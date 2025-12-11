Çinli Telefon Deviyle Anlaşan Altcoin 170 Milyon Cihaza Otomatik Yüklenecek



Kripto paralara karşı son derece negatif yaklaşım sergileyen Çin’in aksine ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden biri Xiaomi ile anlaştı. 2010 yılında kurulan ve bugün telefon pazarında büyük bir pay edinen Xiaomi senede 170 milyon mobil cihaz üretiyor. Mister Crypto 4 önemli sebepten dolayı Xiaomi ve SEI arasındaki anlaşmayı önemsiyor.

Xiaomi ve SEI Coin

SEI, Xiaomi ile iş birliği yaparak telefonlara önceden yüklenmiş bir uygulama yerleştirdi. Böylece her Xiaomi müşterisi aslında SEI ile de etkileşime girme potansiyeli olan kullanıcılara dönüşecek. MisterCrypto bunun 4 sebepten son derece önemli olduğunu düşünüyor.

Bu, kripto tarihindeki en büyük dağıtım hamlesidir. Xiaomi , yılda yaklaşık 170 milyon cihaz üretmektedir ve bu cihazların tümü artık ödeme hizmetleri sunmak için SEI ile entegre edilecek.

, yılda yaklaşık 170 milyon cihaz üretmektedir ve bu cihazların tümü artık ödeme hizmetleri sunmak için SEI ile entegre edilecek. SEI, “Kriptonun WeChat’i” olarak konumlandırılacak, yani Xiaomi App Store ve bu cihazlardaki ödeme sistemlerinin tüm ekosistemiyle entegre olacak.

SEI’nin stablecoini Xiaomi’nin Apple Pay versiyonu olan “MiPay” üzerinden çalışacak ve gelecekte diğer platformlarda da kullanıma sunulabilir.

Bu tür bir dağıtım, kriptoya yeni başlayan kullanıcı sayısının çokluğu açısından Solana Saga telefonunu ve hatta Base uygulamasını gölgede bırakıyor.

“Sadece 1,3 milyar dolarlık FDV ile SEI, çok fazla potansiyele sahip, değerinin çok altında bir altcoin!” – misterrcrypto

Bitcoin Düşüşü Devam Edecek

BTC 90 bin doları korumakta zorlanıyor ve ABD piyasa açılışına az bir süre kala 90.020 dolarda. Altcoin Sherpa aşağıdaki grafiği paylaşarak önceki başarısız 94 bin dolar testinden sonra yaşanana benzer bir süreç göreceğimizi öngörüyor.

“94k’yı geçemedik ve bu fitiller pek iyi değil. 4 saatlik 200 ema şimdilik direnç olarak iyi bir gösterge olduğunu kanıtlıyor. Bu dip seviyelere tekrar dönülmesi beni şaşırtmaz ama oldukça kararsızım – dünkü hareket verimsiz bir hareketti ve genellikle bu tür hareketler biraz doldurulur. Tahminimce bugün oldukça düz bir seyir olacak.”

ABD piyasaları muhtemelen Oracle raporunun kötü gelmesi nedeniyle satıcılı açılacak ve piyasa açılışından sonraki 1 saat içinde onlarca kez gördüğümüz gibi BTC’nin satışlarını derinleştirmesi olası.