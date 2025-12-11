Son Üçünde Kripto Paralardaki Büyük Hareketi Doğru Tahmin Eden Sinyal Yandı



Kral kripto para birimi yeniden 90 bin doların altına indi ve altcoinlerdeki dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar için zorlu günler Fed’in önümüzdeki yıla dair iyimserliği baltalamasıyla tam gaz sürerken kilit destek 88 bin dolarda. Bugün son 3 büyük hareketi doğru tahmin eden on-chain alarmın güncel durumunu ele alacağız.

Büyük Kripto Para Sinyali

Bitcoin $0.00000000000000 yatırımcılarının karlılık durumunu izleyen gösterge son 3 kez %80’e gerilediğinde lokal dip oluşmuştu. Bitcoin’de kârdaki adreslerin durumu bu yönüyle yerel dibin belirlenmesi açısından işe yarar bir sinyal. Bugün anlcnc1 güncel durum hakkında şunları söyledi;

“Bitcoin’de kârdaki adresler son üç kez %80 altına düştüğünde lokal dip oluştu. İlkinde %78 seviyesinde 39–72K arası güçlü bir yükseliş yaşandı, ikincisinde %77 seviyesinde 53–106K hareketi geldi. Mevcut görüntüde kârlılık oranı yeniden %78 seviyesine gerileyip yine tepki almış. Bu yüzde 84K seviyesine denk geliyor. Adreslerin kârlılık oranı genel olarak halâ yüksek olduğu için bunu bir ayı piyasası dip bölgesi olarak okumamak gerek. Ayı piyasası dipleri genelde %50 seviyelerine kadar iniyor. Geçmişte bu seviyeler fiyatın sadece lokal dip oluşturduğu bölgelerdi yani mevcut döngü içinde yeni tepelerle sonuçlanan ara dipler gibi düşünebiliriz. Şu an için %80 – %78 aralığı iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bu yüzde tekrar çalışırsa mevcut döngü içinde fiyat bir lokal dip daha oluşturdu diyebiliriz.”

Kripto Paralarda Son Durum

Son CryptoQuant analizi kısa vadeli yatırımcıların güncel durumuna dikkat çekiyor. Birkaç ay önce büyük kazançlar elde eden kısa vadeli yatırımcılar şimdi 2025’in en derin kayıp dönemlerinden birini yaşıyor. Fiyat, gerçekleşen fiyatın altında işlem gördüğü için son alıcılar ortalama olarak zararda.

“Kısa vadede, zayıf eller her sıçramada hala satış yapabildiğinden, bu fazlalık piyasaya baskı yapmaya devam ediyor. Ancak yapısal olarak, bu derin zarar cepleri genellikle düzeltmenin erken aşamalarından çok geç aşamalarına yakın ortaya çıkar.”

Geçtiğimiz günlerde dönüş sinyali olarak paylaşılan Binance BTC/Stablecoin Reserve Ratio için güncel görünümü ele alan anlcnc1 halen umut olduğunu söylüyor.

“Geçtiğimiz günlerde bahsettiğim gibi bu dönüş negatif Bitcoin > Stablecoin akışlarının zayıfladığını ve yeniden Stablecoin > Bitcoin geçişlerinin devreye girmeye başladığını gösteriyordu. Bu pozitif görüntü şimdilik halâ devam ediyor. Ratio şu anda 1.23 seviyelerinde. 1.50 üzerine çıkarsa dip oluşumu yaptı diyebiliriz. Şimdilik yukarı dönüşü verdi ama halâ dip oluşturma aşamasında.”