Ethereum (ETH)

Altcoin Kralı Ethereum’da Sessiz Kriz: Trustless Vaadi Tehlikede mi?

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum’un artan teknik karmaşıklığının güveni koddansa uzmanlara kaydırdığı uyarısında bulundu.
  • Daha sade ve anlaşılır bir ağın merkezsizliğin temelini güçlendireceğini savundu.
  • Yol haritasında kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliği artırmaya yönelik adımlar öne çıkarken Blockchain içi veriler uzun vadeli güvenin sürdüğünü gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

En büyük altcoin Ethereum $2,959.50’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, altcoin ağının bugün hala tam anlamıyla “trustless” olarak tanımlanamayacağını söyleyerek merkezsizliğin sanılandan daha kırılgan bir noktada durduğuna dikkat çekti. Buterin’e göre sorun yalnızca doğrulayıcıların dağılımı ya da kodun açık kaynak olması değil, sistemin nasıl çalıştığını kaç kişinin gerçekten anlayabildiğiyle ilgili. Ağın yalnızca sınırlı bir uzman grubunun kavrayabildiği noktada güvenin koda değil insanlara kaydığına işaret eden Buterin, Ethereum’un temel vaadinin risk altında olduğunu savundu.

İçindekiler
1 Ethereum’da Artan Teknik Karmaşıklık Tartışması
2 Buterin’den Sadelik Çağrısı

Ethereum’da Artan Teknik Karmaşıklık Tartışması

Ethereum, yıllar içinde yapılan güncellemeler, Layer-2 çözümleri ve soyut teknik yapılarla daha gelişmiş bir ekosisteme dönüşürken bu ilerleme beraberinde ciddi bir anlaşılabilirlik sorununu da getirdi. Ağın bugünkü yapısının ortalama bir geliştirici ya da kullanıcı tarafından baştan sona takip edilmesinin zorlaştığı ifade ediliyor. Buterin bu tabloyu merkezsizliğin sessiz bir aşınması olarak değerlendiriyor.

Teknik detayların yalnızca dar bir çevre tarafından denetlenebilir hale gelmesi ekosistemde fiili bir güven yoğunlaşması yaratıyor. Kullanıcılar ağın doğru çalıştığına dair kanaatlerini koda bakarak değil, belirli isimlerin açıklamalarına dayanarak oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durum Blockchain teknolojisinin otoriteye ihtiyaç duymadan doğrulama iddiasıyla çelişen bir zemin oluşturuyor.

Ethereum üzerinde faaliyet gösteren bazı projeler de benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Gizlilik odaklı Layer-2 ağı INTMAX, bir protokolün yalnızca az sayıda kişinin açıklayabildiği veya denetleyebildiği hale gelmesi durumunda, teknik olarak merkezsiz olsa bile pratikte güvenilirliğini yitirdiğini savunuyor. Karmaşıklığın, güveni ortadan kaldırmak yerine uzmanlara devrettiği görüşü ekosistemde giderek daha fazla dile getiriliyor.

Buterin’den Sadelik Çağrısı

Buterin, Ethereum’un geleceği açısından yenilik kadar açıklığın da öncelik taşıması gerektiğini vurguladı. Daha az sayıda özelliğe sahip ancak daha kolay incelenebilir bir ağın uzun vadede daha güçlü bir güven zemini oluşturacağını savundu. Gerekirse bazı ileri teknik imkanlardan vazgeçilmesinin daha geniş bir katılımcı kitlesinin ağı bağımsız biçimde doğrulayabilmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Ethereum’un resmi yol haritası da bu yaklaşımın izlerini taşıyor. Kullanıcı deneyimini sadeleştirmeyi amaçlayan akıllı sözleşme cüzdanları, gas ücretleri ve anahtar yönetimini daha anlaşılır hale getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda sıradan cihazlarda node çalıştırmayı kolaylaştıracak teknik iyileştirmeler ve geliştirici eğitimlerine yönelik çalışmalar planlanıyor.

Öte yandan Blockchain içi veriler uzun vadeli yatırımcı güveninin halen güçlü olduğunu gösteriyor. Borsalarda tutulan ETH miktarının toplam arz içindeki payı yüzde 8,7 seviyesine gerileyerek 2015’ten bu yana en düşük düzeyi gördü. Bu tablo teknik tartışmalar sürerken Ethereum’un ekonomik ve stratejik konumuna duyulan güvenin korunduğuna işaret ediyor. Buna rağmen Buterin, karmaşıklık sorunu çözülmeden “trustless” idealine ulaşılamayacağı görüşünde ısrarcı.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kimse Fark Etmedi Ama… Bankacılık Devi Parayı Artık Blockchain İçinde Hareket Ettiriyor
Bir Sonraki Yazı 5. Kez Ortaya Çıktı! Bitcoin Tarihinin En Güçlü Yükseliş İşaretlerinden Biri Yandı
