Kripto Paralar Bugün (11 Aralık) Neden Düştü?

Trump bu hafta yapay zeka konusunda büyük açıklamalar yapacağını söylemişti ve henüz yükselişe neden olacak büyük bir şey görmedik. Kripto paralar AI şirketleri düşüş yaşarken düşme eğilimindedir ve onlar yükselirken de bazen onlara eşlik eder. Bugünkü düşüş de büyük ölçüde Oracle ile ilgiliydi.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Yapay zeka şirketlerinin geleceğine dair endişelerden ve kendi içlerindeki yatırım döngüsünden detaylarıyla bahsetmiştik. Yeniden bu endişeler alevlendi çünkü Oracle kazanç raporu hiç de beklendiği gibi görmedi. Oracle hisseleri, bulut bilişim gelirlerinin veri merkezlerine yapılan agresif harcamalarla ilgili endişeleri yeniden alevlendirmesiyle geriledi. ABD borsa vadelileri geri çekilirken teknoloji hisseleri Asya ve Avrupa’da da düşüş yaşadı.

ABD vadelileri halen düşüşte ve BTC 90 bin doları korumaya çalışıyor. Fed’in bölünmüşlüğü gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerine dair endişeleri beslerken ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik dünkü petrol tankerine el konulmasıyla arttı. Ukrayna ve Rusya arasındaki olası barışa dair anlaşma ihtimali tarafların açıklamalarıyla azalırken bu durum kripto paralara da olumsuz yansıdı.

Fed Karmaşası

Powell dün indirim kararının sebeplerini açıklarken bunun neden son derece zor olduğunu net biçimde ifade etti. Dört yetkili dotplot grafiğinde görüldüğü üzere Fed’in genel görüşüne itiraz ediyor ve 7 tanesi önümüzdeki yıl faiz indirimi yapmaya istekli değildi. 19 Fed üyesinden 7’sinin indirime istekli olmayışı kötü ancak bu karar için yeter sayıyı temsil etmiyor.

Trump indirimin yine düşük olması nedeniyle rahatsızlığını ifade ederek faizleri indirecek birini kuruma getireceğini söyledi. Fakat Fed büyük bir kurumsal dönüşüm yaşamadığı sürece Powell’ın görevden ayrılmasına rağmen faiz indirimleri sanıldığı kadar kolay olmayacak. Bu yüzden Biden’ın atadığı üyelerin autopen ile onaylanıp onaylanmadığı araştırılıyor eğer e-imza ile Cook gibi şahini üyeler atandıysa Trump bu atamaları iptal edip yerine güvercin üyeler koymaya çalışacak. Düşük bir ihtimal.

Trump eğer daha fazla faiz indirimi istiyorsa iki seçeneği var. Ya ekonomi ciddi anlamda zayıflayacak ve işten çıkarmalar yerin rekorlara ilerleyecek. Nitekim bu seçim yılında Trump için berbat bir karneye dönüşebilir. Ya da enflasyonda anlamlı bir ilerleme göreceğiz.

KPMG baş ekonomisti Diane Swonk eğer Fed’in yapısında büyük bir değişim olmazsa indirimlere karşı güçlü direnç göreceğimizi söylüyor.