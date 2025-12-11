

Fed toplantısı haftanın en önemli olayıydı ve buna rağmen Bitcoin $0.00000000000000 başladığı yere geri döndü. 90 bin dolarda oyalanan BTC için aylardır düşüş hedefini paylaşan ve şimdiye kadar haklı çıkan kripto para kahini Roman Trading ise bugün “artık vakti geldi” paylaşımını yaptı. Peki kripto paralar nereye gidecek?

Kripto Para Kahini Tahmini

2 önemli paylaşım yapan Roman Trading sonuncusunda “Şu anda yapabileceğiniz en iyi şey, bir sonraki BTC yükselişi için bir plan hazırlamaktır” diyerek umutların artık tükenmesi gerektiğinden bahsetti. Bu yıl birçok tahmini doğru çıktığı için 2021’in PlanB’si 2022’nin Capo’su gibi görülen analist 2025’in kripto para kahini olarak isimlendiriliyor.

Aylardır 50 bin dolar civarında DCA ile birikim yapacağını yani BTC hedef fiyata geldiğinde kademeli alımlar yapacağını söyleyen analist Fed toplantısından sonra güncel grafiğini paylaşıp artık düşüşün hızlanacağını yazdı. Önceki değerlendirmelerinde 104 bin dolara kadar ölü kedi sıçraması olabileceğinden bahsetse de artık yön konusunda kendinden emin görünüyor.

“Bitcoin Günlük Grafik. 76 bin seviyesine düşüş başlasın. Ayı dalgaları + ayı fiyat hareketleri değerlerini kanıtlıyor. “Ama faiz oranları düştü!” diyorsunuz. Faiz oranları düşüyor ve bunun önemi yok. Fiyat daha da düşecek.”

Eğer 76 bin dolar seviyesi tutulamazsa BTC 50 bin dolara yakın döngü dibine ilerleyebilir. Ancak bu 2022 yılında önceki döngünün ATH seviyesinin destek olarak korunamaması gibi bir ortam doğuracak ve altcoinler için yıkıcı olacaktır. BTC’nin tarihsel verilere göre destek olarak koruması gereken nokta 66.000 dolar ile 69.000 dolar aralığı. Bu seviye 2022’nin 20 bin doları gibi kabul ediliyor.

Kripto Para ETF

Dünkü Fed dalgalanmasına rağmen kripto para ETF’leri için sonuçlar güzeldi. Bitcoin ETF’leri 223,5 milyon dolarlık net giriş oldu ve 9 Aralık günü de 151 milyon dolarlık giriş olduğundan artık çıkış serisinin sona ermiş olabileceğini düşünen yatırımcılar umutlandı. Fakat Oracle raporuyla yaşanan genel risk piyasası düşüşünün bugün ETF kanalında muhtemelen net çıkışa neden olduğunu göreceğiz.

TKL güncel durumdan memnun ve önceki ayki kayıpların telafisine dikkat çekiyor.

“Kripto ETF’leri geçen ayki kayıplarını telafi ediyor: Kripto fonları geçen hafta 716 milyon dolarlık giriş kaydetti, bu 6 haftanın en yüksek ikinci girişi oldu. Bu, son 2 haftadaki toplam girişi 1,8 milyar dolara çıkardı. Sonuç olarak, toplam AUM (toplam varlık değeri) Kasım ayındaki düşük seviyelerinden %7,9 artışla 180 milyar dolara sıçradı, ancak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 264 milyar doların çok altında kaldı. Genel olarak, Bitcoin ETF’leri 352 milyon dolarlık giriş kaydederken, XRP 245 milyon dolarlık giriş ve Chainlink $0.00000000000000 ise toplam AUM’unun %54’ünü temsil eden rekor bir 52,8 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu arada, short Bitcoin ETP’ler 18,7 milyon dolarlık çıkış gördü, bu Mart ayından bu yana en yüksek rakam. Kripto para piyasasındaki duyarlılık iyileşiyor.”