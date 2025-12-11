Ethereum (ETH)Kripto Para

Arthur Hayes'in Beklenen 2026 Kripto Tahminleri "2'si Hariç Hepsi Çökecek"

Özet

  • Büyük bankaların kripto para ve Web3’e geçişiyle ürünlerini ağırlıklı olarak Ethereum’un üzerine inşa edeceklerini söyleyen Hayes diğerlerine şans vermiyor.
  • Solana ve Ethereum dışındaki layer1 çözümlerine Hayes şans tanımıyor.
  • Hayes: Trump yönetiminin bugün devam edenlerden daha da büyük bir yapay zeka teknolojisi balonu başlatacağını ve bunun her şeyi yukarı taşıyacağını düşünüyorum.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Kripto para dünyasının tanınan ismi Arthur Hayes kısa süre önce kripto paraların geleceğine dair önemli tahminlerini paylaştı. 2026 için öngörülerinin yanı sıra kriptonun bugününü de ele alan ismin öngörüleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor ve son ZEC Coin yükselişinde de payı oldukça büyüktü.

1 2’si Hariç Hepsi Çökecek
2 Kripto Para Tahminleri 2026

2’si Hariç Hepsi Çökecek

Değerlendirmesindeki en can alıcı bölüm Solana ve Ethereum $0.00000000000000 haricindeki neredeyse tüm layer1 çözümlerinin sıfıra düşeceğini söylediği kısımdı. Büyük bankaların kripto para ve Web3’e geçişiyle ürünlerini ağırlıklı olarak Ethereum’un üzerine inşa edeceklerini söyleyen Hayes ETH’nin büyük yükseliş yapısının altyapısının gücüyle destekleneceğine inanıyor.

Solana için de memecoinlerin sağladığı gücü önemseyen Hayes en iyi ikinci akıllı sözleşme ağı olduğu için onun hayatta kalacağına inanıyor. Yine de Solana için yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç olduğunu söyleyen kripto zengini onun Ethereum’u geçmesine pek de ihtimal vermiyor.

Kripto Para Tahminleri 2026

Önümüzdeki yıl için Hayes oldukça umutlu. Hali hazırda makroekonomik açıdan geçiş döneminde olduğumuzu söyleyen Hayes Trump’ın devasa miktarda para basmasını bekliyor. Bitcoin $0.00000000000000 ve kripto paralar için likiditenin genişlemesi oldukça güçlü bir yükseliş gerekçesi. Fed’in kontrolünün Trump tarafından ele geçirileceğini söyleyen isim beklentilerin aksine 2026 yılında Fed politikasının %90 ihtimalle Trump’ın istediği şekilde biçimleneceğine inanıyor.

NASDAQ’da %20’lik bir düzeltme olması durumunda, bu durum anında bir politika tepkisine neden olacağını söyleyen isim AI rüyasının başarısız olmasına hükümetin izin vermeyeceğini çünkü AI yapımından elde edilen kurumsal vergi geliri ve sermaye kazançları, GSYİH’nın %1 ila %1,5’ini oluşturduğunu hatırlatıyor.

Yeni başbakan, Abenomics’ten bu yana Japonya için en büyük teşvik paketini açıkladı ve Avrupa da Rusya ile mücadele sebebiyle daha fazla para basmak zorunda. Hayes tüm bu gelişmeler ışığında kripto paralarda güçlü yukarı yönlü hareket göreceğimizi savunuyor.

“Bence bu bana daha çok 1994’ü hatırlatıyor ve bu temelde, Meksika’daki LATAM borç sorunlarından ve dünya çapında aşırı banka kredilerinden piyasanın iyileşmesi, Fed’in faizleri biraz artırmaya çalışması, piyasanın satılması, insanların karamsar olması ve ardından arka planda ortaya çıkan şiddetli teknoloji balonu günlerini anımsatıyor.

Trump yönetiminin bugün devam edenlerden daha da büyük bir yapay zeka teknolojisi balonu başlatacağını ve bunun her şeyi yukarı taşıyacağını düşünüyorum.”

Zero Knowledge Proofs ve gizlilik altcoinlerinin önümüzdeki yıl daha fazla ilgi görmesini bekleyen Hayes “kaldıraç kullanmadan satın alın ve elde tutmaya devam edin” diyor.

