader, 2020’den beri beşinci kez oluşan kesişimin önümüzdeki aylarda güçlü bir yükseliş döngüsünü tetikleyebileceğini iddia etti. Analistin analizine göre hedef seviye 130.000 dolar seviyesine kadar uzanabilir.

Bitcoin’de Golden Cross Sinyali Neden Öne Çıkıyor?

Merlijn The Trader’ın paylaştığı grafiğe göre Bitcoin, 2020’den bu yana beşinci Golden Cross oluşumunu kaydetti. Teknik analizde kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmesiyle ortaya çıkan söz konusu formasyon geçmiş döngülerde güvenin düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkmasıyla dikkat çekti.

Tarihsel örneklerde fiyat tepkisi anlık gelmedi. Önce haftalar, hatta aylar süren bir konsolidasyon evresi görüldü. Ardından yükseliş hareketi ivme kazandı. Merlijn’in aktardığı geçmiş performans serisinde Bitcoin’in benzer kesişimler sonrasında sırasıyla yüzde 87, yüzde 47, yüzde 78 ve yüzde 33’lük yükselişler kaydettiği göze çarpıyor. Bu da kesişimin çoğu zaman tepeyi değil, hazırlık safhasını işaret ettiği görüşünü güçlendiriyor. Dolayısıyla sinyal, dalgalı ve belirsiz piyasa koşullarında trend başlıyor olabilir beklentisini canlı tutan bir gösterge olarak konumlanıyor.

Tekniğin İşaret Ettiği Fiyat Hedefleri

Mevcutta fiyat 86.600 dolar civarında seyrederken geçmişteki en düşük benzer yükseliş örneği olan yüzde 33’lük hareketin bile 115.000 dolar civarına kapı aralayabileceği hesaplanıyor. Orta ölçekli bir senaryoda yüzde 45 civarı bir ivmelenme Bitcoin’i 130.000 dolar bölgesine taşıyabilir. Daha agresif bir döngü tekrarı halinde 145.000–155.000 dolar aralığı da masada.

Öte yandan kısa vadede baskı unsurları öne çıkıyor. Glassnode verilerine göre yaklaşık 6.7 milyon adet BTC zararda tutuluyor. Bu tablo 90.000–95.000 dolar aralığında satış baskısını artırabilecek bir arz duvarı anlamına geliyor.

Likiditenin tatil döneminde zayıflaması da sert fakat geçici dalgalanmalara zemin hazırlıyor. Ayrıca son alım iştahının ağırlıkla türev piyasalardan gelmesi spot tarafta uzun vadeli talebin henüz baskınlaşmadığına işaret eden bir başka unsur olarak öne çıkıyor.