Kripto Para

Kripto Paralar Bugün (11 Aralık) Neden Düştü?

Özet

  • 19 Fed üyesinden 7'si önümüzdeki yıl indirim istemiyor ve bu büyük bir rakam. 4 Fed üyesi son indirimlere sıcak bakmıyor. 2'si karşı çıkıyor.
  • Oracle raporunun ardından yapay zeka balonu tartışmaları tekrar alevlendi ve borsa düşüşüyle kripto paralar da yönünü aşağı çevirdi.
  • KPMG baş ekonomisti Diane Swonk eğer Fed’in yapısında büyük bir değişim olmazsa indirimlere karşı güçlü direnç göreceğimizi söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Trump bu hafta yapay zeka konusunda büyük açıklamalar yapacağını söylemişti ve henüz yükselişe neden olacak büyük bir şey görmedik. Kripto paralar AI şirketleri düşüş yaşarken düşme eğilimindedir ve onlar yükselirken de bazen onlara eşlik eder. Bugünkü düşüş de büyük ölçüde Oracle ile ilgiliydi.

İçindekiler
1 Kripto Paralar Neden Düştü?
2 Fed Karmaşası

Kripto Paralar Neden Düştü?

Yapay zeka şirketlerinin geleceğine dair endişelerden ve kendi içlerindeki yatırım döngüsünden detaylarıyla bahsetmiştik. Yeniden bu endişeler alevlendi çünkü Oracle kazanç raporu hiç de beklendiği gibi görmedi. Oracle hisseleri, bulut bilişim gelirlerinin veri merkezlerine yapılan agresif harcamalarla ilgili endişeleri yeniden alevlendirmesiyle geriledi. ABD borsa vadelileri geri çekilirken teknoloji hisseleri Asya ve Avrupa’da da düşüş yaşadı.

ABD vadelileri halen düşüşte ve BTC 90 bin doları korumaya çalışıyor. Fed’in bölünmüşlüğü gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerine dair endişeleri beslerken ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik dünkü petrol tankerine el konulmasıyla arttı. Ukrayna ve Rusya arasındaki olası barışa dair anlaşma ihtimali tarafların açıklamalarıyla azalırken bu durum kripto paralara da olumsuz yansıdı.

Fed Karmaşası

Powell dün indirim kararının sebeplerini açıklarken bunun neden son derece zor olduğunu net biçimde ifade etti. Dört yetkili dotplot grafiğinde görüldüğü üzere Fed’in genel görüşüne itiraz ediyor ve 7 tanesi önümüzdeki yıl faiz indirimi yapmaya istekli değildi. 19 Fed üyesinden 7’sinin indirime istekli olmayışı kötü ancak bu karar için yeter sayıyı temsil etmiyor.

Trump indirimin yine düşük olması nedeniyle rahatsızlığını ifade ederek faizleri indirecek birini kuruma getireceğini söyledi. Fakat Fed büyük bir kurumsal dönüşüm yaşamadığı sürece Powell’ın görevden ayrılmasına rağmen faiz indirimleri sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bu yüzden Biden’ın atadığı üyelerin autopen ile onaylanıp onaylanmadığı araştırılıyor eğer e-imza ile Cook gibi şahini üyeler atandıysa Trump bu atamaları iptal edip yerine güvercin üyeler koymaya çalışacak. Düşük bir ihtimal.

Trump eğer daha fazla faiz indirimi istiyorsa iki seçeneği var. Ya ekonomi ciddi anlamda zayıflayacak ve işten çıkarmalar yerin rekorlara ilerleyecek. Nitekim bu seçim yılında Trump için berbat bir karneye dönüşebilir. Ya da enflasyonda anlamlı bir ilerleme göreceğiz.

KPMG baş ekonomisti Diane Swonk eğer Fed’in yapısında büyük bir değişim olmazsa indirimlere karşı güçlü direnç göreceğimizi söylüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu

Dünyanın En Büyük Broker Şirketlerinden Biri Kripto Paralara Entegre Oluyor

2026 Kripto Boğası İçin 6 Büyük Sebebimiz Var, 2025 Sadece Kandırmacaydı

Kripto Paralarda 12 Aralık Takvimi ve Son Durum

Son Dakika: Faiz İndirimine Karşı Çıkan Fed Üyesinin İlk Açıklamaları

İçerik Üreticilerini Ne Bekliyor? YouTube’dan Kripto Hamlesi!

OpenAI GPT-5.2’i Piyasa Sürdü, Çok Şey Değişti

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı TCMB Faiz İndirimi, Kripto Para Düşüşü ve 11 Aralık Beklentileri
Bir Sonraki Yazı Kripto Paraların Sonraki Aşaması İçin Önemli 4 Grafik ve Analiz
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kabus Ne Zaman Bitecek? Kripto Paralarda Yükselişin Anahtarı Bu
Kripto Para
Son Dakika: 7 Parite Birden Kaldırılıyor, Altcoin Delistleri Yakındır
COINBASE
Trilyon Dolarlık Dev İle Ripple (XRP) Başardı, 12 Aralık Tarihe Geçecek
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: Kripto Para Devi ve Ripple (XRP) Banka Lisansını Aldı
Kripto Para Hukuku RIPPLE (XRP)

Lost your password?