Kripto Paralara Ülke Çapında Büyük Kısıtlamalar Geliyor, Lukashenko İmzayı Attı

Belarus kripto paralarla ilgili yeni bir kararname duyurdu.

Kripto Paralara Kısıtlama

Belarus, kripto alım satımına ilişkin düzenlemelerini sıkılaştırdı ve bireylerin yurt içi borsalar ve brokerler dışındaki kanallardan kripto para trade etmesini yasakladı. Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko tarafından imzalanan kararnamenin yasadışı faaliyetleri engellemeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Bilişim teknolojileri inovasyonu için özel bir ekonomik bölge olan Yüksek Teknoloji Parkı’nda (HTP) ikamet eden bireyler ve girişimler için geçerli olan bu kararname kripto yatırımcılarının çoğunu ilgilendiriyor.

Yabancı platformlar doğrudan yasaklanmasa da Belarus içindeki eşler arası işlemler için katı kurallar içeriyor.

Sebebi Ne?

Birçok ülkenin global platformları engellemesinin temel nedeni ülkeden fon çıkışlarını sınırlamak istemeleri. Ülkede ağırlıklı olarak izinli platformlarda işlem yapıldığı için kripto para yatırımcılarına bu kararın büyük bir darbe vurduğu söylenemez ancak sert önlemlerin gittiği yeri görmemiz açısından son adım önemliydi.

Hindistan özellikle 2021 yılında ülkedeki borsaların yurt dışına milyarlarca dolar döviz taşıdığını söyleyerek WazirX gibi platformlara baskı uygulamaya başlamıştı. Ancak global borsaların sınırlandırılması ve kripto paraların yurt dışı işlemlerin merkezi olarak görülmesi yatırımcılara yarar sağlamıyor. Özellikle yerel borsalara sıkışıp kalan yatırımcılar sığ likidite nedeniyle anormal fiyat hareketlerine daha fazla maruz kalırken bu süreç genelde zararlarına sonuçlar doğuruyor.

Rusya’nın ekonomi ve düzenleme politikalarının test alanı olarak görülen Belarus’un attığı bu adımın aksine Rusya’daki en büyük bankalar kripto para hizmetleri vermek için çalışıyor. Üstelik Rusya Merkez Bankası kripto konusunda katı tutumun yakın zamanda gevşeyeceğini söylemişti.