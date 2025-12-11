HYPE ve ASTER Coin 2026 Fiyat Analizi



2 büyük yeni nesil DEX bu yıl devasa fiyat artışları yaşadı. İkisi de merkezi olmayan finansın en yeni versiyonunu temsil ettiği için devasa hacimlere ulaştı. FTX çöküşünün ardından artan DeFi ilgisinden fazlasıyla yararlanan platformlar buyback programlarıyla token fiyatlarını desteklemek için de ellerinden geleni yaptı. Peki 2026’da tahminler ne yönde?

Aster Coin Fiyat Beklentisi

Bugün Trump ailesinin WLFI girişimi ile USD1 özelinde ortaklığa imza atan Aster halen yatırımcıların odağında. Uzun vadede kendini geliştirmeye devam ettiği sürece Aster muhtemelen hayatımızda olacak. Üstelik Binance kurucusu CZ açık biçimden sürekli olarak platformu destekleyerek sağlam bir büyüme yakalamasına yardımcı oldu.

DefiLlama verileri Aster’in hem açık pozisyonlarda hem de hacimde nispeten iyi durumda olduğunu söylüyor. 30 günlük vadeli hacmi 230 milyar doların üzerinde ve Aster’in piyasa değerine göre bu rakam ve fee kazançları iyi durumda.

Güne 1 doların altında devam eden Aster Coin son 24 saatte BTC’den daha az kayıp yaşadı. 0,93 dolarlık desteğin üzerinde olsa da 1 dolarlık psikolojik eşik genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle aşılamıyor. Eğer BTC 94 bin dolar üzerinde kalıcılık elde edebilirse 1 ve 1,28 dolara ulaştığını görebiliriz. 2026 için hedefse 1,28 dolar üzerinde günlük kapanışlarla yeniden 1,4 dolar direncinin aşılması. Bunu başardığında yeniden 1,58 doları yıkıp ATH yolculuğuna kaldığı yerden devam edebilir.

HYPE Coin 2026 Tahminleri

Aster’den daha eski ve Hyperliquid oldukça geniş bir kullanıcı tabanına sahip. Sosyal medyada oldukça popüler. Ayrıca kendi alanında ilk sayılabileceği ve halen hayatta kalabildiği için gelecek vadediyor. Uzun süredir devam eden düşüş Haziran bölgesine inişe neden olsa da daha önce yükselişin hızlandığı tabana ulaştı.

Lark Davis aşağıda COINTURK tarafından işaretlenen OBO’ya dikkat çekerek sağ omuz çizgisinin aşağı kırılmasıyla satışların derinleşebileceğini söylüyor.

“HYPE, OBO’ya enzeyen geniş bir tepe yapısından aşağıya doğru hareket ediyor. Fiyat şu anda 28 dolar civarında boyun çizgisinde bulunuyor. Momentum zayıflamaya devam ediyor. RSI, sağ omuzda daha düşük zirveler kaydediyor ve son zamanlardaki toparlanma girişimlerinde hacim düşük. Tüm bunlar, alıcıların kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Boyun çizgisi kırılırsa, düşüşün devam etmesi beklenebilir.”

Haklı çıkarsa 16-12 dolara uzanan daha derin bir dibi 2026 ilk çeyrekte görebiliriz.