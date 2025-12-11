TCMB Faiz İndirimi, Kripto Para Düşüşü ve 11 Aralık Beklentileri



Dünkü Fed açıklamalarının ardından Bitcoin $0.00000000000000 beklendiği gibi yüksek volatilite gösterdi ve 89 bin dolara kadar geriledi. Yeniden 90 bin dolara dönen BTC’nin 94 bin dolar direncini bir türlü geri alamıyor oluşu altcoinlerin yeniden düşüş yaşamasına sebep oldu. Birkaç dakika önce TCMB faiz kararını beklenti üstü açıkladı. Peki bugün neler olacak?

TCMB Faiz İndirimi

Kurul birkaç dakika önce yaptığı duyuruyla faizleri %39,5’ten %38’e indirdi. Kasım ayı enflasyonunun beklenti altı gelmesinin ardından yılın son toplantısında da faizler düştü. USDTRY paritesinde ciddi bir hareket olmadı ancak uzun süredir devam eden yükseliş eğilimi sürüyor.

“Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

Kripto Para Beklentileri

Fed isteneni verse de Powell’ın temkinli duruşu ve önümüzdeki yıl sadece 2 faiz indirimi olacağı yönündeki beklenti kripto paraları baskılıyor. Son yılda çok fazla faiz indirimi olsa da Fed süreci o kadar uzun zamana yaydı ki etkisi de önemli ölçüde zayıfladı. 2022 yılındaki faiz artırım döngüsü ne denli hızlıysa gerileme de o kadar yavaş oldu. Şimdi önümüzdeki 15 Ocak’ta MSCI’nin kripto rezerv şirketlerini delist etmesini izleyeceğiz. Şubat veya Mart ayında da Yüksek Mahkeme muhtemelen Trump’ın gümrük tarifelerini iptal edecek. Kısa vadede 19 Aralık Japonya faiz kararı da önemli bir baskı unsuru.

Ayrıca önümüzdeki yıl ara seçim yılı ve bu yüzden kripto para mevzuatlarına özel ilgi gösterilmezse bunları yasalaşma ihtimali azalırken kriptodaki negatiflik de güçlenecek. Yani bizi iyi bir ilk çeyrek bekliyor gibi görünmüyor. Kripto paralardaki risk iştahı eksikliğinin temel sebebi bu olabilir.