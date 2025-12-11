ALTCOIN

Çinli Telefon Deviyle Anlaşan Altcoin 170 Milyon Cihaza Otomatik Yüklenecek

Özet

  • SEI, Xiaomi ile iş birliği yaparak telefonlara önceden yüklenmiş bir uygulama yerleştirdi.
  • Xiaomi, yılda yaklaşık 170 milyon cihaz üretmektedir ve bu cihazların tümü artık ödeme hizmetleri sunmak için SEI ile entegre edilecek.
  • SEI’nin stablecoini Xiaomi'nin Apple Pay versiyonu olan "MiPay" üzerinden çalışacak ve gelecekte diğer platformlarda da kullanıma sunulabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto paralara karşı son derece negatif yaklaşım sergileyen Çin’in aksine ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden biri Xiaomi ile anlaştı. 2010 yılında kurulan ve bugün telefon pazarında büyük bir pay edinen Xiaomi senede 170 milyon mobil cihaz üretiyor. Mister Crypto 4 önemli sebepten dolayı Xiaomi ve SEI arasındaki anlaşmayı önemsiyor.

İçindekiler
1 Xiaomi ve SEI Coin
2 Bitcoin Düşüşü Devam Edecek

Xiaomi ve SEI Coin

SEI, Xiaomi ile iş birliği yaparak telefonlara önceden yüklenmiş bir uygulama yerleştirdi. Böylece her Xiaomi müşterisi aslında SEI ile de etkileşime girme potansiyeli olan kullanıcılara dönüşecek. MisterCrypto bunun 4 sebepten son derece önemli olduğunu düşünüyor.

  • Bu, kripto tarihindeki en büyük dağıtım hamlesidir. Xiaomi, yılda yaklaşık 170 milyon cihaz üretmektedir ve bu cihazların tümü artık ödeme hizmetleri sunmak için SEI ile entegre edilecek.
  • SEI, “Kriptonun WeChat’i” olarak konumlandırılacak, yani Xiaomi App Store ve bu cihazlardaki ödeme sistemlerinin tüm ekosistemiyle entegre olacak.
  • SEI’nin stablecoini Xiaomi’nin Apple Pay versiyonu olan “MiPay” üzerinden çalışacak ve gelecekte diğer platformlarda da kullanıma sunulabilir.
  • Bu tür bir dağıtım, kriptoya yeni başlayan kullanıcı sayısının çokluğu açısından Solana Saga telefonunu ve hatta Base uygulamasını gölgede bırakıyor.

“Sadece 1,3 milyar dolarlık FDV ile SEI, çok fazla potansiyele sahip, değerinin çok altında bir altcoin!” – misterrcrypto

Bitcoin Düşüşü Devam Edecek

BTC 90 bin doları korumakta zorlanıyor ve ABD piyasa açılışına az bir süre kala 90.020 dolarda. Altcoin Sherpa aşağıdaki grafiği paylaşarak önceki başarısız 94 bin dolar testinden sonra yaşanana benzer bir süreç göreceğimizi öngörüyor.

“94k’yı geçemedik ve bu fitiller pek iyi değil. 4 saatlik 200 ema şimdilik direnç olarak iyi bir gösterge olduğunu kanıtlıyor.

Bu dip seviyelere tekrar dönülmesi beni şaşırtmaz ama oldukça kararsızım – dünkü hareket verimsiz bir hareketti ve genellikle bu tür hareketler biraz doldurulur. Tahminimce bugün oldukça düz bir seyir olacak.”

ABD piyasaları muhtemelen Oracle raporunun kötü gelmesi nedeniyle satıcılı açılacak ve piyasa açılışından sonraki 1 saat içinde onlarca kez gördüğümüz gibi BTC’nin satışlarını derinleştirmesi olası.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek

Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı

Aptos (APT) 2026 Yılında Kaç Dolar Olabilir? Arz Değişimi, Son Gelişmeler ve Beklentiler

Sherpa: HYPE Coin Yakında Hedefe Ulaşıp Düşüşe Geçecek, SUI ve Hyperliquid Hedefleri

XRP’de Konsolide Oluyor, DOGE Sessiz İlerliyor: Piyasa Ne Anlatıyor?

ADA ve O Altcoin 24 Saatte Hareketlendi! Önemli Gelişmeler ve Fiyatlar İpucu Veriyor!

Son 24 Saatte Hyperliquid: HYPE’da Fiyat Yükselecek Mi Yoksa Düzeltme Mi Gelecek?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Paraların Sonraki Aşaması İçin Önemli 4 Grafik ve Analiz
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralara Ülke Çapında Büyük Kısıtlamalar Geliyor, Lukashenko İmzayı Attı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır
COINBASE
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)

Lost your password?