Kripto Paraların Sonraki Aşaması İçin Önemli 4 Grafik ve Analiz

Yatırımcılar için zor bir hafta ve Fed toplantısı da kısa vadede kripto paralara istediğini vermedi. Düşüşün sebeplerinden son 12 saatte fazlasıyla bahsettik. Şimdi bir sonraki aşamada popüler analistlerin neler beklediğine göz atalım. Bireysel yatırımcılar ne durumda? Bitcoin $0.00000000000000 kaç dolara düşecek? Analistin güncel değerlendirmeleri bize önemli şeyler söylüyor.

Bireysel Yatırımcılar Satıyor

Son 2 aydır yaşanan düşüşlerin en büyük sebebi OG yatırımcıların BTC satışı yaptığı sırada bireysellerin de büyük ölçüde panikle onlara katılmasıydı. Çok fazla yatırımcı artık sığ hareketlerin ve her seferinde düşüşle sonuçlanan yükselişlerin verdiği acıdan sıkılmış durumda. Kripto paralarda kolay para kazanma diye bir şey olmadığını bu sıkıcı dönemleri yaşayanlar bilir, yükseliş döneminde kriptoya girenler ise bu dönemleri yaşamaya başladığında gerçekle yüzleşir.

JA_Maartun aşağıdaki grafiği paylaşarak bireysel yatırımcıların satışa devam ettiğini söylüyor. Bu da her tepenin teknik tarafta nasıl başarısızlıkla sonuçlandığını bize açıklıyor.

“Coinbase borsasındaki bireysel yatırımcılar teslim mi oluyor? Geçtiğimiz hafta, orta büyüklükteki emirler (10.000-1 milyon dolar) 381 milyon dolar seviyesinde sabit kaldı… Bu arada, bireysel yatırımcıların akışı (10.000 dolar ve altı) sert bir düşüş yaşıyor ve kümülatif hacim farkı şu anda -58 milyon dolara geriledi. Balinalar sessiz, ancak küçük yatırımcılar satış yapıyor.”

3 Önemli Kripto Para Analizi

Diğer 3 grafikten 2’si Bitcoin ve biri ETHBTC paritesiyle ilgili. Altcoinler adeta pestile dönmüş durumda ve bir avuç güçlü kalabileni hariç neredeyse hepsi ağır yıkımlar yaşadı. Michael Poppe ETHBTC grafiğine bakarak altcoinlerin geneli için bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışıyordu.

“Daha yüksek zaman dilimi destek için tutuldu ve ardından 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde net bir kırılma ile gücünü göstermeye devam etti. Normal bir düzeltme yaşanıyor ve bu önemli göstergenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükseliş trendine devam etmeden önce bunun bir süre duraksayacağını bekliyorum.”

Poppe’nin aşırı iyimserliğine rağmen altcoinler için görünüm muhteşem değil ve hafta sonuna giderken iyi bir tablo oluşmuyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Mark Cullen 87.700 dolara işaret ediyor. Grafikte işaretli pembe kutunun korunması gerektiğini ve desteğin korunmasının şart olduğunu söyleyen analist “haberi sat” düşüşü olarak tanımladığı son hareketin ardından yükseliş görmeyi umuyor.

Son olarak Jelle yükselen kama içindeki BTC’nin direnç seviyesine ilerleyeceğini söylüyor. Ancak bunun için 2025 açılış seviyesi olan 94 bin dolar korunmalı. 88 bin veya 94 bin dolardan biri kalıcı olarak kırılmadan kriptodaki sıkıcı hareketler devam edecek gibi görünüyor.